Capturez vos souvenirs, célébrez les fêtes et protégez votre maison avec Reolink !

LOS ANGELES, le 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Les fêtes de fin d'année, synonymes de partage et de retrouvailles, sont aussi une période où l'on laisse souvent son foyer sans surveillance. En France, les cambriolages augmentent de manière significative durant cette période, notamment lorsque les maisons sont inoccupées. Face à ces enjeux, Reolink, leader des solutions de sécurité domestique, souhaite protéger chaque foyer avec des solutions de sécurité à la fois innovantes et accessibles pour protéger ce qui compte le plus tout en profitant pleinement de la magie des fêtes.

Des solutions simples et adaptées aux besoins des familles

Sonnette à Batterie Reolink : Une solution idéale pour sécuriser votre porte d'entrée. Avec sa résolution 2K et son champ de vision tête-à-pied, elle capture chaque détail et protège vos livraisons grâce à des alertes intelligentes. Son système audio bidirectionnel permet des échanges fluides avec vos visiteurs. Actuellement en promotion à 123,99 € (-25 %).

Altas PT Ultra avec panneau solaire : Cette caméra extérieure innovante offre une couverture à 360° avec une autonomie impressionnante grâce à sa batterie de 20 000 mAh. Sa vision couleur, même de nuit, et sa fonction de pré-enregistrement capturent chaque détail. Disponible à 159,99 € (-36 %).

Argus 4 Pro : Idéale pour surveiller l'extérieur de votre maison, cette caméra 4K sur batterie dispose d'une vue panoramique à 180° et de la technologie ColorX, garantissant des images claires, même en basse lumière. Actuellement proposé à 149,99 € (-25 %).

Reolink E1 Zoom : Parfaite pour un usage intérieur, elle assure une surveillance des enfants, des animaux ou des biens avec une résolution 5MP et un suivi intelligent des mouvements. Elle ajoute également deux fonctionnalités supplémentaires : la détection des pleurs et le mode confidentialité, qui seront disponibles progressivement au cours des prochaines semaines. En promotion à 59,99 € (-25 %).

À propos de Reolink :

Reolink propose des solutions de sécurité intelligentes pour les particuliers et les entreprises, avec un objectif clair : offrir une expérience de sécurité sans faille grâce à une large gamme de produits performants. Présent dans plus de 110 pays, Reolink est le choix de plus de 2 millions de familles à travers le monde grâce à son engagement envers l'innovation technologique et la fiabilité de ses solutions de vidéosurveillance.

