CapitaLand Investment обязуется обеспечить нетто-нулевой углеродный баланс к 2050 г.

Сегодня компания CLI объявила о своем обязательстве в области обеспечения нетто-нулевого уровня углеродных выбросов одновременно с публикацией 13 Глобального отчета по устойчивому развитию, в котором представлены результаты ее деятельности в области устойчивого развития за 2021 год. Компания CLI уверенно идет к достижению своего обязательства по обеспечению нетто-нулевого уровня углеродных выбросов и целей Генерального плана устойчивого развития на период до 2030 года.

Вот что сказал по этому поводу Главный исполнительный директор CLI Ли Че Кун (Lee Chee Koon): «Устойчивое развитие лежит в основе всей нашей деятельности, а научно обоснованные усилия по борьбе с изменением климата являются сегодня первоочередной задачей. Мы осознаем свою ответственность как за содействие обеспечению нетто-нулевого уровня углеродных выбросов Сингапуром, так и за переход общества к низкоуглеродной экономике во всех странах, где имеются наши подразделения. Решение задачи по выходу на нетто-нулевой углеродный баланс к 2050 году потребует реализации множества инициатив, и мы продолжим регулярно информировать общественность о промежуточных итогах и долгосрочных результатах нашей деятельности в области устойчивого развития. Компания CapitaLand вступила на путь устойчивого развития более 20 лет назад и сегодня является одним из признанных мировых лидеров в этой области среди компаний, работающих в сфере недвижимости. Мы высоко ценим доверие и поддержку наших партнеров и клиентов и продолжаем курс на успешное развитие бизнеса и участие в решении глобальных проблем».

Директор CLI по устойчивому развитию Линетт Леонг (Lynette Leong) более подробно остановилась на мерах по достижению новой цели. В частности она сказала: «В целях достижения нетто-нулевого уровня углеродных выбросов мы включили экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) и цели, изложенные в Генеральном плане устойчивого развития на период до 2030 года, в процессы инвестирования, закупок и организации повседневной деятельности компании CLI. Мы первыми разработали собственную систему показателей рентабельности устойчивого развития для количественного измерения ценности, создаваемой нашими усилиями в этой области. Она включает показатель экономии на процентах по связанным с устойчивым развитием займам и показатель снижения затрат на коммунальные услуги. Сэкономленные на уплате процентов средства, дополненные суммой в размере 50 млн сингапурских долларов из специального фонда CapitaLand Innovation Fund, направляются на проведение пилотных испытаний и внедрение новых экологичных технологий, которые компания приобретает в разных странах мира в рамках ежегодного конкурса проектов CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) и других инициатив для скорейшего достижения наших целей в области устойчивого развития. Наша приверженность достижению целей в этой области проявляется и в том, что размер денежного вознаграждения, получаемого руководством, напрямую зависит от достижения компанией плановых показателей по устойчивому развитию и экологической эффективности».

Стратегические приоритеты CLI по снижению углеродных выбросов с целью достижение нетто-нулевого уровня к 2050 году определены следующим образом:

Снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности путем внедрения инновационных строительных и инженерных решений. Решение этой задачи включает оптимизацию и модернизацию основных систем зданий с целью снижения потребления электроэнергии. Компания CLI также планирует осуществлять глобальный поиск инновационных технологий устойчивого развития через программу CSXC. Активизация усилий по размещению и использованию источников возобновляемой энергии на управляемых компанией объектах недвижимости там, где это экономически оправдано. Покупка экологически чистой электроэнергии на тех рынках, где это допускается законодательством. Использование сертификатов возобновляемой энергии только в качестве крайней меры.

Основные моменты отчета CLI по устойчивому развитию

Глобальный отчет CLI по устойчивому развитию за 2021 год содержит подробную информацию о ходе выполнения плана, основных показателях и прогрессе достигнутом на пути к достижению целей компании в области устойчивого развития. Достоверность представленной в нем информации подтверждена результатами проведенного внешнего аудита на соответствие требованиям международного стандарта верификации отчетности AA 1000. Ниже приводятся основные моменты отчета:

Компания добилась совокупной экономии затрат на оплату коммунальных услуг в размере 320 млн сингапурских долларов [4] за счет повышения эксплуатационной эффективности.

за счет повышения эксплуатационной эффективности. Компания снизила интенсивность расхода воды и электроэнергии на 52% и 43% соответственно в пересчете на один квадратный метр площади (м кв) [4] и на 7 и 8 процентных пунктов превысила соответствующие показатели своего Генерального плана по устойчивому развитию на период до 2030 года.

и на 7 и 8 процентных пунктов превысила соответствующие показатели своего Генерального плана по устойчивому развитию на период до 2030 года. Компания добилась снижения интенсивности углеродных выбросов на 54% [4] .

