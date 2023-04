GWM z impetem wkracza na ścieżkę nowych źródeł energii z Ekosystemem Leśnym

BAODING, Chiny, 28 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Ostatnio ponad 300 dziennikarzy i przedstawicieli dystrybutorów z przeszło 60 krajów i regionów z całego świata odwiedziło Centrum B+R firmy GWM w chińskim Baodingu w ramach wystawy Auto Shanghai 2023, aby dowiedzieć się o innowacyjnych osiągnięciach GWM w ramach Ekosystemu Leśnego i inteligentnych pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii.

Empowered by Forest Ecosystem, GWM Starts Sprints in New Energy Track

Grupa odwiedzających została oprowadzona po centrum B+R energii wodorowej, laboratorium energetyki wiatrowej, laboratorium NVH (badań nad hałasem, drganiami i szorstkością) oraz pozostałych obiektach. Innowacyjna technologia, testowanie pojazdów i styl wzornictwa prezentowany przez GWM wywołał duże zainteresowanie dziennikarzy, którzy wzięli udział w ożywionych dyskusjach z zespołem technicznym GWM.

Przedstawiciele dystrybutora znajdujący się w grupie odwiedzających wyrazili entuzjazm w związku z planami GWM w ich krajach. „Jesteśmy tutaj świadkami niesłabnącego zaangażowania GWM na rzecz technologii i jakości i pozostajemy pod wrażeniem licznych, zaawansowanych technologii opartych na nowych źródłach energii. Mamy nadzieję na zwiększenie wolumenu zamówień pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii (NEV) GWM w przyszłości" - powiedział przedstawiciel dystrybutora z Europy.

Podczas wizyty dyrektor techniczny GWM wyjaśnił szczegółowo układ Centrum B+R i cały proces powstawania pojazdów.

Centrum B+R GWM zajmuje obszar 250 000 m2, a całkowita wartość inwestycji wynosi 5 miliardów CNY. Dysponuje ono kompletnym systemem B+R i procesem opracowywania produktów z obiektami do badań i rozwoju produktów, projektowania, inżynierii, produkcji i testowania egzemplarzy próbnych oraz innych dziedzin inżynierii, zapewniając silne wsparcie weryfikacji produktów oraz badań i rozwoju technologii.

W tworzeniu technologii przyszłości firma GWM pozostaje wierna koncepcji B+R, która opiera się na precyzyjnych danych w dążeniu do czołowej pozycji w branży. W zeszłym roku inwestycje GWM w B+R wzrosły do 12,181 mld CNY, tj. o 34,34% w skali rok do roku. Jeśli chodzi o pojazdy NEV, firma GWM posiadała na swoim koncie 1966 ujawnionych patentów i 1650 zatwierdzonych patentów, przy wzroście rok do roku na poziomie odpowiednio 51,11% i 80,53%. Na wystawie Auto Shanghai 2023 odbył się światowy debiut pierwszego modelu GWM, wyposażonego w technologię Hi4 (Hybrid intelligent 4WD).

Wybitne osiągnięcia GWM wynikają z koncepcji Ekosystemu Leśnego. Koncentrując się na całości działalności związanej z produkcją pojazdów, Ekosystem Leśny GWM łączy w sobie nowe źródła energii, inteligentne rozwiązania i inne, powiązane sektory technologiczne, aby stworzyć ekosystem oparty na interakcji różnych gatunków i ciągłej ewolucji. Odzwierciedla on główne czynniki konkurencyjności GWM w erze inteligentnych pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii.

Firma GWM stworzyła pełen łańcuch wartości dla pojazdów NEV złożony z energii słonecznej, akumulatorów, energii wodorowej i zasilania pojazdu. GWM wdrożyło plany rozwoju technologii pojazdów hybrydowych, w pełni elektrycznych i zasilanych energią wodorową, w szczególności w dziedzinie zasilania pojazdów. W zakresie rozwiązań inteligentnych firma dysponuje wieloma rezerwami technicznymi, takimi jak inteligentna jazda, usługi i kokpity.

W przyszłości GWM będzie kontynuować wprowadzanie innowacji technologicznych i ciągłe napędzanie rozwoju nowych źródeł energii i inteligentnej transformacji strategicznej. Przy wsparciu Ekosystemu Leśnego GWM będzie oferować klientom doświadczenia łączące w sobie wyjątkową moc, niższą emisję dwutlenku węgla i ekologię.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2064764/image_1.jpg

SOURCE GWM