Captain D's accélère sa croissance au Royaume-Uni avec l'ouverture d'un deuxième restaurant dans le Kent

Les bonnes performances initiales alimentent les plans d'expansion de la franchise, la marque visant de nouvelles implantations au Royaume-Uni.

MAIDSTONE, Angleterre, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Captain D's, la marque emblématique de restaurants américains de fruits de mer et de poulet qui a récemment été classée numéro 1 dans la catégorie des fruits de mer par Entreprenuer's Franchise 500 pour la 8e année consécutive, a officiellement ouvert son deuxième restaurant au Royaume-Uni le lundi 22 décembre 2025, à The Mall Maidstone dans le Kent, en Angleterre. Ce nouvel établissement marque une nouvelle étape importante dans l'expansion internationale de la marque, après le lancement très réussi de son premier restaurant au Royaume-Uni, à Broadstairs, en octobre 2025.

Captain D's new storefront at The Mall Maidstone, Kent, England

Le nouvel établissement Captain D's, exploité par CD's Holdings, le franchiseur principal de la marque au Royaume-Uni, est un restaurant avec service au comptoir situé dans l'aire de restauration du Mall Maidstone, offrant 48 places assises. Ce format reflète la stratégie de développement flexible de Captain D's, qui permet à l'enseigne de s'imposer dans des lieux variés et non traditionnels.

Le restaurant de Maidstone proposera le même menu que celui qui a été introduit à Broadstairs en octobre et qui a fait l'objet d'une forte demande et de commentaires positifs de la part des clients. Depuis son entrée sur le marché britannique, Captain D's a rapidement gagné la faveur des clients locaux, qui ont fait l'éloge à la fois de la qualité de la nourriture et de la conception fraîche et moderne du restaurant.

« L'accueil réservé à Captain D's au Royaume-Uni a été exceptionnel », a déclaré Naveed Chattha, porte-parole de CD's Holdings. « Les clients se sont immédiatement sentis concernés par la nourriture, les saveurs et l'expérience globale. L'ouverture de notre deuxième établissement aussi rapidement après Broadstairs démontre à la fois la force de la marque et l'opportunité de croissance que nous entrevoyons à travers le Royaume-Uni. »

Les premières données sur les performances au Royaume-Uni reflètent le succès de la marque aux États-Unis. Le poisson classique enrobé de pâte à frire reste en tête des ventes, tandis que le sandwich au poulet et le hamburger au poisson sont également très performants. Les clients britanniques se sont montrés particulièrement enthousiastes à l'égard des saveurs de Captain D's, inspirées de Nashville, qui ont dépassé les attentes.

Selon Hair Parra, premier vice-président des opérations internationales et du développement, ce premier succès valide la stratégie de croissance internationale de la marque.

« Notre lancement au Royaume-Uni a confirmé ce que nous avons constaté sur d'autres marchés mondiaux : Captain D's voyage extrêmement bien », a déclaré M. Parra. « La marque offre une combinaison convaincante de différenciation des menus, de simplicité opérationnelle et d'économie d'unité solide. Le fait de voir ce niveau de réponse des consommateurs si tôt nous donne une grande confiance dans la poursuite de notre expansion au Royaume-Uni et au-delà. »

L'ouverture de Maidstone représente le deuxième restaurant de CD's Holdings, et il est prévu d'ouvrir un troisième établissement au Royaume-Uni dans les six prochains mois, sous réserve de la sélection finale du site. Le master franchiseur recherche également activement des entrepreneurs locaux qualifiés et des exploitants de plusieurs unités désireux d'introduire Captain D's sur d'autres marchés britanniques et dans toute l'Europe.

À propos de Captain D's (UK)

Basé à Nashville, Tennessee, Captain D's compte plus de 530 restaurants dans 23 États des États-Unis et au Canada. Captain D's est le premier restaurant de fruits de mer rapide et décontracté du pays et a été classé numéro 1 dans la catégorie des fruits de mer pour 8 années consécutives dans le Franchise 500 d'Entrepreneur. Elle a également été nommée première chaîne de fruits de mer dans le classement QSR 50, établi par l'AUV. Fondé en 1969, Captain D's propose depuis plus de 50 ans à ses clients des fruits de mer de grande qualité à des prix raisonnables dans une atmosphère accueillante. Captain D's propose une grande variété de fruits de mer et de poulet, dont des plats fraîchement préparés et le fameux poisson enrobé de pâte à frire. Les restaurants proposent également des produits grillés de première qualité, tels que des crevettes et du saumon, ainsi que des hushpuppies, des desserts et du café fraîchement préparé. La marque se développe actuellement en Europe avec le lancement de ses premiers restaurants au Royaume-Uni en 2025. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://captainds.co.uk ou www.captaindsfranchising.com.

Relations avec les médias :

Jennifer Williams

Agence Tidehouse

[email protected]

919-459-3592

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868373/Captain_Ds_Maidstone_storefront.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819115/Captain_D_s_International_Logo.jpg