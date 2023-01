Capital Group anuncia el inicio de una transición de liderazgo planificada desde hace mucho tiempo

Los cambios en el comité de gestión deCapital Group entrarán en vigencia en octubre

LOS ANGELES, 27 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Capital Group, uno de los gestores de inversiones activos más grandes y experimentados del mundo, anunció hoy que su junta directiva ha aprobado la elección de líderes para nuevos cargos que asumirán las responsabilidades de gestión de Tim Armour, presidente y director ejecutivo, y Rob Lovelace, vicepresidente de la junta y presidente. Tanto Armour como Lovelace dimitirán del comité de gestión de Capital Group en octubre de este año.

Timothy D. Armour Robert W. Lovelace Michael C. Gitlin Martin Romo Joanna F. Jonsson (Jody)

La junta directiva ha elegido a los miembros actuales del comité directivo de Capital Group para los siguientes nuevos cargos de alto nivel:

Mike Gitlin se convertirá en presidente y director ejecutivo (CEO) de Capital Group y presidente del comité de gestión de Capital Group. Aprovechando su sólida experiencia en grupos de inversión, operación y atención al cliente, trabajará con otros líderes para ejecutar la estrategia y los planes de crecimiento de Capital.

Martin Romo pasará a ser presidente de la junta de Capital Group y director de inversiones (CIO). Como CIO, Martin se enfocará en garantizar que Capital System™, el proceso de inversión de Capital, siga operando al más alto nivel. Como presidente de Capital Group, se asociará con otros líderes en todos los aspectos de los objetivos estratégicos, la cultura y el personal de Capital.

Jody Jonsson se convertirá en vicepresidenta de Capital Group y continuará como presidenta de Capital Research Management Company (CRMC) y presidenta del Comité Ejecutivo de CRMC. Al igual que con Martin y Mike, la experiencia de Jody abarca la amplitud de Capital y ayudará a desarrollar e impulsar la visión y ejecución estratégicas.

Todas las transiciones serán efectivas a partir del 24 de octubre de 2023.

Los nuevos líderes sénior trabajarán con otros miembros del comité de gestión de Capital Group para cumplir con la estrategia existente a largo plazo de la firma. El comité de gestión de Capital Group establece, comunica e implementa las estrategias comerciales globales de Capital, a la vez que protege y promueve su cultura única. Los cambios anunciados hoy reflejan un plan de sucesión de líderes que ha estado en marcha durante muchos años.

Tim Armour señaló: "A lo largo de nuestros más de 90 años de historia, la continuidad y la consistencia han sido un sello distintivo de cómo gestionamos activos para los clientes, y la planificación formal de sucesión es fundamental para ofrecer resultados de inversión superiores a largo plazo para ellos".

Armour se jubilará a fines de 2023 tras 40 años de carrera con Capital.

"Comencé en Capital justo al salir de la universidad, como muchos aquí", agregó Armour. "Ha sido un privilegio ser parte de la construcción y transmisión de una cultura sólida y única. Me enorgullece ver cuán bien posicionada está Capital y estoy seguro de que el próximo grupo de liderazgo seguirá cumpliendo con nuestra misión, ayudando a las personas a lograr sus objetivos financieros a largo plazo".

Capital Group tiene una larga trayectoria como administrador activo de bajo costo que busca altas ganancias para los inversionistas a largo plazo. En los últimos años, Capital ha incrementado significativamente su presencia en Europa, Asia y Canadá, a la vez que ha duplicado su negocio de ingresos fijos, y en 2022 presentó un conjunto de ETF que superaron los $6.500 millones en activos bajo gestión en poco menos de 11 meses.

Rob Lovelace, quien continuará con Capital Group como gerente de cartera, expresó: "A lo largo de las décadas, Capital Group ha crecido concienzudamente para garantizar que la empresa sea saludable y construida para el largo plazo. Con esa misma consideración y cuidado, Capital ha seleccionado a nuestros próximos líderes. Mike, Martin y Jody son personas con las que he trabajado durante años y admirado enormemente".

