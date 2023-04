Capacité de fabrication TOPCon de 28 GW ajoutée dans Astronergy

HANGZHOU, Chine, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Les bases de fabrication d'Astronergy ont vu la capacité de fabrication de TOPCon de type n de 28 GW augmenter le 27 avril, marquant une fois de plus l'amélioration de la force de production de TOPCon de type n de l'entreprise après le chargement de la capacité de fabrication de modules TOPCon de 5 GW début avril de cette année.

A photo captures a new TOPCon module equipment moved in a module workshop in Astronergy Haining Manufacturing Base.

La phase quatre du projet d'Astronergy Manufacturing Base a vu le déménagement d'équipements de cellules TOPCon de type n de 8 GW et d'équipements de modules TOPCon de 12 GW dans l'un de ses nouveaux ateliers de cellules et deux de ses nouveaux ateliers de modules le 27 avril. Et le même jour, l'équipement de cellule 8GW TOPCon est arrivé à l'atelier de la base de fabrication d'Astronergy Fengyang et était prêt à commencer l'essai.

En chargeant simultanément de nouvelles capacités de fabrication TOPCon dans deux bases de fabrication, la confiance absolue et la force d'Astronergy dans sa technologie TOPCon et ses modules TOPCon sont évidentes.

Le saut de capacité de TOPCon à la base de fabrication de Haining - siège mondial et centre de R&D d'Astronergy permet à la base d'atteindre des capacités de production de plus de 17 GW de cellules PV et de plus de 24 GW de modules PV.

Selon Haiyan Huang, EVP & CSO chez Astronergy, l'équipement de cellule TOPCon de 8 GW et l'équipement de module TOPCon de 12 GW devraient fonctionner progressivement à pleine charge 60 jours plus tard et la base de Haining doit atteindre son objectif de doubler la capacité de production et la valeur de production avant 2025.

En tant que sixième base de fabrication nouvellement exposée d'Astronergy, la base de fabrication de Fengyang se trouve dans la province chinoise de l'Anhui et se concentre sur la production de cellules TOPCon. Peu de temps après la mise en place de l'équipement, la base de fabrication verra le déploiement de la première cellule TOPCon fin mai et devrait fonctionner à pleine capacité en juin.

En tant que pionnier des modules PV TOPCon de type n, Astronergy vise à faire des modules TOPCon l'un de ses principaux produits. L'ajout de nouvelles capacités TOPCon dans les cellules et les modules est certainement un grand pas en avant pour devenir le fournisseur compétitif de modules PV dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2065455/A_n_type_TOPCon_PV_module_manufacturing_equipment_moved_a_workshop.jpg

SOURCE Astronergy