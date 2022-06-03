CapitaLand Investment обязуется обеспечить нетто-нулевой углеродный баланс к 2050 г.

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CapitaLand

Jun 03, 2022, 08:32 ET

Компания добивается совокупной экономии затрат на оплату коммунальных услуг в размере 320 млн сингапурских долларов за счет сокращения углеродных выбросов при одновременном снижении расхода электроэнергии и воды 

СИНГАПУР, 3 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания CapitaLand Investment Limited (CLI) подтвердила свою приверженность принципам устойчивого развития, взяв на себя повышенное обязательство по достижению нетто-нулевого уровня углеродных выбросов (Net Zero) к 2050 году. Для выполнения этого обязательства CLI планирует к 2030 году сократить свои абсолютные выбросы парниковых газов сфер охвата 1 и 2 на 46%, что значительно выше целевого показателя в 28%, утвержденного компанией в базовом 2019 году. Новые целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов утверждены в рамках Инициативы по разработке научно-обоснованных целевых показателей[1] (Science Based Targets initiative — SBTi), направленной на ограничение глобального потепления до 1,5 °C в соответствии с целями Парижского соглашения[2].  CapitaLand — одна из немногих сингапурских компаний с масштабным международным присутствием, принявшая утвержденные в рамках Инициативы SBTi целевые показатели углеродного следа, обеспечивающие реализацию сценария по ограничению глобального потепления до 1,5 °C.

India is a core market of CapitaLand Investment, a global real estate investment manager headquartered in Singapore. In Bangalore, 18 business park buildings have achieved LEED Platinum or Indian Green Building Council Platinum certification. Value creation initiatives to improve the operational efficiency of the properties included the use of more efficient air-conditioning equipment and energy-efficient lighting. An IoT system was implemented to optimise HVAC equipment performance through advanced data analytics and low flow water fixtures were used in restrooms.
India is a core market of CapitaLand Investment, a global real estate investment manager headquartered in Singapore. In Bangalore, 18 business park buildings have achieved LEED Platinum or Indian Green Building Council Platinum certification. Value creation initiatives to improve the operational efficiency of the properties included the use of more efficient air-conditioning equipment and energy-efficient lighting. An IoT system was implemented to optimise HVAC equipment performance through advanced data analytics and low flow water fixtures were used in restrooms.

Новое обязательство по обеспечению нетто-нулевого уровня углеродных выбросов основывается на существующих целях в области устойчивого развития, изложенных в Генеральном плане компании CapitaLand по устойчивому развитию на период до 2030 г.[3], который был опубликован в октябре 2020 года. Этот план включает меры по ускорению перехода к низкоуглеродному бизнесу, повышению эффективности рационального и устойчивого использования водных ресурсов и созданию экономики замкнутого цикла.

Сегодня компания CLI объявила о своем обязательстве в области обеспечения нетто-нулевого уровня углеродных выбросов одновременно с публикацией 13 Глобального отчета по устойчивому развитию, в котором представлены результаты ее деятельности в области устойчивого развития за 2021 год. Компания CLI уверенно идет к достижению своего обязательства по обеспечению нетто-нулевого уровня углеродных выбросов и целей Генерального плана устойчивого развития на период до 2030 года. 

Вот что сказал по этому поводу Главный исполнительный директор CLI Ли Че Кун (Lee Chee Koon): «Устойчивое развитие лежит в основе всей нашей деятельности, а научно обоснованные усилия по борьбе с изменением климата являются сегодня первоочередной задачей. Мы осознаем свою ответственность как за содействие обеспечению нетто-нулевого уровня углеродных выбросов Сингапуром, так и за переход общества к низкоуглеродной экономике во всех странах, где имеются наши подразделения. Решение задачи по выходу на нетто-нулевой углеродный баланс к 2050 году потребует реализации множества инициатив, и мы продолжим регулярно информировать общественность о промежуточных итогах и долгосрочных результатах нашей деятельности в области устойчивого развития. Компания CapitaLand вступила на путь устойчивого развития более 20 лет назад и сегодня является одним из признанных мировых лидеров в этой области среди компаний, работающих в сфере недвижимости. Мы высоко ценим доверие и поддержку наших партнеров и клиентов и продолжаем курс на успешное развитие бизнеса и участие в решении глобальных проблем».

