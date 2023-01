Capital Group maakt lang geplande wijzigingen binnen managementcomité bekend

Wijzigingen in het managementcomité van Capital Group die in oktober van kracht worden

LOS ANGELES, 28 januari 2023 /PRNewswire/ -- Capital Group, een van 's werelds grootste en meest ervaren, actieve investeringsbeheerders, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn raad van bestuur de verkiezing van leiders voor nieuwe functies heeft goedgekeurd die de managementverantwoordelijkheden van Tim Armour, voorzitter en CEO en Rob Lovelace, vicevoorzitter en president zullen gaan overnemen. Armor en Lovelace zullen in oktober van dit jaar beiden terugtreden uit het managementcomité van Capital Group.

De raad van bestuur heeft voor het overnemen van beide functies de volgende leden van het managementcomité van Capital Group gekozen:

Mike Gitlin wordt President en Chief Executive Officer (CEO) van Capital Group en voorzitter van het managementcomité van Capital Group. Op basis van zijn ruime ervaring met de teams die verantwoordelijk zijn voor investeringen, operationele uitvoering en klantcontacten, zal hij samenwerken met andere leiders om de strategie en groeiplannen van Capital uit te voeren.

Martin Romo wordt voorzitter van Capital Group en Chief Investment Officer (CIO). Als CIO zal Martin zich erop toeleggen dat The Capital System™, het investeringsproces van Capital, op het hoogste niveau blijft functioneren. Als voorzitter van Capital Group zal hij samenwerken met de andere leiders in alle aspecten van de strategische doelen, cultuur en mensen van Capital.

Jody Jonsson wordt vicevoorzitter van Capital Group en blijft president van Capital Research Management Company (CRMC) en voorzitter van het CRMC Executive Committee. Net als bij Martin en Mike, heeft Jody ruime ervaring met alle aspecten van Capital en zal zij de strategische visie helpen ontwikkelen, aansturen en uitvoeren.

De veranderingen treden op 24 oktober 2023 in werking.

De nieuwe senior leiders zullen met andere leden van het managementcomité van Capital Group samenwerken om de bestaande langetermijnstrategie van het bedrijf te bewerkstelligen. Het managementcomité van Capital Group bepaalt, communiceert en implementeert de algehele bedrijfsstrategieën van Capital en is daarbij zowel hoeder als promotor van de unieke bedrijfscultuur van het bedrijf. De vandaag bekendgemaakte veranderingen weerspiegelen een plan voor de opvolging van leiders dat al vele jaren in werking is.

Tim Armor merkte op: "Gedurende onze meer dan 90-jarige geschiedenis zijn continuïteit en consistentie een kenmerk geweest van hoe we vermogen voor klanten beheren, en een formele gang van zaken voor veranderingen op managementniveau is van cruciaal belang om op de lange termijn uitstekende beleggingsresultaten voor klanten te realiseren."

Armor gaat na een carrière van 40 jaar bij Capital eind 2023 met pensioen.

"Zoals velen binnen het bedrijf ben ik direct na mijn studie bij Capital begonnen", voegde Armour eraan toe. "Het was een voorrecht mee te mogen helpen een sterke en unieke cultuur op te bouwen en deze nu door te mogen geven. Ik ben er trots op om te zien hoe goed gepositioneerd Capital is en heb er alle vertrouwen in dat de opvolgers onze missie zullen blijven waarmaken en mensen helpen hun financiële langetermijndoelen te bereiken."

Capital Group heeft een lange geschiedenis als een actieve beheerder die voor beleggers op lange termijn en tegen lage kosten superieure rendementen nastreeft. In de afgelopen jaren heeft Capital zijn aanwezigheid in Europa, Azië en Canada aanzienlijk uitgebreid en zijn vastrentende activiteiten verdubbeld, en in 2022 heeft het bedrijf een reeks ETF's geïntroduceerd die in iets minder dan 11 maanden meer dan USD 6,5 miljard aan beheerd vermogen waard was.

Rob Lovelace, die als portefeuillemanager bij Capital Group zal aanblijven, zei: "In de loop van de decennia is Capital Group zorgvuldig gegroeid tot een gezond bedrijf met een stevig fundament voor een duurzame toekomst. Het is dezelfde zorgvuldigheid waarmee Capital onze volgende leiders heeft geselecteerd. Mike, Martin en Jody zijn mensen met wie ik al jaren samenwerk en die ik enorm bewonder."

