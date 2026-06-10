Captain D's se rend en Espagne, au Portugal et en France pour étudier les possibilités d'expansion de ses franchises en Europe occidentale

Une grande franchise américaine spécialisée dans les produits de la mer recherche des partenaires pour des franchises principales et des réseaux de plusieurs établissements, suite au succès de son expansion au Royaume-Uni

NASHVILLE, Tenn., 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Captain D's, la première franchise de restauration rapide décontractée spécialisée dans les fruits de mer aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui que Hair Parra, vice-président senior des opérations et du développement internationaux, se rendra en Espagne, au Portugal et en France du 15 juin au 1er juillet afin de rencontrer des partenaires franchisés potentiels intéressés par le développement de la marque en Europe occidentale.

Cette visite marque une nouvelle étape dans le développement de la présence de l'entreprise en Europe, après son expansion récente au Royaume-Uni dans le cadre d'un accord de développement portant sur 20 unités.

Au cours de ce voyage, M. Parra rencontrera des investisseurs qualifiés, des restaurateurs, des franchisés multi-sites et des candidats à la franchise principale intéressés par des opportunités à Madrid, Barcelone et Valence (Espagne) ; à Lisbonne (Portugal) ; ainsi qu'à Paris, Lyon et Nice (France).

« L'Espagne, le Portugal et la France comptent parmi les plus grands marchés consommateurs de produits de la mer au monde, ce qui en fait des destinations tout indiquées pour Captain D's », a déclaré M. Parra. « Nous sommes convaincus que notre combinaison de produits de la mer de grande qualité, de simplicité opérationnelle et de modèle économique de franchise solide offre une opportunité intéressante aux exploitants expérimentés. »

Captain D's recherche des franchisés principaux et des promoteurs multi-sites capables de gérer environ 20 restaurants dans les grandes agglomérations.

Les pays ciblés génèrent également un trafic touristique important et offrent des opportunités commerciales pour un concept de restauration rapide haut de gamme spécialisé dans les fruits de mer. L'expansion récente de l'entreprise au Royaume-Uni constitue un socle stratégique pour une croissance européenne plus large, grâce à un soutien opérationnel commun et à des infrastructures régionales.

Captain D's s'est forgé une réputation en proposant des fruits de mer de grande qualité à des prix abordables. Au menu : son plat signature, le poisson sauvage d'Alaska en beignet, des fruits de mer grillés, des plateaux de fruits de mer et un large choix d'accompagnements préparés à la demande.

Les partenaires franchisés potentiels souhaitant rencontrer Captain D's lors de cette visite en Europe sont invités à contacter l'équipe chargée du développement international à l'adresse [email protected] ou.

À PROPOS DE CAPTAIN D'S

Basée à Nashville, dans le Tennessee, la chaîne Captain D's exploite plus de 530 restaurants répartis dans 23 États et trois pays. Captain D's, leader national des restaurants de fruits de mer de type « fast-casual », s'est classé n° 1 dans la catégorie « fruits de mer » pendant huit années consécutives au classement « Franchise 500 » du magazine Entrepreneur et a été désigné n° 1 des chaînes de fruits de mer dans le classement « QSR 50 » sur la base du chiffre d'affaires moyen par unité. Fondé en 1969, Captain D's propose depuis plus de 50 ans des fruits de mer de grande qualité à des prix abordables. Au menu : des fruits de mer fraîchement préparés, le plat phare de la marque, le poisson sauvage d'Alaska en beignet, des grillades de qualité supérieure telles que des crevettes, du saumon et du corégone, ainsi que des hush puppies et des desserts. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.captainds.com, ou www.captaindsfranchising.com et suivez Captain D's sur Facebook, Instagram, TikTok et X.

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