CapitaLand Investment sa zaväzuje k dosiahnutiu nulovej bilancie emisií uhlíka do roku 2050

Nový záväzok v oblasti nulových bilancií emisií uhlíka vychádza z existujúcich cieľov udržateľnosti uvedených v hlavnom pláne udržateľnosti spoločnosti CapitaLand do roku 2030 [3] , ktorý bol predstavený v októbri 2020. To zahŕňa urýchlenie prechodu na nízkouhlíkové podnikanie, zlepšenie ochrany vody a odolnosti a umožnenie obehového hospodárstva.

Spoločnosť CLI dnes oznámila svoj záväzok v oblasti nulovej bilancie emisií uhlíka spolu so zverejnením svojej 13. globálnej správy o udržateľnosti, ktorá zahŕňa jej výsledky v oblasti udržateľnosti za rok 2021. Spoločnosť CLI je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho záväzku nulovej bilancie emisií uhlíka, ako aj cieľov Hlavného plánu udržateľnosti do roku 2030.

Pán Lee Chee Koon, výkonný riaditeľ skupiny CLI, povedal: „Udržateľnosť je základom všetkého, čo robíme, a vedecky podložené opatrenia v oblasti klímy sú nevyhnutné. Uvedomujeme si našu zodpovednosť prispieť nielen k dosiahnutiu singapurských cieľov v oblasti nulovej bilancie emisií uhlíka, ale aj k prechodu na nízkouhlíkové podnikanie v komunitách, v ktorých pôsobíme po celom svete. Dosiahnutie našej novej ambície dosiahnuť do roku 2050 nulovú bilanciu emisií uhlíka si vyžaduje nespočetné množstvo iniciatív a my budeme naďalej pravidelne informovať o našich výsledkoch a vplyve na udržateľnosť. Cesta spoločnosti CapitaLand k udržateľnosti sa začala pred viac ako 20 rokmi a dnes sme uznávaní ako globálny líder v oblasti udržateľnosti v realitnom sektore. Vážime si dôveru a podporu našich zainteresovaných strán, pretože pokračujeme dobre a správne."

Pani Lynette Leongová, riaditeľka pre udržateľnosť spoločnosti CLI, uviedla: „Na našej ceste k nulovej bilancii emisií uhlíka sme do investičných, obstarávacích a prevádzkových procesov spoločnosti CLI začlenili environmentálne, sociálne a riadiace faktory (ESG) a ciele nášho hlavného plánu udržateľnosti do roku 2030. Ako prví sme zaviedli vlastnú metriku návratnosti z investícií do udržateľného podnikania, ktorá zahŕňa úspory úrokových sadzieb z našich úverov súvisiacich s udržateľnosťou a eliminovanie nákladov na verejné služby na meranie hodnoty vytvorenej prostredníctvom nášho úsilia o udržateľnosť. Úspory na úrokoch spolu s Inovačným fondom CapitaLand vo výške 50 miliónov SGD podporujú testovanie a implementáciu nových technológií súvisiacich s udržateľnosťou, ktoré sa získavajú na celom svete prostredníctvom našej každoročnej výzvy CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) a ďalších iniciatív, ktoré urýchľujú dosahovanie našich cieľov v oblasti udržateľnosti. Aby sme ešte viac preukázali naše odhodlanie, ciele v oblasti udržateľnosti a klímy sú tiež spojené s odmeňovaním nášho vrcholového manažmentu."

Stratégia spoločnosti CLI na zmiernenie emisií oxidu uhličitého smerom k dosiahnutiu nulovej bilancie emisií uhlíka do roku 2050 je prioritou:

Znižovanie spotreby energie a zvyšovanie energetickej účinnosti prostredníctvom inovatívnych návrhov budov a technických riešení. To zahŕňa optimalizáciu a modernizáciu kľúčových systémov budov s cieľom znížiť spotrebu elektrickej energie na mieste. Spoločnosť CLI bude prostredníctvom CSXC získavať aj zdroje pre prevratné technológie na dosiahnutie udržateľnosti na celom svete. Zintenzívnenie zavádzania a využívania obnoviteľných zdrojov energie na mieste, kde je to možné. Nákup zelenej energie na trhoch, kde to umožňujú právne predpisy. Používanie certifikátov pre energiu z obnoviteľných zdrojov len v krajnom prípade.

Najdôležitejšie body správy o udržateľnosti spoločnosti CLI

Globálna správa o udržateľnosti spoločnosti CLI za rok 2021 podrobne opisuje cestu, výsledky a pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľnosti a je externe overená podľa normy AA 1000 Assurance Standard. Medzi najdôležitejšie body patrí:

Dosiahnuté kumulatívne zníženie nákladov na služby vo výške 320 miliónov SGD [4] vďaka prevádzkovej efektívnosti.

vďaka prevádzkovej efektívnosti. Dosiahlo sa 52 % zníženie intenzity spotreby vody a 43 % zníženie intenzity spotreby energie na meter štvorcový (m2) [4] , čím došlo k prekročeniu Hlavného plánu udržateľnosti do roku 2030 o 7, resp. 8 percentuálnych bodov.

, čím došlo k prekročeniu Hlavného plánu udržateľnosti do roku 2030 o 7, resp. 8 percentuálnych bodov. Dosiahlo sa zníženie intenzity emisií uhlíka o 54 % [4] .

. Spoločnosť získala certifikáty zelených budov pre 48 % globálneho portfólia CLI na m2.

