Cantu Beauty 與非牟利組織 Gyrl Wonder Inc. 合作舉辦 Gyrl Get Hired 會議

康涅狄格州史丹福2022年9月22日 /美通社/ -- Cantu Beauty 和 Gyrl Wonder(一項專業的管道 501c3 計劃,旨在培養 17 至 23 歲的有志有色人種女性)在合作的第二年,攜手主辦 9 月 25 日(星期日)在紐約布魯克林舉行的 Gyrl Get Hired (GGH) 會議。GGH 會議的使命是將 Z 世代的同齡人聚集一起以發展社區,教導與會者如何自信地佔據空間,並在她們開展事業時展現真我。

該會議旨在為大學生和應屆畢業生提供準備實習和早期職業機會所需的工具,並使與會者為職業成功做好準備。行業變革者將就第一次進入勞動力市場時了解自己的價值等話題發表演講,從薪酬談判至打破職業壁壘。

Cantu 市場推廣全球副總裁 Dametria Kinsley 表示:「Cantu 相信成功始於內部,作為一個服務黑人和棕色人社區的品牌,我們希望確保下一代擁有我們在 17 歲和 23 歲時希望擁有的資源,以加速通往目標的道路、通往利潤的道路和完全通往潛力的道路。」

參加者在為期一天的活動中可參與小組討論和爐邊談話,講者包括 Dametria Kinsley、Parfums Christian Dior 人力資源高級總監 Kareem Gayle-Fagan、The Confidence Queen 的 Achieng Agutu、Black Music ant Atlantic Records 聯合總裁 Lanre Gaba 等,她們會分享將激情轉化為利潤的技巧,駕馭充滿挑戰的企業環境,並將自我照顧和心理健康作為一項積極且持續的投資來避免倦怠。

Gyrl Wonder 創辦人 Tola Lawal 表示:「GGH 加強 Gyrl Wonder 的專業發展支柱,為有色女孩和支援她們的公司之間的職業發展創造渠道。我們很高興在 Cantu 擁有一個合作夥伴,其使命與我們的組織密切相關,並提供我們社區所需的資源。」

此外,Gyrl Wonder 和 Cantu 還將籌備一場晚宴,以紀念大學畢業生,在全國舉辦招聘會和半身照片限定店。

有關更多活動的詳細資訊和購買門票,請在 Instagram 關注 @gyrlgethired 或瀏覽 gyrlwonder.org。此外,請在 Instagram、Facebook 和 Twitter 上關注 @cantubeauty 或瀏覽 cantubeauty.com。

關於 GYRL WONDER

Gyrl Wonder Inc. 植根於職業發展、指導和心理健康,是一個專業管道,致力彌合有色年輕女性與其夢想工作之間的差距。Gyrl Wonder 培養令人難以置信的高質素人才,她們已準備好將自己的職業生涯提升至一個全新水平。對於希望入門職級人才庫多元化的企業來說,我們是一項可靠的資產,因我們的計劃為年輕女性提供成為未來領導者所需的工具。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.gyrlwonder.org。

關於 CANTU BEAUTY

Cantu Beauty 的使命是慶祝您的一切榮耀。無論您是何種曲髮或直發,Cantu 都專門為您和各式各種頭髮設計產品。Cantu 屢獲殊榮的產品系列的靈感源自美麗髮質,可幫助您實現您所想的任何造型。Cantu 採用獨一無二的配方,幫助實現從前衛到經典的一切造型。Cantu Beauty 是 PDC Wellness & Personal Care 旗下公司。如欲了解更多資訊,請瀏覽 pdcwellness.com。