Директор CLI по устойчивому развитию Линетт Леонг (Lynette Leong) более подробно остановилась на мерах по достижению новой цели. В частности она сказала: «В целях достижения нетто-нулевого уровня углеродных выбросов мы включили экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) и цели, изложенные в Генеральном плане устойчивого развития на период до 2030 года, в процессы инвестирования, закупок и организации повседневной деятельности компании CLI. Мы первыми разработали собственную систему показателей рентабельности устойчивого развития для количественного измерения ценности, создаваемой нашими усилиями в этой области. Она включает показатель экономии на процентах по связанным с устойчивым развитием займам и показатель снижения затрат на коммунальные услуги. Сэкономленные на уплате процентов средства, дополненные суммой в размере 50 млн сингапурских долларов из специального фонда CapitaLand Innovation Fund, направляются на проведение пилотных испытаний и внедрение новых экологичных технологий, которые компания приобретает в разных странах мира в рамках ежегодного конкурса проектов CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) и других инициатив для скорейшего достижения наших целей в области устойчивого развития. Наша приверженность достижению целей в этой области проявляется и в том, что размер денежного вознаграждения, получаемого руководством, напрямую зависит от достижения компанией плановых показателей по устойчивому развитию и экологической эффективности».

Стратегические приоритеты CLI по снижению углеродных выбросов с целью достижение нетто-нулевого уровня к 2050 году определены следующим образом:

  1. Снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности путем внедрения инновационных строительных и инженерных решений. Решение этой задачи включает оптимизацию и модернизацию основных систем зданий с целью снижения потребления электроэнергии. Компания CLI также планирует осуществлять глобальный поиск инновационных технологий устойчивого развития через программу CSXC.
  2. Активизация усилий по размещению и использованию источников возобновляемой энергии на управляемых компанией объектах недвижимости там, где это экономически оправдано. 
  3. Покупка экологически чистой электроэнергии на тех рынках, где это допускается законодательством.
  4. Использование сертификатов возобновляемой энергии только в качестве крайней меры.

Основные моменты отчета CLI по устойчивому развитию

Глобальный отчет CLI по устойчивому развитию за 2021 год содержит подробную информацию о ходе выполнения плана, основных показателях и прогрессе достигнутом на пути к достижению целей компании в области устойчивого развития. Достоверность представленной в нем информации подтверждена результатами проведенного внешнего аудита на соответствие требованиям международного стандарта верификации отчетности AA 1000. Ниже приводятся основные моменты отчета:

  • Компания добилась совокупной экономии затрат на оплату коммунальных услуг в размере 320 млн сингапурских долларов[4] за счет повышения эксплуатационной эффективности.
  • Компания снизила интенсивность расхода воды и электроэнергии на 52% и 43% соответственно в пересчете на один квадратный метр площади (м кв)[4] и на 7 и 8 процентных пунктов превысила соответствующие показатели своего Генерального плана по устойчивому развитию на период до 2030 года.
  • Компания добилась снижения интенсивности углеродных выбросов на 54%[4].
  • Компания успешно осуществила экологическую сертификацию 48% глобального портфеля объектов CLI в пересчете на квадратные метры.
  • Благодаря устойчивому финансированию, компания CLI и ее инвестиционные трасты в сфере недвижимости и бизнеса привлекли инвестиции на общую сумму около 7 млрд сингапурских долларов.
  • Начиная с 3-го квартала 2021 года, компания установила теневую внутреннюю цену на углеродные выбросы в целях проведения оценки экологических издержек выбросов парниковых газов каждого инвестиционного проекта и принятия соответствующих надлежащих мер по снижению негативных последствий. 
  • Компания успешно содействовала поддержанию культурного, языкового и гендерного многообразия. В ее офисах работают сотрудники 85 национальностей, а доля женщин среди руководителей старшего звена составляет 40%.
  • Компания затратила более 410 тысяч часов на обучение сотрудников и заняла по этому показателю первое место в секторе недвижимости в номинации на престижную премию Randstad Employer Brand Research Award 2021 - Singapore.
  • 100% подрядчиков и поставщиков компании CLI взяли на себя обязательство по соблюдению Кодекса поведения участников цепи поставок компании CapitaLand в целях обеспечения соответствия строгим требованиям к охране окружающей среды, здоровья и безопасности.