Spoločnosť CLI a jej realitné investičné fondy a obchodné fondy získali prostredníctvom udržateľného financovania kumulatívne takmer 7 miliárd SGD.

Došlo k stanoveniu tieňovej internej ceny uhlíka od 3. štvrťroka 2021 s cieľom posúdiť environmentálne náklady každej investície na emisie skleníkových plynov a prijať príslušné zmierňujúce opatrenia.

Spoločnosť udržala rozmanitosť globálnej pracovnej sily zahŕňajúcej 85 národností a 40 % žien vo vyššom manažmente.

Spoločnosť dosiahla viac ako 410 000 hodín školení a umiestnila sa ako najlepší zamestnávateľ v realitnom sektore v súťaži Randstad Employer Brand Research Award 2021 – Singapur.

Získala záväzok od 100 % dodávateľov a predajcov spoločnosti CLI dodržiavať Kódex správania dodávateľského reťazca spoločnosti CapitaLand s cieľom splniť prísne požiadavky v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

V roku 2021 spoločnosť CLI zvýšila využívanie energie z obnoviteľných zdrojov na približne 4,3 % (47 800 MWh) svojej celkovej spotreby elektriny. Pomohlo to zmierniť tvorbu približne 28 960 ton emisií uhlíka, čo zodpovedá ročnej spotrebe elektrickej energie v 10 608 domácnostiach.[5]. To sa týkalo 21 nehnuteľností v Singapure, Číne, Austrálii, Belgicku, Indii, Spojenom kráľovstve a siedmich obchodných parkov v Indii, ktoré boli úplne alebo čiastočne napájané obnoviteľnou energiou prostredníctvom systémov obnoviteľnej energie na mieste alebo nákupom úplnej zelenej energie alebo čiastočnej zelenej energie. Cieľom spoločnosti CLI je do roku 2030 zvýšiť celkovú spotrebu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie na 35 %.

Spoločnosť CapitaLand získala celosvetové uznanie za vedúce postavenie v oblasti udržateľnosti

Vedúce postavenie a úsilie spoločnosti CapitaLand v oblasti udržateľnosti sú naďalej uznávané v tomto odvetví, ako aj v prestížnych medzinárodných indexoch a porovnávacích kritériách, ako napríklad indexy „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index" a „Dow Jones Sustainability World Index" za 10 rokov a „Global Real Estate Sustainability Benchmark" za štyri roky.

Spoločnosť CapitaLand bola ocenená za svoje komplexné stratégie a výsledky v oblasti udržateľnosti, ktoré sa riadia jej hlavným plánom udržateľnosti do roku 2030. Patria sem jej prvé a inovatívne iniciatívy v odvetví, ako napríklad CSXC, prvá globálna inovačná výzva zameraná na udržateľnosť v sektore zastavaného prostredia, ktorú realizovala realitná spoločnosť so sídlom v Singapure. Šesť vybraných inovácií z prvého ročníka CSXC sa pilotne zavádza v nehnuteľnostiach spoločnosti CapitaLand v Singapure a Spojených štátoch. Tieto sľubné inovácie sa môžu ďalej rozširovať, aby podporili úsilie spoločnosti CapitaLand pri plnení cieľov jej hlavného plánu udržateľnosti do roku 2030 a ovplyvnili širšie zastavané prostredie. V súčasnosti prebieha druhý ročník CSXC 2022, do ktorého bolo prihlásených viac ako 340 projektov z viac ako 50 krajín.

Spoločnosť CapitaLand tiež zriadila inovačný fond v hodnote 50 miliónov SGD a laboratórium Smart Urban Co-Innovation Lab na podporu väčšej priemyselnej spolupráce, do ktorej sa zapojilo viac ako 700 spoločností s cieľom urýchliť vznik ďalších mestských riešení.

O spoločnosti CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com )

Spoločnosť CapitaLand Investment Limited (CLI) so sídlom a kótovaním v Singapure je popredným globálnym správcom investícií do nehnuteľností (REIM) so silnou pozíciou v Ázii. K 31. marcu 2022 spravovala spoločnosť CLI približne 124 miliárd SGD v realitných aktívach a približne 86 miliárd SGD v spravovaných realitných fondoch (FUM) prostredníctvom šiestich kótovaných realitných investičných trustov a obchodných trustov a 29 súkromných fondov v Ázii a Tichomorí, Európe a USA. Jej diverzifikované triedy nehnuteľností zahŕňajú integrovanú výstavbu, maloobchod, kancelárie, ubytovanie, biznis parky, priemysel, logistiku a dátové centrá. Sledujte @CapitaLand v sociálnych sieťach

[1] Iniciatíva Vedecky podložené ciele (SBTi) podporuje ambiciózne opatrenia v oblasti klímy v súkromnom sektore tým, že umožňuje organizáciám stanoviť vedecky podložené ciele znižovania emisií. Viac informácií nájdete tu [2] V roku 2020 bola spoločnosť CapitaLand prvou realitnou spoločnosťou v Ázii (okrem Japonska) a v Singapure, ktorej SBTi potvrdila ciele zníženia emisií uhlíka pre scenár „výrazne pod 2 stupne Celzia". [3] Viac informácií o Hlavnom pláne udržateľnosti spoločnosti CapitaLand do roku 2030 nájdete tu [4] Použitie údajov z roku 2008 ako východiskovej hodnoty [5] Priemerná ročná spotreba štvorizbovej domácnosti HDB vychádza zo štatistiky energetiky Singapurského úradu pre energetiku za rok 2021.

