-Captain D's visita España, Portugal y Francia para explorar oportunidades de crecimiento de franquicias en toda Europa Occidental

La principal franquicia de productos del mar de EE.UU. busca franquicias principales y socios de unidades múltiples tras su exitosa expansión en Reino Unido

NASHVILLE, Tenn., 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Captain D's, la franquicia líder de productos del mar de comida rápida informal en Estados Unidos, anunció hoy que el vicepresidente sénior de Desarrollo y Operaciones Internacionales, Hair Parra, visitará España, Portugal y Francia del 15 de junio al 1 de julio para reunirse con posibles socios de franquicia interesados en desarrollar la marca en Europa Occidental.

La visita representa el siguiente paso de la compañía para aumentar su presencia europea, después de expandirse recientemente al Reino Unido a través de un acuerdo de desarrollo de 20 unidades.

Durante el viaje, Parra se reunirá con inversores cualificados, operadores de restaurantes, franquiciados de unidades múltiples y candidatos a master franquicias interesados en oportunidades en Madrid, Barcelona y Valencia, España; Lisboa, Portugal; y París, Lyon y Niza, Francia.

"España, Portugal y Francia se encuentran entre los mercados consumidores de productos del mar más fuertes del mundo, lo que los convierte en candidatos naturales para Captain D's", afirmó Parra. "Creemos que nuestra combinación de productos del mar de alta calidad, simplicidad operativa y una sólida economía de franquicia presenta una oportunidad atractiva para los operadores experimentados".

Captain D's busca franquiciados maestros y desarrolladores de unidades múltiples capaces de brindar soporte a aproximadamente 20 restaurantes en los principales mercados metropolitanos.

Los países objetivo también ofrecen un importante tráfico turístico y una oportunidad de mercado para un concepto de marisco rápido e informal a gran escala. La reciente expansión de la compañía en el Reino Unido proporciona una base estratégica para un crecimiento europeo más amplio a través de soporte operativo compartido e infraestructura regional.

Captain D's se ha ganado la reputación de servir mariscos de alta calidad a precios accesibles. El menú incluye su exclusivo pescado salvaje bañado en masa de Alaska, mariscos a la parrilla, platos de mariscos y una variedad de acompañamientos hechos bajo pedido.

Se anima a los posibles socios de franquicia interesados en reunirse con Captain D's durante la visita europea a ponerse en contacto con el equipo de desarrollo internacional en [email protected].

ACERCA DE CAPTAIN D'S

Con sede central en Nashville, Tenn., Captain D's opera más de 530 restaurantes en 23 estados y tres países. Captain D's, el restaurante de mariscos informal y rápido líder del país, ocupó el puesto número 1 en la categoría de mariscos durante ocho años consecutivos en Entrepreneur's Franchise 500 y fue nombrada la cadena de mariscos número 1 en el QSR 50 según AUV. Fundada en 1969, Captain D's lleva más de 50 años sirviendo mariscos de alta calidad a precios accesibles. El menú incluye mariscos recién preparados, el característico pescado silvestre de Alaska bañado en masa, platos premium a la parrilla como camarones, salmón y pescado blanco, además de hush puppies y postres. Para más información, visite www.captainds.com o www.captaindsfranchising.com y siga Captain D's en Facebook, Instagram, TikTok y X.

Contacto para medios:

Jennifer Williams

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