BIOS

Timothy D. Armour is voorzitter en CEO van Capital Group. Gedurende zijn 40-jarige carrière heeft Tim zich toegewijd aan de missie van Capital om het leven van mensen te verbeteren door succesvol te beleggen, een missie die wordt gedeeld door meer dan 9.000 medewerkers wereldwijd. Hij en de andere leden van het managementcomité van Capital Group richten zich op de strategische prioriteiten van het bedrijf, waaronder de groei van het bedrijf om meer klanten wereldwijd te bedienen, het leveren van sterke investeringsresultaten, het benutten van data en technologie om concurrentievoordelen te creëren en het opbouwen van een diverse organisatie en inclusieve omgeving.

Tim kwam bij Capital Group na zijn studie aan Middlebury College met een bachelor in economie. Hij begon als deelnemer aan het Associates Program, een tweejarig trainingsprogramma. Gedurende zijn carrière was hij een analist voor aandeleninvesteringen die onderzoek deed naar wereldwijde telecommunicatiebedrijven en een aandelenportefeuillebeheerder, momenteel voor The New Economy Fund. Binnen het bedrijf heeft hij verschillende leidinggevende functies bekleed.

Tim is lid van verschillende besturen die zijn afgestemd op zijn persoonlijke en filantropische belangen, waaronder de Pacific Region Board van de Boys and Girls Club of America en de Board of Councilors van de Marshall School of Business van de University of Southern California. Tim is gevestigd in Los Angeles.

Robert W. Lovelace is vicevoorzitter en president van Capital Group. Als voorzitter van het managementcomité van Capital Group richt Rob zich op strategische zakelijke prioriteiten, waaronder het laten groeien van het bedrijf om wereldwijd meer klanten te bedienen, het leveren van superieure beleggingsresultaten, het integreren van milieu-, sociale en governance-kwesties (ESG) in onze beleggingsaanpak, het creëren van een diverse organisatie en inclusieve omgeving, en het bevorderen van een sterke bedrijfcultuur.

Rob heeft bij Capital Group inmiddels 37 jaar aan beleggingservaring. Hij behaalde een bachelor in minerale economie (geologie) aan Princeton University waar hij summa cum laude afstudeerde en Phi Beta Kappa, en begon zijn carrière als aandelenbeleggingsanalist voor wereldwijde mijnbouw- en metaalbedrijven, evenals bedrijven gevestigd in Mexico en de Filipijnen.

Hij beheert momenteel een aandelenportefeuille voor New World Fund en is tevens co-president en lead principal investment officer voor New Perspective Fund. Hij is lid van het Executive Committee van Capital Research and Management Company, de Capital's Board Governance & Nominating Committee, ESG Oversight Committee, Social Responsibility Committee en Strategic Product Development Group. Hij heeft ook de titel Chartered Financial Analyst®.

Rob is lid van de raden van bestuur van verschillende filantropische en onderwijsinstellingen. Hij is een trustee van de J. Paul Getty Trust, directeur en medevoorzitter van de Pacific Council on International Policy, een directeur van de California Community Foundation en de US Olympic & Paralympic Foundation en lid van de Champions Circle van de US Soccer Federation. Rob is gevestigd in Los Angeles.

Michael C. Gitlin is hoofd Fixed Income bij Capital Group. Mike is lid van het Capital Group Management Committee en is voorzitter van het Fixed Income Management Committee en het Finance Committee.

Gedurende zijn acht jaar bij Capital Group heeft Mike Capital geholpen een van de grootste actieve, vastrentende beheerders ter wereld te worden, met ongeveer USD 450 miljard aan activa en 50 jaar ervaring in vastrentende markten. Mike houdt ook toezicht op de wereldwijde handel en richt zich op de groei van Capital's activiteiten om meer klanten in Europa en Azië te bedienen. Hij is een belangrijke drijfveer geweest om klanten wereldwijd te voorzien van de juiste beleggingsdiensten in een uitgebreide reeks beleggingsvehikels.

Mike behaalde een bachelor aan Colgate University en heeft 29 jaar ervaring in de beleggingssector. Voordat hij bij Capital kwam, was hij Head of Fixed Income bij T. Rowe Price, en daarvoor Global Head of Trading bij dat bedrijf. Nog eerder was hij hoofd US equity sales voor Citigroup Global Markets, waar hij ook hoofd was van Asia-Pacific sales trading, hoofd van Asia-Pacific cash equity en hoofd van international cash equity. Hij was ook hoofd Azië-Pacific-handel voor Credit Suisse Asset Management en verhandelde Japanse aandelen en obligaties voor George Weiss and Associates.

