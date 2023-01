Capital Group anuncia início da transição de liderança planejada há muito tempo

Mudanças no Comitê de Gestão do Capital Group entrarão em vigor em outubro

LOS ANGELES, 27 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ Capital Group uma das maiores e mais experientes administradoras de investimentos ativos do mundo, anunciou hoje que seu conselho de administração aprovou a eleição de líderes para novas funções que assumirão as responsabilidades de gestão de Tim Armour, presidente do conselho de administração e CEO e Rob Lovelace, vice-presidente do conselho e presidente. Armour e Lovelace deixarão o Comitê de Gestão do Capital Group em outubro deste ano.

Timothy D. Armour Robert W. Lovelace Michael C. Gitlin Martin Romo Joanna F. Jonsson (Jody)

O Conselho de Administração elegeu os atuais membros do Comitê de Gestão do Capital Group para as seguintes funções de novos seniores:

Mike Gitlin se tornará presidente e diretor executivo (CEO) do Capital Group e presidente do Comitê de Gestão do Capital Group. Com base em sua forte experiência nos grupos de investimento, operação e atendimento ao cliente, ele trabalhará com outros líderes para executar a estratégia e os planos de crescimento da Capital.

Martin Romo se tornará presidente do Conselho de Administração do Capital Group e diretor de investimentos (CIO). Como CIO, Martin se concentrará em garantir que The Capital System ™, o processo de investimento da Capital, continue operando no mais alto nível. Como presidente do Capital Group, ele fará parceria com os outros líderes em todos os aspectos dos objetivos estratégicos, cultura e pessoas da Capital.

Jody Jonsson se tornará vice-presidente do Conselho de Administração do Capital Group e continuará como presidente da Capital Research Management Company (CRMC) e presidente do Comitê Executivo da CRMC. Assim como com Martin e Mike, a experiência de Jody abrange a amplitude da Capital e ajudará a desenvolver e impulsionar a visão e execução estratégicas.

Todas as transições serão efetivadas a partir de 24 de outubro de 2023.

Os novos líderes seniores trabalharão com outros membros do Comitê de Gestão do Capital Group para cumprir a estratégia de longo prazo existente da empresa. O Comitê de Gestão do Capital Group estabelece, comunica e implementa as estratégias de negócios globais da Capital, enquanto protege e promove sua cultura única. As mudanças anunciadas hoje refletem um plano de sucessão de liderança que está em andamento há muitos anos.

Tim Armour observou: "Ao longo de nossos mais de 90 anos de história, continuidade e consistência têm sido uma marca registrada de como gerenciamos ativos para os clientes, e o planejamento formal de sucessão é fundamental para oferecer resultados de investimento superiores e de longo prazo para eles".

Armor se aposentará no final de 2023, após uma carreira de 40 anos na Capital.

"Comecei na Capital logo depois da faculdade, como muitos aqui", acrescentou Armour. "Tem sido um privilégio fazer parte da construção e transmissão de uma cultura forte e única. Tenho orgulho de ver como a Capital está bem posicionada e estou confiante de que o próximo grupo de liderança continuará a cumprir nossa missão, ajudando as pessoas a atingir seus objetivos financeiros de longo prazo".

O Capital Group tem um longo histórico de ser um gestor ativo de baixo custo que busca retornos superiores para os investidores no longo prazo. Nos últimos anos, Capital aumentou significativamente sua presença na Europa, Ásia e Canadá, dobrando seus negócios de renda fixa e, em 2022, introduziu um conjunto de ETFs que ultrapassou US$ 6,5 bilhões em AUM em pouco menos de 11 meses.

Rob Lovelace, que continuará no Capital Group como gerente de portfólio, disse: "Ao longo das décadas, o Capital Group cresceu cuidadosamente para garantir que o negócio seja saudável e construído para o longo prazo. É com essa mesma consideração e cuidado que a Capital escolheu nossos próximos líderes. Mike, Martin e Jody são pessoas com quem trabalho há anos e admiro muito".

BIOS

Timothy D. Armour é presidente e CEO do Capital Group. Ao longo de sua carreira de 40 anos, Tim tem se dedicado à missão da Capital de melhorar a vida das pessoas por meio de investimentos bem-sucedidos, uma missão compartilhada por mais de 9.000 associados em todo o mundo. Ele e os outros membros do Comitê de Gestão do Capital Group concentram-se nas prioridades estratégicas da empresa, incluindo o crescimento do negócio para atender mais clientes globalmente, entrega de fortes resultados de investimento, alavancagem de dados e tecnologia para criar vantagens competitivas e construir uma organização diversificada e um ambiente inclusivo.