BIOS

Timothy D. Armour es presidente y director ejecutivo de Capital Group. Durante su carrera de 40 años, Tim se ha dedicado a la misión de Capital de mejorar la vida de las personas mediante inversiones exitosas, una misión compartida por más de 9.000 asociados de todo el mundo. Él y los demás miembros del comité de gestión de Capital Group se enfocan en las prioridades estratégicas de la empresa, incluido el crecimiento de la empresa para atender a más clientes a nivel mundial, la entrega de sólidos resultados de inversión, el aprovechamiento de los datos y la tecnología para crear ventajas competitivas y la creación de una organización diversa y un entorno inclusivo.

Tim se incorporó a Capital Group después de graduarse de Middlebury College con una licenciatura en economía. Comenzó como participante en el Associates Program, un programa de formación de dos años. A lo largo de su carrera, ha sido analista de inversiones de capital a cargo de investigar empresas globales de telecomunicaciones y gerente de cartera de acciones, actualmente para el New Economy Fund. Ha desempeñado varios cargos de liderazgo en la empresa.

Tim colabora en una variedad de juntas alineadas con sus intereses personales y filantrópicos, entre las que se incluyen el Consejo Regional del Pacífico del Boys and Girls Club of America y la Junta de Consejeros de la Marshall School of Business de la Universidad del Sur de California. Tim radica en Los Ángeles.

Robert W. Lovelace es vicepresidente de la junta y presidente de Capital Group. Como presidente del comité de gestión de Capital Group, Rob se enfoca en prioridades comerciales estratégicas, incluido el crecimiento de la empresa para atender a más clientes a nivel mundial, la entrega de excelentes resultados de inversión, la integración de problemas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en nuestro enfoque de inversión, la creación de una organización diversa y un entorno inclusivo, y el fomento de una cultura sólida.

Rob tiene 37 años de experiencia en inversiones, todo con Capital Group. Se graduó de la Universidad de Princeton con una licenciatura en economía mineral (geología), graduándose summa cum laude y Phi Beta Kappa, y comenzó su carrera como analista de inversiones de capital abarcando empresas globales de minería y metales, así como empresas con sede en México y Filipinas.

Actualmente es gerente de la cartera de acciones del New World Fund, así como copresidente y director principal de inversiones de New Perspective Fund. Es miembro del comité ejecutivo de Capital Research and Management Company, del Comité de Gobernanza y Nominación de la Junta de Capital, del Comité de Supervisión ESG, del Comité de Responsabilidad Social y del Grupo de Desarrollo de Productos Estratégicos. También tiene la designación Chartered Financial Analyst®.

Rob forma parte de las juntas directivas de varias instituciones filantrópicas y educativas. Es fideicomisario de J. Paul Getty Trust, director y copresidente del Pacific Council on International Policy, director de la California Community Foundation y de la U.S. Olympic & Paralympic Foundation, y miembro del U.S. Soccer Federation's Champions Circle. Rob radica en Los Ángeles.

Michael C. Gitlin es jefe de Ingresos Fijos en Capital Group. Mike trabaja en el comité de gestión de Capital Group y preside el comité de gestión de Ingresos Fijos y el Comité de Finanzas.

Durante sus ocho años en Capital Group, Mike ha ayudado a Capital a convertirse en uno de los mayores administradores de ingresos fijos activos del mundo, con aproximadamente $450.000 millones en activos y 50 años de experiencia en mercados de ingresos fijos. Mike también supervisa las operaciones globales y se enfoca en hacer crecer el negocio de Capital para atender a más clientes en Europa y Asia. Ha sido un motor clave para atender a clientes de todo el mundo con los servicios de inversión correctos en un conjunto ampliado de vehículos de inversión.

Mike tiene una licenciatura de la Universidad de Colgate y cuenta con 29 años de experiencia en la industria de la inversión. Antes de incorporarse al Capital, fue director de Ingresos Fijos en T. Rowe Price y anteriormente fue director global de operaciones en dicha empresa. Antes de eso, se desempeñó como director de ventas de valores de los EE. UU. para Citigroup Global Markets, donde también se desempeñó como director de operaciones de ventas para Asia Pacífico, director de valores de efectivo de Asia Pacífico y director de valores de efectivo Internacional. También se desempeñó como director de comercio de Asia-Pacífico para Credit Suisse Asset Management y cotizó acciones y bonos japoneses para George Weiss and Associates.