Mike werkt met passie om veteranen te ondersteunen. Hij is nauw betrokken bij Catch A Lift Fund dat veteranen die na 9/11 gewond zijn geraakt, de mogelijkheid biedt te herstellen en te revalideren, zowel fysiek als mentaal, door middel van fysieke fitness, motivatie en ondersteuning. Hij heeft gewoond en gewerkt in Londen, Hong Kong, Singapore, Baltimore, Connecticut en New York. Mike is gevestigd in Los Angeles.

Martin Romo beheert bij Capital Group aandelenportefeuilles in The Growth Fund of America en The Investment Company of America, waarvoor hij ook Principal Investment Officer is.

Als lid van het Capital Group Management Committee richt Martin zich op het beheer van investeringsgroepen en fondsen, het leveren van superieure beleggingsresultaten, het opbouwen van concurrentievoordelen met data en technologie, en het creëren van een diverse organisatie en inclusieve omgeving. Hij is ook president van Capital Research Company, voorzitter van de Investment Group Oversight Committee en lid van de Diversity, Equity and Inclusion Steering Committee en Technology Oversight Committee.

Martin heeft bij Capital Group inmiddels 31 jaar aan beleggingservaring. Hij begon zijn carrière bij Capital als analist voor aandeleninvesteringen in de wereldwijde chemische industrie, hypotheek- en consumentenfinanciën en geselecteerde conglomeraatbedrijven. Hij behaalde een bachelor in architectuur aan de University of California, Berkeley, en een MBA aan de Stanford Graduate School of Business.

Martin is ook lid van het bestuur van The BASIC Fund, dat studenten in de Bay Area ondersteunt, en van de Jamestown Community Council, die jongeren en hun gezinnen in San Francisco ondersteunt. Hij is gevestigd in San Francisco.

Joanna F. Jonsson (Jody) is aandelenportefeuillemanager bij Capital Group. Jody beheert portefeuilles in The Growth Fund of America en New Perspective Fund, waarvoor ze ook Principal Investment Officer is.

Als lid van het Capital Group Management Committee richt Jody zich voornamelijk op het beheer van investeringsgroepen en fondsen, verbetering van The Capital System, klantrelaties en externe zaken. Jody heeft in Genève en Londen gewerkt om de activiteiten van Capital buiten de Verenigde Staten te laten groeien en brengt ervaring met het benutten van concurrentievoordelen en wereldwijde schaal om investeerders wereldwijd van dienst te zijn. Ze is zeer geïnteresseerd in de bedrijfscultuur van Capital en vindt het leuk om in contact te komen met medewerkers in verschillende regio's en onderdelen van het bedrijf. Jody is ook president van Capital Research and Management Company.

Jody heeft 34 jaar investeringservaring en werkt al 32 jaar bij Capital Group. Ze begon haar carrière bij Capital als analist voor aandeleninvesteringen op het gebied van verzekeringen, huishoudelijke producten en persoonlijke verzorging, restaurants en accommodatie en cruisemaatschappijen. Ze behaalde een bachelor in economie aan de Princeton University, waar ze cum laude afstudeerde, en een MBA aan de Stanford Graduate School of Business, waar ze een Arjay Miller Scholar was.

Voordat ze bij Capital Group kwam, was ze analist aandelenonderzoek bij Fidelity Management & Research Company in Boston en officier van Irving Trust Company in New York.

Als lid van het Executive Committee en de Raad van Bestuur van het Investment Company Institute (ICI) heeft Jody een sectorperspectief op kwesties als ESG, regelgeving, antitrust en concurrentietrends. Ze is lid van verschillende besturen, waaronder de Stanford Graduate School of Business, het American Enterprise Institute en Alpha USA, en doet vrijwilligerswerk als privépiloot bij Angel Flight West. Jody is gevestigd in Los Angeles.

Over Capital Group

Capital Group, de thuisbasis van American Funds, is sinds 1931 bijzonder gefocust op het leveren van superieure resultaten voor langetermijnbeleggers met behulp van zeer overtuigende portefeuilles, grondig onderzoek en individuele verantwoording.

Per 31 december 2022 beheert Capital Group ongeveer USD 2,2 biljoen aan aandelen en vastrentende activa voor miljoenen particulieren en institutionele beleggers over de hele wereld. Capital Group beheert eigen vermogen via drie investeringsgroepen. Deze groepen nemen onafhankelijk beslissingen over investeringen en stemmen bij volmacht. Professionals op het gebied van vastrentende beleggingen bieden vastrentend onderzoek en vermogensbeheer binnen de gehele Capital-organisatie; voor effecten met aandelenkenmerken treden ze echter uitsluitend op namens een van de drie aandeleninvesteringsgroepen.

Ga voor meer informatie naar capitalgroup.com .