Tim ingressou no Capital Group após se formar no Middlebury College com bacharelado em economia. Ele começou como participante do TheAssociates Program, um programa de treinamento de dois anos. Ao longo de sua carreira, ele foi analista de investimentos em ações, pesquisando empresas globais de telecomunicações e gerente de portfólio de ações, atualmente para o The New Economy Fund. Ele ocupou vários cargos de liderança na empresa.

Tim atua em uma variedade de conselhos alinhados com seus interesses pessoais e filantrópicos, incluindo o conselho da região do Pacífico do Boys and Girls Club of America e a junta de conselheiros da USC Marshall School of Business. Tim mora em Los Angeles.

Robert W. Lovelace é vice-presidente do conselho e presidente do Capital Group. Como presidente do Comitê de Gestão do Capital Group, Rob se concentra em prioridades estratégicas de negócios, incluindo o crescimento do negócio para atender mais clientes em todo o mundo, oferecendo resultados de investimento superiores, integrando questões ambientais, sociais e de governança (ESG) em nossa abordagem de investimento, criando uma organização diversificada e um ambiente inclusivo e promovendo uma cultura forte.

Rob tem 37 anos de experiência em investimentos, todos com o Capital Group. Ele se formou na Universidade de Princeton com bacharelado em economia mineral (geologia), graduando-se summa cum laude e Phi Beta Kappa, e começou sua carreira como analista de investimentos em ações cobrindo empresas globais de mineração e metais, bem como empresas domiciliadas no México e nas Filipinas.

Atualmente, ele é gerente de portfólio de ações do New World Fund, bem como copresidente e diretor principal de investimentos do New Perspective Fund. Ele é membro do Comitê Executivo da Capital Research and Management Company, do Comitê de Governança e Nomeação do Conselho de Administração da Capital, do Comitê de Supervisão ESG, do Comitê de Responsabilidade Social e do Grupo Estratégico de Desenvolvimento de Produtos. Ele também detém a designação Chartered Financial Analyst®.

Rob atua nos conselhos administrativos de várias instituições filantrópicas e educacionais. Ele é administrador do J. Paul Getty Trust, diretor e copresidente do Pacific Council on International Policy, diretor da California Community Foundation e da U.S. Olympic & Paralympic Foundation e membro do U.S. Soccer Federation's Champions Circle. Rob mora em Los Angeles.

Michael C. Gitlin é diretor de renda fixa do Capital Group. Mike atua no Comitê de Gestão do Capital Group e preside o Comitê de Gestão de Renda Fixa e o Comitê Financeiro.

Ao longo de seus oito anos com o Capital Group, Mike ajudou Capital a se tornar um dos maiores gestores de renda fixa ativos em todo o mundo, com aproximadamente US$ 450 bilhões em ativos e 50 anos de experiência em mercados de renda fixa. Mike também supervisiona o comércio global e se concentra no crescimento dos negócios da Capital para atender mais clientes em toda a Europa e Ásia. Ele tem sido um impulsionador importante para atender clientes em todo o mundo com os serviços de investimento certos em um conjunto ampliado de veículos de investimento.

Mike é bacharel pela Colgate University e tem mais 29 de anos de experiência no setor de investimentos. Antes de ingressar na Capital, ele foi diretor de renda fixa na T. Rowe Price e, anteriormente, chefe global de negociação. Antes disso, ele foi chefe de vendas de ações nos EUA para o Citigroup Global Markets, onde também atuou como chefe de negociação de vendas na Ásia-Pacífico, chefe de ações em dinheiro da Ásia-Pacífico e chefe de ações em dinheiro internacional. Ele também atuou como chefe de negociação da Ásia-Pacífico para a Credit Suisse Asset Management e negociou ações e títulos japoneses para a George Weiss and Associates.

Mike trabalha com paixão para apoiar os veteranos. Ele está fortemente envolvido com o Catch A Lift Fund, que permite que veteranos feridos em combate após o 11 de setembro se recuperem e reabilitem, tanto física quanto mentalmente, por meio de preparo físico, motivação e apoio. Ele viveu e trabalhou em Londres, Hong Kong, Singapura, Baltimore, Connecticut e Nova York. Mike mora em Los Angeles.

Martin Romo é gerente de portfólio de ações do Capital Group. Martin gerencia os portfólios do The Growth Fund of America e da The Investment Company of America, para os quais também é o principal diretor de investimentos.

