Capacitada pela inovação, a Huion Aims oferece soluções de tinta digital em todo o mundo

NOVA YORK, 11 de março de 2023 /PRNewswire/ — A Huion, líder em inovação e fabricação de dispositivos de desenho digital, está comemorando seu 12º aniversário em todas as plataformas, incluindo sites de redes sociais e a comunidade oficial.

Fundada em 2011, a Huion passou de uma startup para líder do setor na última década. Quando perguntada qual é o segredo para seu sucesso, a Huion dirá que é a inovação. A Huion atuou para oferecer a seus clientes os melhores produtos e tecnologia de ponta. Como resultado, ela se desenvolveu rapidamente como uma marca global com boa reputação. Por enquanto, a Huion se tornou uma base de comparação no setor, frequentemente recomendada por comunidades e profissionais de criação por seu grande valor.

A Huion segue a estratégia "Tecnologia + Inovação"

Nos últimos anos, a Huion tem se esforçado para uma estratégia de "Tecnologia + Inovação" à medida que expande sua linha de produtos que varia do fluxo de trabalho básico ao sofisticado, atendendo a uma gama diversificada de criadores e profissionais.

De 2022 a 2023, a Huion lançou o maior tablet com caneta do setor, o Inspiroy Giano; o primeiro tablet com caneta do setor com controladores de discagem dupla, Inspiroy Dial 2; além disso, lançou seu primeiro notebook digital inteligente, o Huion Note; a intuitiva série de tablets Inspiroy 2; e os novos computadores com caneta Kamvas Studio 16 e 24, que chamaram muita atenção.

Quanto à conquista tecnológica, a Huion apresentou a mais recente PenTech 3.0+ para oferecer aos artistas uma experiência de escrita mais natural. A tecnologia PenTech 3.0+ é usada pela primeira vez no PW550 e no PW550S. Com a sensibilidade à pressão linear, as novas canetas reagirão sem problemas e elevarão o nível da experiência do usuário.

Durante esse período, a Huion também ganhou prêmios de design, como o GOLDEN PIN DESIGN AWARD 2022 e o Red Dot Design Award 2022. É inegavelmente uma forma de reconhecimento e incentivo para a Huion, impulsionando a empresa a patamares mais altos.

Perspectivas da Huion no futuro próximo

A missão da Huion é levar soluções de tinta digital para mais pessoas em todo o mundo, permitindo que elas expressem suas ideias e valores com imaginação e criatividade ilimitadas, independentemente de sua formação e status. Atualmente, os usuários da Huion vêm de todo o mundo, incluindo Europa, Sudeste Asiático, América do Norte e Austrália.

Vimos o poder da inovação e ainda acreditamos que está é a chave para a longevidade de uma empresa. No futuro previsível, a Huion continuará inovando e liderando o caminho no setor.

