Astronergy zwiększa swoje możliwości produkcyjne dzięki technologii TOPCon o mocy 28 GW

HANGZHOU, Chiny, 28 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Podstawy produkcyjne Astronergy zostały uzupełnione 27 kwietnia o urządzenia TOPCon typu N o mocy 28 GW, ponownie zaznaczając wzrost mocy produkcyjnej firmy w zakresie modułów TOPCon typu N po załadowaniu modułu TOPCon typu N o mocy 5 GW na początku kwietnia bieżącego roku.

A photo captures a new TOPCon module equipment moved in a module workshop in Astronergy Haining Manufacturing Base. [Photo/Astronergy]

Etap czwarty projektu bazy produkcyjnej Astronergy, który zrealizowano 27 kwietnia, obejmował wprowadzenie ogniw TOPCon typu N o mocy 8 GW i modułów TOPCon o mocy 12 GW do jednego z nowych zakładów produkcji ogniw i dwóch nowych zakładów produkcji modułów. Tego samego dnia ogniwa TOPCon o mocy 8 GW trafiły do zakładu produkcji Astronergy w Fengyangu i były gotowe do rozpoczęcia próbnego uruchomienia.

Załadowanie nowych urządzeń TOPCon w dwóch bazach produkcyjnych jednocześnie potwierdza całkowitą pewność i silną pozycję Astronergy w zakresie technologii i modułów TOPCon.

Skok mocy produkcyjnej w zakresie technologii TOPCon w bazie produkcyjnej w Hainingu, globalnej siedzibie Astronergy i centrum B+R firmy, oznacza osiągnięcie rekordowej mocy produkcyjnej na poziomie ponad 17 GW ogniw fotowoltaicznych i ponad 24 GW modułów fotowoltaicznych.

Haiyan Huang, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. naukowych firmy Astronergy, powiedział, że ogniwa TOPCon o mocy 8 GW i moduły TOPCon o mocy 12 GW zostaną stopniowo w pełni uruchomione w ciągu 60 dni, a baza w Hainingu osiągnie cel podwojenia mocy produkcyjnej i wartości produkcji przed rokiem 2025.

Nowo ogłoszona i szósta z kolei baza produkcyjna Astronergy w Fengyangu w chińskiej prowincji Anhui koncentruje się na produkcji ogniw TOPCon. Wkrótce po instalacji urządzeń baza produkcyjna wprowadzi pierwsze ogniwo TOPCon pod koniec maja, a pełna moc produkcyjna zostanie osiągnięta w czerwcu.

Jako pionier w zakresie modułów fotowoltaicznych TOPCon typu N Astronergy zamierza uczynić moduły TOPCon jednym ze swoich głównych produktów. Uzupełnienie mocy produkcyjnej o nowe ogniwa i moduły TOPCon jest z pewnością zdecydowanym krokiem w kierunku zyskania pozycji konkurencyjnego dostawcy modułów fotowoltaicznych na świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2065455/A_n_type_TOPCon_PV_module_manufacturing_equipment_moved_a_workshop.jpg

SOURCE Astronergy