Capacitada pelo Forest Ecosystem, GWM acelera na área de novas energias

BAODING, China, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, mais de 300 jornalistas da imprensa e representantes de distribuição de mais de 60 países e regiões do mundo visitaram o centro de P&D da GWM em Baoding, na China, durante sua participação na Auto Shanghai 2023, para conhecer as conquistas inovadoras da GWM no Forest Ecosystem e em veículos inteligentes movidos a novas energias.

Lá, o grupo visitou o centro de P&D de energia de hidrogênio, o laboratório de túnel de vento, o laboratório de NVH (ruído, vibração e aspereza) e outras instalações. As tecnologias inovadoras, os testes de veículos e o estilo de design apresentados pela GWM conquistaram um forte interesse por parte dos jornalistas, que se envolveram em discussões acaloradas com a equipe técnica da GWM.

Os representantes de distribuição do grupo visitante mostraram grande expectativa pela estrutura futura da GWM em seus países. "Aqui, conheci o compromisso constante da GWM com a tecnologia e a qualidade, e as inúmeras tecnologias avançadas de novas energias também foram impressionantes. Esperamos aumentar o volume de pedidos dos NEVs da GWM no futuro", disse um representante de distribuição da Europa.

Durante a visita, o chefe da equipe técnica da GWM explicou detalhadamente a estrutura do centro de P&D e todo o processo de desenvolvimento dos veículos.

O centro de P&D da GWM tem uma área de 250 mil metros quadrados, com um investimento total de CNY 5 bilhões. Ele tem um sistema completo de P&D e processo de desenvolvimento de produtos, com instalações para P&D de produtos, estilo, projeto de engenharia, produção e testes de veículos e outras áreas de engenharia, que dão forte respaldo à verificação de produtos e à P&D de tecnologias.

De fato, a GWM sempre adere ao conceito de P&D de adotar "informações precisas em busca da liderança no setor" em tecnologias inovadoras. No ano passado, os investimentos da GWM em P&D subiram para CNY 12,181 bilhões, um aumento de 34,34% em relação ao ano anterior. Na área de NEVs, a GWM possuía 1.966 divulgações de patentes e 1.650 autorizações de patentes, com um aumento anual de 51,11% e 80,53%, respectivamente. Na Auto Shanghai 2023, o primeiro modelo da GWM equipado com a tecnologia Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) fez sua estreia mundial.

As conquistas extraordinárias da GWM são um resultado de sua estrutura Forest Ecosystem. Centrado no negócio de veículos completos, o Forest Ecosystem da GWM integra novas energias, inteligência e outros setores tecnológicos relacionados para conceber um ecossistema com interação multi-espécie e evolução contínua. Ele reflete a competitividade central da GWM na era dos NEVs inteligentes.

Atualmente, a GWM estabeleceu um esquema de cadeia de valor completo de "energia solar–bateria–energia de hidrogênio–energia veicular" nos NEVs. Particularmente na área de energia veicular, a empresa concebeu e implementou seus planos de desenvolvimento de tecnologias de energia híbrida, elétrica pura e de hidrogênio. Em termos de inteligência, a GWM também possui muitas reservas técnicas, como condução inteligente, serviços inteligentes e cabines inteligentes.

No futuro, a GWM continuará a fazer inovações tecnológicas e a dar impulso contínuo a sua transformação estratégica em inteligência e novas energias. Capacitada pelo Forest Ecosystem, a GWM oferecerá aos consumidores uma experiência que combinará potência extraordinária, baixas emissões de carbono e caráter ecológico.

FONTE GWM

