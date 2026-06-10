Captain D's besucht Spanien, Portugal und Frankreich, um Möglichkeiten für das Franchise-Wachstum in Westeuropa zu erkunden

Führendes US-amerikanisches Franchise-Unternehmen für Meeresfrüchte sucht nach Master-Franchise- und Multi-Unit-Partner nach erfolgreicher Expansion in Großbritannien

NASHVILLE, Tenn., 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Captain D's, die führende Fast-Casual-Meeresfrüchte-Franchise-Kette in den Vereinigten Staaten, gab heute bekannt, dass Hair Parra, Senior Vice President für internationale Operationen und Entwicklung, vom 15. Juni bis zum 1. Juli Spanien, Portugal und Frankreich besuchen wird, um sich mit potenziellen Franchisepartnern zu treffen, die an der Expansion der Marke in Westeuropa interessiert sind.

Dieser Besuch ist der nächste Schritt des Unternehmens beim Ausbau seiner Präsenz in Europa, nachdem es kürzlich durch eine Vereinbarung über die Entwicklung von 20 Standorten in das Vereinigte Königreich expandiert ist.

Während der Reise wird Parra mit qualifizierten Investoren, Restaurantbetreibern, Franchisenehmern mit mehreren Standorten und Master-Franchise-Kandidaten zusammentreffen, die an Möglichkeiten in Madrid, Barcelona und Valencia (Spanien), Lissabon (Portugal) sowie Paris, Lyon und Nizza (Frankreich) interessiert sind.

„Spanien, Portugal und Frankreich gehören zu den Märkten mit dem weltweit höchsten Verbrauch an Meeresfrüchten, weshalb sie wie geschaffen für Captain D's sind", sagte Parra. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kombination aus hochwertigen Meeresfrüchten, einfacher Betriebsführung und solider Franchise-Wirtschaftlichkeit eine attraktive Chance für erfahrene Betreiber darstellt."

Captain D's sucht Master-Franchisenehmer und Entwickler von Filialketten, die in der Lage sind, etwa 20 Restaurants in großen Ballungsräumen zu betreiben.

Die Zielmärkte bieten zudem ein beträchtliches Touristenaufkommen und Marktchancen für ein skalierbares Fast-Casual-Konzept mit Meeresfrüchten. Die jüngste Expansion des Unternehmens in Großbritannien bildet durch gemeinsame operative Unterstützung und regionale Infrastruktur eine strategische Grundlage für ein umfassenderes Wachstum in Europa.

Captain D's hat sich einen Namen dafür gemacht, hochwertige Meeresfrüchte zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Auf der Speisekarte stehen der berühmte, in Teigmantel frittierte Wildfang-Fisch aus Alaska, gegrillte Meeresfrüchte, Meeresfrüchteplatten sowie eine Auswahl an frisch zubereiteten Beilagen.

Potenzielle Franchisepartner, die daran interessiert sind, Captain D's während des Europa-Besuchs zu treffen, werden gebeten, sich an das internationale Entwicklungsteam unter [email protected] oder zu wenden.

ÜBER CAPTAIN D'S

Captain D's mit Hauptsitz in Nashville, Tennessee, betreibt mehr als 530 Restaurants in 23 Bundesstaaten und drei Ländern. Captain D's, das landesweit führende Fast-Casual-Restaurant für Meeresfrüchte, wurde im „Franchise 500"-Ranking des Magazins „Entrepreneur" acht Jahre in Folge auf Platz 1 in der Kategorie „Meeresfrüchte" gewählt und wurde im „QSR 50"-Ranking auf Basis des durchschnittlichen Umsatzes pro Filiale (AUV) zur Nummer 1 unter den Meeresfrüchte-Ketten gekürt. Captain D's wurde 1969 gegründet und serviert seit mehr als 50 Jahren hochwertige Meeresfrüchte zu erschwinglichen Preisen. Auf der Speisekarte stehen frisch zubereitete Meeresfrüchte, das Markenzeichen des Hauses – in Teig gebackener Wildfang aus Alaska –, erstklassige Grillgerichte wie Garnelen, Lachs und Weißfisch sowie Hush Puppies und Desserts. Weitere Informationen finden Sie unter www.captainds.com oder www.captaindsfranchising.com. Folgen Sie Captain D's auf Facebook, Instagram, TikTok und X.

Medienkontakt:

Jennifer Williams

Tidehouse Agency

[email protected]

919-459-3592