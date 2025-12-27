Capeando el temporal

Un programa de UNICEF, financiado por Education Cannot Wait y sus socios, ayuda a los niños afectados por las inundaciones a retomar sus estudios y mejora la resiliencia escolar ante las crisis climáticas en Kenia

KILIFI COUNTY, Kenia, 27 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el centro del condado de Kilifi, donde aún perduran los recuerdos de una devastadora inundación, el sonido de las voces de los niños vuelve a llenar el aire. Hace apenas un año, la escuela primaria Tunzanani quedó sumergida bajo las catastróficas inundaciones, dejando un paisaje de destrucción.

Margaret, 13, in class in Kilifi County, Kenya. © UNICEF Kenya/Paul Kidero

Para Margaret, de 13 años, y Gabriel, de 12 años, las lluvias torrenciales y las consiguientes inundaciones en Kenia amenazaron con acabar con sus sueños de completar sus estudios y dedicarse a la ciencia. Sus compañeros presenciaron cómo su escuela, en el camino de la inundación, quedaba destruida. Sus estudios, esperanzas y futuro parecieron desvanecerse a causa del diluvio.

Pero incluso cuando las aguas se llevaron sus libros y materiales, la determinación de la comunidad por mantener a flote el aprendizaje perduró. Gracias a la financiación de Education Cannot Wait (ECW) y Postcode Education Trust, un programa de UNICEF garantiza que Margaret, Gabriel y los niños afectados por la crisis en el país puedan continuar su educación.

Kenia está situada en la primera línea de la crisis climática. Los efectos de las inundaciones, las sequías prolongadas y otros peligros climáticos crean enormes obstáculos para un futuro mejor.

Antes de que la inundación, que fue causada por las fuertes lluvias de El Niño, destruyera el recinto escolar, Margaret y Gabriel se esforzaban por alcanzar sus sueños. Margaret aspiraba a ser oftalmóloga, mientras que Gabriel soñaba con trabajar como científico.

Por desgracia, su educación se paralizó después de que las aulas de la Escuela Primaria Tunzanani sufrieran graves daños. Un río bloqueó el camino a la escuela, y muchas familias, que ya estaban lidiando con las consecuencias del desastre, no pudieron costear los gastos básicos para enviar a sus hijos de vuelta.

Presentando una rápida respuesta a la crisis, el programa ayudó a que los niños volvieran a la escuela, proporcionándoles recursos muy necesarios, como mochilas escolares, material didáctico e incluso cisternas de agua, para garantizar un suministro constante de agua potable a estudiantes y docentes. La Escuela Primaria Tunzanani ahora está llena de estudiantes que sueñan con tener un impacto significativo en su comunidad.

"Cuando sea grande, quiero ser científico y trabajar en el campo de la medicina para crear medicamentos para la gente", comentó Gabriel, de 12 años.

Margaret también se ha beneficiado del apoyo integral del programa. Como muchas niñas de su edad, se enfrentó al reto de gestionar la menstruación sin acceso a productos sanitarios adecuados. La situación económica de su familia era un obstáculo, y recuerda la negativa de un comerciante a vender las toallas sanitarias a crédito, ya que su familia tenía otras deudas pendientes.

"Cuando me vino el periodo, corrí a casa a comprar toallas sanitarias, pero mi madre no podía permitírselas. Agradezco que mi escuela, junto con el apoyo de UNICEF, nos las proporcione", indicó Margaret.

Para ella, esta pequeña pero significativa ayuda significó la diferencia entre continuar su educación y verse obligada a perder valiosos días de clase.

La dirección de la escuela ha recibido capacitación en salud mental y apoyo psicosocial para fortalecer su capacidad de apoyar a estudiantes y docentes que experimentan el estrés y el trauma causados por las emergencias. El enfoque en el desarrollo de capacidades también se ha extendido a la reducción del riesgo de desastres y la preparación para la respuesta ante futuros desastres provocados por el clima.

Millones de personas en Kenia se enfrentan a una grave crisis humanitaria como consecuencia de la sequía más prolongada que el país ha sufrido en 40 años. La situación se ha visto agravada por las devastadoras inundaciones de principios del año pasado, que causaron una destrucción generalizada y dejaron a innumerables comunidades con dificultades para recuperarse.

Según el informe Estimaciones Globales de ECW, aproximadamente el 50 % de los niños en edad escolar afectados por la crisis en todo el mundo viven en África subsahariana, la subregión que enfrenta los desafíos más complejos para garantizar el derecho a la educación de todos los niños.

La subdirectora Peninah Gambo mostró su agradecimiento por este apoyo integral recibido: "Agradecemos este apoyo durante estos tiempos difíciles. Este gesto de generosidad ha tenido un impacto significativo en nuestra escuela, garantizando que los estudiantes tengan acceso a recursos esenciales y una educación ininterrumpida".

Mientras la comunidad se reconstruye, el futuro de niños como Margaret y Gabriel sigue siendo esperanzador. El objetivo ahora no es solo la recuperación, sino también la sostenibilidad, garantizando que escuelas como Tunzanani estén mejor preparadas para futuros desafíos, ya sean inundaciones, sequías u otros desastres climáticos.

Pero este trabajo está lejos de terminar.

Las inundaciones en Kenia son un duro recordatorio de cómo el cambio climático afecta a las comunidades de todo el mundo. El apoyo a los niños afectados por crisis como Margaret y Gabriel debe continuar, garantizando que la educación siga siendo accesible a pesar de los obstáculos. Ante un desastre, la educación no es solo un derecho, sino una herramienta fundamental para desarrollar resiliencia, crear oportunidades y preparar a las futuras generaciones para desenvolverse en un mundo en constante cambio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851284/Education_Cannot_Wait_kenya.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg