CAPITAL SQUARE PARTNERS INVESTIT DANS BITS IN GLASS POUR STIMULER L'INNOVATION ET LA CROISSANCE

EDMONTON, Alberta, le 8 février 2024 /PRNewswire/ -- Capital Square Partners (CSP), une importante société de capital-investissement spécialisée dans les services technologiques et commerciaux transfrontaliers, a effectué un investissement important dans Bits In Glass (BIG), une entreprise technologique primée reconnue pour être un partenaire de confiance dans la transformation numérique.

CSP se spécialise dans l'investissement dans les entreprises technologiques, en travaillant avec des équipes de gestion dirigées par les fondateurs sur une base exclusive pour créer des transactions hors marché. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'entreprise à stimuler l'innovation et à créer une valeur significative pour toutes les parties prenantes. L'investissement de CSP permettra à BIG d'accélérer ses plans de croissance, à la fois organique et inorganique, grâce à l'innovation, à l'expansion mondiale et à l'amélioration de ses offres de services.

« CSP a étudié la possibilité d'investir dans l'hyperautomatisation, un créneau de la transformation numérique et du cloud. Les solides relations de BIG avec Appian, Pega et MuleSoft, le déploiement d'initiatives d'hyperautomatisation dans de grandes entreprises mondiales et son équipe de direction expérimentée et passionnée par une croissance rapide ont été les principales raisons de notre enthousiasme pour BIG », a déclaré Rajeev Srivastava, associé directeur de CSP.

« Nous avons adopté une approche ciblée pour identifier le bon partenaire de croissance afin de poursuivre notre parcours pour devenir la première entreprise mondiale de transformation numérique. Nous sommes ravis d'avoir établi un partenariat avec PSC dans le cadre de ce processus et nous avons hâte d'offrir plus de valeur à nos clients à l'échelle mondiale », a déclaré David Hauser, co-fondateur et PDG de BIG.

Avec un état d'esprit entrepreneurial et axé sur la collaboration au sein des sociétés de son portefeuille, CSP offre à BIG une opportunité significative de stimuler l'innovation et la croissance rapides.

La banque d'investissement internationale Canaccord Genuity a conseillé BIG dans le cadre de cette transaction.

À propos de CSP :

Fondée en 2014 à Singapour, CSP est une société de capital-investissement qui investit dans les services technologiques et commerciaux transfrontaliers en Asie du Sud-Est et en Inde. En tant que gestionnaire de fonds sectoriel, avec 1,5 milliard de dollars sous gestion, CSP est l'un des plus grands gestionnaires de fonds de capital-investissement dédiés aux technologies et aux services aux entreprises axés sur la technologie en Asie. Au cours de la dernière décennie, l'équipe a investi, créé et quitté un certain nombre de sociétés de premier plan dans le secteur des services technologiques, notamment Minacs, Indecomm, GAVS Technologies et Accion Labs. Capital Square Partners est titulaire d'une licence Capital Markets Services (CMS) délivrée par l'Autorité monétaire de Singapour.

À propos de BIG :

BIG est une entreprise de transformation numérique primée et spécialisée dans l'automatisation des processus métier, l'intégration et l'intelligence artificielle. BIG conçoit, construit et gère des solutions d'automatisation qui libèrent le potentiel des personnes, des processus et des données.