. Компания успешно осуществила экологическую сертификацию 48% глобального портфеля объектов CLI в пересчете на квадратные метры.

Благодаря устойчивому финансированию, компания CLI и ее инвестиционные трасты в сфере недвижимости и бизнеса привлекли инвестиции на общую сумму около 7 млрд сингапурских долларов.

Начиная с 3-го квартала 2021 года, компания установила теневую внутреннюю цену на углеродные выбросы в целях проведения оценки экологических издержек выбросов парниковых газов каждого инвестиционного проекта и принятия соответствующих надлежащих мер по снижению негативных последствий.

Компания успешно содействовала поддержанию культурного, языкового и гендерного многообразия. В ее офисах работают сотрудники 85 национальностей, а доля женщин среди руководителей старшего звена составляет 40%.

Компания затратила более 410 тысяч часов на обучение сотрудников и заняла по этому показателю первое место в секторе недвижимости в номинации на престижную премию Randstad Employer Brand Research Award 2021 - Singapore .

. 100% подрядчиков и поставщиков компании CLI взяли на себя обязательство по соблюдению Кодекса поведения участников цепи поставок компании CapitaLand в целях обеспечения соответствия строгим требованиям к охране окружающей среды, здоровья и безопасности.

В 2021 году доля возобновляемой энергии в общем объеме энергопотребления компании CLI увеличилась примерно до 4,3% (47 800 МВт-ч). Это помогло снизить объем углеродных выбросов приблизительно на 28 960 т, что соответствует экологическому ущербу от использования электроэнергии 10 608 домохозяйствами в течение года[5]. Такой эффект был достигнут благодаря 21 объекту жилой недвижимости в Сингапуре, Китае, Австралии, Бельгии, Индии и Великобритании, а также семи бизнес-паркам в Индии, которые полностью или частично использовали электричество, вырабатываемое локальными установками для генерации возобновляемой энергии, или приобретали полностью или частично экологически чистую электроэнергию. К 2030 году CLI планирует увеличить суммарное потребление электроэнергии из возобновляемых источников до 35%.

Компания CapitaLand — признанный глобальный лидер в области устойчивого развития

Лидирующее положение и неослабевающие усилия компании CapitaLand в области устойчивого развития продолжают находить отражение как в отраслевых, так и в престижных международных индексах и оценках. Она на протяжении 10 лет входит в Список 100 лучших международных корпораций Мирового индекса устойчивого развития (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index) и Мирового индекса устойчивого развития Доу Джонса (Dow Jones Sustainability World Index), а также на протяжении четырех лет — в Список лучших компаний по обеспечению устойчивого развития на глобальном рынке недвижимости (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Компания CapitaLand была отмечена престижными наградами за выдающиеся результаты в реализации комплексных стратегий в области устойчивого развития, разработанных на основе ее Генерального плана устойчивого развития на период до 2030 года. В число вышеназванных стратегий входят и инновационные инициативы этой специализирующейся на управлении недвижимостью компании со штаб-квартирой в Сингапуре, например, такие, как CSXC — первый в отрасли международный конкурс инновационных проектов в области устойчивого развития для городской застройки. Шесть инновационных разработок, представленных на первом конкурсе CSXC, в данный момент тестируются на объектах компании CapitaLand в Сингапуре и США. В дальнейшем внедрение этих перспективных разработок может быть расширено в целях активизации усилий компании CapitaLand по достижению показателей, заложенных в ее Генеральный план устойчивого развития на период до 2030 года, и осуществления более значимых и масштабных изменений городской среды. В настоящее время проводится второй конкурс CSXC 2022, в ходе которого было получено уже свыше 340 проектов из более чем 50 стран.

В целях расширения отраслевого сотрудничества в области разработки и внедрения инновационных решений для городской среды компания CapitaLand создала фонд инноваций в размере 50 млн сингапурских долларов и лабораторию совместных инноваций Smart Urban Co-Innovation Lab с участием более 700 компаний.

[1] Инициатива по разработке научно-обоснованных целевых показателей (SBTi) способствует активизации усилий частного сектора по борьбе с изменениями климата, позволяя организациям устанавливать научно обоснованные целевые показатели снижения выбросов. Более подробная информация представлена здесь [2] В 2020 году CapitaLand стала первой в Азии (за исключением Японии) и в Сингапуре компанией, утвердившей целевые показатели по снижению углеродных выбросов на основании оценки SBTi для реализации сценария по ограничению глобального потепления температурным значением «существенно ниже 2 градусов Цельсия» [3] Более подробная информация о Генеральном плане CapitaLand по устойчивому развитию на период до 2030 года представлена здесь [4] В качестве исходного используется 2008 год [5] Данные по среднегодовому потреблению электроэнергии домохозяйством, занимающим четырехкомнатную квартиру в муниципальном доме, основаны на статистике Управления по регулированию энергетического рынка Сингапура за 2021 год