В 2021 году доля возобновляемой энергии в общем объеме энергопотребления компании CLI увеличилась примерно до 4,3% (47 800 МВт-ч). Это помогло снизить объем углеродных выбросов приблизительно на 28 960 т, что соответствует экологическому ущербу от использования электроэнергии 10 608 домохозяйствами в течение года[5]. Такой эффект был достигнут благодаря 21 объекту жилой недвижимости в Сингапуре, Китае, Австралии, Бельгии, Индии и Великобритании, а также семи бизнес-паркам в Индии, которые полностью или частично использовали электричество, вырабатываемое локальными установками для генерации возобновляемой энергии, или приобретали полностью или частично экологически чистую электроэнергию. К 2030 году CLI планирует увеличить суммарное потребление электроэнергии из возобновляемых источников до 35%.

Компания CapitaLand — признанный глобальный лидер в области устойчивого развития

Лидирующее положение и неослабевающие усилия компании CapitaLand в области устойчивого развития продолжают находить отражение как в отраслевых, так и в престижных международных индексах и оценках. Она на протяжении 10 лет входит в Список 100 лучших международных корпораций Мирового индекса устойчивого развития (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index) и Мирового индекса устойчивого развития Доу Джонса (Dow Jones Sustainability World Index), а также на протяжении четырех лет — в Список лучших компаний по обеспечению устойчивого развития на глобальном рынке недвижимости (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Компания CapitaLand была отмечена престижными наградами за выдающиеся результаты в реализации комплексных стратегий в области устойчивого развития, разработанных на основе ее Генерального плана устойчивого развития на период до 2030 года. В число вышеназванных стратегий входят и инновационные инициативы этой специализирующейся на управлении недвижимостью компании со штаб-квартирой в Сингапуре, например, такие, как CSXC — первый в отрасли международный конкурс инновационных проектов в области устойчивого развития для городской застройки. Шесть инновационных разработок, представленных на первом конкурсе CSXC, в данный момент тестируются на объектах компании CapitaLand в Сингапуре и США. В дальнейшем внедрение этих перспективных разработок может быть расширено в целях активизации усилий компании CapitaLand по достижению показателей, заложенных в ее Генеральный план устойчивого развития на период до 2030 года, и осуществления более значимых и масштабных изменений городской среды.  В настоящее время проводится второй конкурс CSXC 2022, в ходе которого было получено уже свыше 340 проектов из более чем 50 стран.

В целях расширения отраслевого сотрудничества в области разработки и внедрения инновационных решений для городской среды компания CapitaLand создала фонд инноваций в размере 50 млн сингапурских долларов и лабораторию совместных инноваций Smart Urban Co-Innovation Lab с участием более 700 компаний.

Информация о компании CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com )

CapitaLand Investment Limited (CLI), штаб-квартира которой находится в Сингапуре, входит в число ведущих международных компаний по управлению инвестициями в недвижимость (REIM) и осуществляет масштабные инвестиции в азиатский рынок недвижимости. По состоянию на 31 марта 2022 года портфель компании CLI включал активы в форме недвижимости на общую сумму около 124 млрд сингапурских долларов и фонды недвижимости (FUM) на общую сумму около 86 млрд сингапурских долларов, которыми она управляла и распоряжалась через шесть зарегистрированных на фондовой бирже инвестиционных фондов недвижимости и коммерческих трастов, а также через 29 частных фондов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и США.  Ее диверсифицированные активы включают комплексные объекты недвижимости, торговую недвижимость, офисную недвижимость, сдаваемую в аренду жилую недвижимость, бизнес-парки, промышленную недвижимость, объекты логистической инфраструктуры и дата-центры. Следите за новостями @CapitaLand в социальных сетях

[1] Инициатива по разработке научно-обоснованных целевых показателей (SBTi) способствует активизации усилий частного сектора по борьбе с изменениями климата, позволяя организациям устанавливать научно обоснованные целевые показатели снижения выбросов. Более подробная информация представлена здесь

[2] В 2020 году CapitaLand стала первой в Азии (за исключением Японии) и в Сингапуре компанией, утвердившей целевые показатели по снижению углеродных выбросов на основании оценки SBTi для реализации сценария по ограничению глобального потепления температурным значением «существенно ниже 2 градусов Цельсия»

[3] Более подробная информация о Генеральном плане CapitaLand по устойчивому развитию на период до 2030 года представлена здесь

[4] В качестве исходного используется 2008 год

[5] Данные по среднегодовому потреблению электроэнергии домохозяйством, занимающим четырехкомнатную квартиру в муниципальном доме, основаны на статистике Управления по регулированию энергетического рынка Сингапура за 2021 год

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