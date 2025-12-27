Den Sturm überstehen

Das von Education Cannot Wait (übersetzt: „Bildung kann nicht warten") und Partnern finanzierte UNICEF-Programm hilft von Überschwemmungen betroffenen Kindern in Kenia, wieder zur Schule zu gehen, und stärkt die Widerstandsfähigkeit der Schulen gegenüber Klimakatastrophen.

KILIFI COUNTY, Kenia, 27. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Im Herzen des Kilifi County, wo die Erinnerungen an eine verheerende Flutkatastrophe noch immer präsent sind, erfüllt nun wieder das Lachen von Kindern die Luft. Vor genau einem Jahr wurde die Tunzanani-Grundschule von einer katastrophalen Flut überschwemmt, die eine Landschaft der Zerstörung hinterließ.

Margaret, 13, in class in Kilifi County, Kenya. © UNICEF Kenya/Paul Kidero

Für die 13-jährige Margaret und den 12-jährigen Gabriel drohten der sintflutartige Regen und die darauf folgenden Überschwemmungen in Kenia ihre Träume von einer abgeschlossenen Ausbildung und einer Karriere in der Wissenschaft zu zerstören. Die Klassenkameraden mussten mit ansehen, wie ihre Schule, die im Weg der Flut stand, zerstört wurde. Ihre Ausbildung, ihre Hoffnungen und ihre Zukunft schienen in den Fluten zu verschwinden.

Doch auch wenn das Hochwasser ihre Bücher und Schulmaterialien wegspülte, blieb die Entschlossenheit der Gemeinde, weiter zu lernen, ungebrochen. Dank der Finanzierung durch Education Cannot Wait (ECW) (übersetzt: „Bildung kann nicht warten") und die Wohltätigkeitsorganisation Postcode Education Trust sorgt ein UNICEF-Programm dafür, dass Margaret, Gabriel und andere von der Krise betroffene Kinder im Land ihre Ausbildung fortsetzen können.

Kenia steht an vorderster Front der Klimakrise. Die Auswirkungen von Überschwemmungen, anhaltenden Dürren und anderen Klimagefahren stellen massive Hindernisse auf dem Weg zu einer besseren Zukunft dar.

Bevor die Überschwemmung – eine Folge der starken El-Niño-Regenfälle – das Schulgelände zerstörte, arbeiteten Margaret und Gabriel hart daran, ihre Träume zu verwirklichen. Margaret wollte Augenärztin werden, während Gabriel davon träumte, als Wissenschaftler zu arbeiten.

Leider kam ihre Ausbildung zum Stillstand, nachdem die Klassenzimmer der Tunzanani-Grundschule schwer beschädigt worden waren. Ein Fluss versperrte den Weg zu ihrer Schule, und viele Familien, die bereits mit den Folgen der Katastrophe zu kämpfen hatten, konnten sich die Grundausstattung nicht leisten, um ihre Kinder wieder zur Schule zu schicken.

Das Programm reagierte schnell auf die Krise und half dabei, die Kinder wieder zur Schule zu bringen, indem es dringend benötigte Ressourcen wie Schultaschen, Lern- und Lehrmaterialien und sogar Wassertanks bereitstellte, um eine stetige Versorgung mit sauberem Wasser für Schüler und Lehrer sicherzustellen. Die Tunzanani-Grundschule ist nun voller Schüler, die davon träumen, einen bedeutenden Beitrag für ihre Gemeinschaft zu leisten.

„Wenn ich groß bin, möchte ich Wissenschaftler werden und in der Medizin arbeiten, um Medikamente für die Menschen zu entwickeln", sagt der 12-jährige Gabriel.

Auch Margaret hat von der ganzheitlichen Unterstützung des Programms profitiert. Wie viele Mädchen in ihrem Alter stand sie vor der Herausforderung, ohne Zugang zu geeigneten Hygieneartikeln mit ihrer Menstruation umzugehen. Die finanzielle Situation ihrer Familie war ein Hindernis, und sie erinnert sich, dass ein Ladenbesitzer sich weigerte, ihr Binden auf Kredit zu verkaufen, da ihre Familie bereits andere Schulden hatte.

„Als ich meine Periode bekam, eilte ich nach Hause, um mir Binden zu holen, aber meine Mutter konnte sie sich nicht leisten. Ich bin dankbar, dass meine Schule mit Unterstützung von UNICEF diese für uns bereitstellt", sagt Margaret. Für sie bedeutete diese kleine, aber wichtige Maßnahme den Unterschied zwischen der Fortsetzung ihrer Ausbildung und dem Zwang, wertvolle Schultage zu verpassen.

Die Schulleitung hat eine Schulung in psychischer Gesundheit und psychosozialer Unterstützung erhalten, um ihre Fähigkeit zu stärken, Schüler und Lehrer zu unterstützen, die unter dem Stress und Trauma leiden, das durch Notfälle verursacht wird. Der Schwerpunkt auf Kapazitätsaufbau wurde auch auf die Katastrophenvorsorge und die Vorbereitung auf künftige klimabedingte Katastrophen ausgeweitet.

Millionen von Menschen in Kenia sind aufgrund der längsten Dürre seit 40 Jahren mit einer schweren humanitären Krise konfrontiert. Die Situation wurde durch verheerende Überschwemmungen Anfang letzten Jahres weiter verschärft, die weitreichende Zerstörungen verursachten und unzählige Gemeinden in Schwierigkeiten brachten.

Laut dem ECW-Bericht Global Estimates leben etwa 50 % der von Krisen betroffenen Kinder im schulpflichtigen Alter weltweit in Subsahara-Afrika, der Subregion, die mit den komplexesten Herausforderungen bei der Gewährleistung des Rechts auf Bildung für jedes Kind konfrontiert ist.

Die stellvertretende Schulleiterin Peninah Gambo drückte ihre Dankbarkeit für diese ganzheitliche Unterstützung aus: „Wir sind dankbar für diese Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. Diese freundliche Geste hat unsere Schule erheblich beeinflusst und dafür gesorgt, dass die Schüler Zugang zu wichtigen Ressourcen und einer ununterbrochenen Ausbildung haben."

Während die Gemeinde wieder aufgebaut wird, bleibt die Zukunft von Kindern wie Margaret und Gabriel hoffnungsvoll. Das Ziel ist nun nicht nur der Wiederaufbau, sondern auch die Nachhaltigkeit, damit Schulen wie Tunzanani besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet sind, seien es Überschwemmungen, Dürren oder andere klimabedingte Katastrophen.

Aber diese Arbeit ist noch lange nicht abgeschlossen.

Die Überschwemmungen in Kenia sind eine deutliche Erinnerung daran, wie sich der Klimawandel auf Gemeinden weltweit auswirkt. Die Unterstützung für von Krisen betroffene Kinder wie Margaret und Gabriel muss fortgesetzt werden, um sicherzustellen, dass Bildung trotz aller Hindernisse zugänglich bleibt. Angesichts von Katastrophen ist Bildung nicht nur ihr Recht – sie ist ein entscheidendes Instrument, um Widerstandsfähigkeit aufzubauen, Chancen zu schaffen und zukünftige Generationen darauf vorzubereiten, sich in einer sich schnell verändernden Welt zurechtzufinden