Como membro do Comitê de Gestão do Capital Group, Martin se concentra em grupos de investimento e governança de fundos, entregando resultados de investimento superiores, criando vantagens competitivas com dados e tecnologia e criando uma organização diversificada e um ambiente inclusivo. Ele também é presidente da Capital Research Company, presidente do Investment Group Oversight Committee e membro do Comitê Diretivo de Diversidade, Equidade e Inclusão e Comitê de Supervisão de Tecnologia.

Martin tem mais 31 anos de experiência em investimentos, tudo com o Capital Group. Ele começou sua carreira na Capital como analista de investimentos em ações, cobrindo a indústria global de produtos químicos, finanças hipotecárias e de consumo e empresas de conglomerados selecionados. Ele se formou em arquitetura pela University of California, Berkeley, e possui MBA pela Stanford Graduate School of Business.

Martin também faz parte do conselho do The BASIC Fund, que apoia estudantes na área da baía, e do Jamestown Community Council, que apoia os jovens de São Francisco e suas famílias. Ela mora em São Francisco.

Joanna F. Jonsson (Jody) é gerente do portfólio de ações do Capital Group. Jody administra os portfólios do The Growth Fund of America e do New Perspective Fund, para os quais ela também é a principal diretora de investimentos.

Como membro do Comitê de Gestão do Capital Group, Jody se concentra principalmente no grupo de investimento e governança de fundos, aprimoramento do The Capital System, relações com clientes e assuntos externos. Tendo trabalhado em Genebra e Londres para expandir os negócios da Capital fora dos Estados Unidos, Jody traz experiência aproveitando vantagens competitivas e escala global para atender investidores em todo o mundo. Ela tem grande interesse na cultura da Capital e gosta de se conectar com associados em diferentes regiões e partes do negócio. Jody também é presidente da Capital Research and Management Company.

Jody tem 34 anos de experiência em investimentos e está no Capital Group há 32 anos. Ela começou sua carreira na Capital como analista de investimentos em ações cobrindo seguros, produtos domésticos e cuidados pessoais, restaurantes e hospedagem e linhas de cruzeiros. Ela se formou em economia pela Universidade de Princeton, graduando-se cum laude, e obteve um MBA da Stanford Graduate School of Business, onde foi bolsista da Arjay Miller.

Antes de ingressar no Capital Group, ela foi analista de pesquisa de ações na Fidelity Management & Research Company em Boston e diretora da Irving Trust Company em Nova York.

Como membro do Comitê Executivo e do Conselho de Governadores do Investment Company Institute (ICI), Jody tem uma perspectiva do setor em questões como ESG, regulamentação, antitruste e tendências competitivas. Ela atua em vários conselhos, incluindo a Stanford Graduate School of Business, o American Enterprise Institute e a Alpha USA, e é voluntária como piloto particular na Angel Flight West. Jody mora em Los Angeles.

Sobre o Capital Group

O Capital Group, sede da American Funds, tem se concentrado exclusivamente em fornecer resultados superiores para investidores de longo prazo usando portfólios de alta convicção, pesquisa rigorosa e responsabilidade individual desde 1931.

Em 31 de dezembro de 2022, o Capital Group administrava aproximadamente US$ 2,2 trilhões em ações e ativos de renda fixa para milhões de pessoas físicas e investidores institucionais em todo o mundo. O Capital Group gerencia ativos de capital por meio de três grupos de investimento. Esses grupos tomam decisões de investimento e votação por procuração de forma independente. Os profissionais de investimento de renda fixa oferecem pesquisa de renda fixa e gestão de investimento em toda a organização Capital. No entanto, para títulos com características de equidade, atuam exclusivamente em nome de um dos três grupos de investimento de capital.

Para mais informações, acesse capitalgroup.com.

Contatos para a imprensa:

Hannah Coan (América do Norte)

+1 213 615 5199

Anisha Patel (Europa)

+44 20 7864 5504

Kaitlyn Yang (Ásia e Austrália)

+65 6437 0439

Os investimentos não são segurados pelo FDIC, nem são depósitos ou garantidos por um banco ou qualquer outra entidade, portanto, podem perder valor.

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas. Essas e outras informações importantes estão contidas nos prospectos do fundo e prospectos de resumo, que podem ser obtidos com um profissional financeiro e devem ser lidos com atenção antes de investir.

Todas as marcas comerciais do Capital Group mencionadas pertencem à The Capital Group Companies, Inc., uma empresa ou fundo afiliado. Todas as demais empresas e nomes de produtos mencionados são de propriedade de suas respectivas empresas.

Este conteúdo, desenvolvido pelo Capital Group, sede da American Funds, não deve ser usado como base primária para decisões de investimento e não pretende servir como investimento imparcial ou aconselhamento fiduciário.

American Funds Distributors, Inc., membro da FINRA.