Mike trabaja apasionadamente para apoyar a los veteranos. Está muy involucrado con Catch A Lift Fund, que permite a los veteranos heridos en combate post-9/11 recuperarse y rehabilitarse, tanto física como mentalmente, a través de la preparación física, la motivación y el apoyo. Ha vivido y trabajado en Londres, Hong Kong, Singapur, Baltimore, Connecticut y Nueva York. Mike radica en Los Ángeles.

Martin Romo es gerente de cartera de acciones de Capital Group Martin y administra carteras en The Growth Fund of America y en The Investment Company of America, en la cual también es director de inversiones.

Como miembro del comité de gestión de Capital Group, Martin se enfoca en la gobernanza de fondos y el grupo de inversiones, ofreciendo resultados de inversión superiores, desarrollando ventajas competitivas con datos y tecnología y creando una organización diversa y un entorno inclusivo. También es presidente de Capital Research Company, presidente del comité de supervisión de Investment Group y miembro del comité directivo de Diversidad, Equidad e Inclusión y del comité de supervisión de tecnología.

Martin cuenta con 31 años de experiencia en inversiones, solo en Capital Group. Comenzó su carrera en Capital como analista de inversiones de capital centrado en la industria química global, las finanzas hipotecarias y de consumo, así como determinadas empresas de conglomerados. Obtuvo una licenciatura en arquitectura en la Universidad de California en Berkeley y un MBA de la Stanford Graduate School of Business.

Martin también forma parte de la junta del BASIC Fund, que presta apoyo a los estudiantes del Área de la Bahía, y del Consejo Comunitario Jamestown, que apoya a la juventud de San Francisco y a sus familias. Radica en San Francisco.

Joanna F. Jonsson (Jody) es gerente de cartera de acciones de Capital Group. Jody gestiona carteras en The Growth Fund of America y New Perspective Fund, para lo cual es también ejecutiva principal de Inversiones.

Como miembro del comité de gestión de Capital Group, Jody se centra principalmente en la gobernanza fondos y grupos de inversión, la mejora de The Capital System, las relaciones con los clientes y los asuntos externos. Tras haberse desempeñado en Ginebra y Londres para hacer crecer el negocio de Capital fuera de los Estados Unidos, Jody aporta su experiencia aprovechando ventajas competitivas y escala global para atender a inversionistas de todo el mundo. Ella se interesa mucho en la cultura de Capital y disfruta de conectarse con asociados de diferentes regiones y partes del negocio. Jody también es presidenta de Capital Research and Management Company.

Jody tiene 34 años de experiencia en inversiones y ha trabajado en Capital Group durante 32 años. Comenzó su carrera en Capital como analista de inversión en acciones, abarcando seguros, productos para el hogar y cuidado personal, restaurantes y alojamiento, así como líneas de cruceros. Obtuvo una licenciatura en economía en la Universidad de Princeton, se graduó cum laude y obtuvo un MBA en Stanford Graduate School of Business, donde fue Arjay Miller Scholar.

Antes de incorporarse a Capital Group, fue analista de investigación de capital en Fidelity Management & Research Company en Boston y ejecutiva de Irving Trust Company en Nueva York.

Como miembro del comité ejecutivo y de la junta de gobernadores de Investment Company Institute (ICI), Jody tiene una perspectiva de la industria en torno a temas como ESG, regulación, antimonopolio y tendencias competitivas. Se desempeña en diversas juntas, entre las que se incluyen Stanford Graduate School of Business, American Enterprise Institute y Alpha USA, y es voluntaria como piloto privado en Angel Flight West. Jody radica en Los Ángeles.

Acerca de Capital Group

Capital Group, hogar de American Funds, se ha enfocado particularmente en ofrecer resultados de excelencia a los inversionistas a largo plazo utilizando carteras de altas convicciones, investigación rigurosa y responsabilidad individual desde 1931.

Al 31 de diciembre de 2022, Capital Group administra aproximadamente $2.2 billones en activos de capital e ingresos fijos para millones de personas e inversionistas institucionales de todo el mundo. Capital Group administra activos de capital a través de tres grupos de inversión. Estos grupos toman decisiones de inversión y voto representativo de manera independiente. Los profesionales de inversiones de renta fija proporcionan investigación de renta fija y gestión de inversiones en toda la organización de Capital; sin embargo, para los títulos valores con características de capital, actúan exclusivamente en nombre de uno de los tres grupos de inversión de capital.

Si desea obtener más información, visite capitalgroup.com.

