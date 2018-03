Carattere forte in qualsiasi forma - Formati a scelta disponibili su Onlineprinters

Onlineprinters, fornitore di stampe online, ha introdotto nel proprio negozio virtuale l'inserimento libero del formato anche per i volantini, lo strumento di marketing più flessibile. Per formati compresi tra 7 x 10 cm e 21 x 31 cm, è previsto l'adattamento di questi maneggevoli mezzi pubblicitari alle più svariate finalità. Nuove sono anche le riviste con punti metallici, configurabili con precisione millimetrica all'interno delle dimensioni standard da A6 ad A4. I formati a scelta consentono ai clienti di creare messaggi pubblicitari dalle dimensioni particolari o di puntare su modalità d'impiego creative nell'intento di ottenere il massimo riscontro possibile: "Per i volantini la prima impressione è quella che conta; altrettanto importanti sono però fattori quali il formato e la gradevolezza al tatto", spiega Christian Würst, Chief Commercial Officer (CCO) di Onlineprinters. "Un taglio adeguato è essenziale anche per gli altri prodotti pubblicitari - form follows function".

L'introduzione del formato a scelta per volantini e riviste nel negozio online di Onlineprinters si aggiunge all'immissione libera del formato prevista per prodotti di grande formato come manifesti, striscioni, pellicole adesive, carta da parati fotografica, bandiere e cartelli pubblicitari. Si tratta di un'opzione utile per finalità specifiche: i manifesti e le locandine si adattano alla perfezione alle dimensioni delle bacheche; i cartelli pubblicitari presentano il giusto rapporto rispetto al telaio della porta; gli striscioni possono essere invece applicati comodamente sul portone dell'azienda.

Informazioni sull'azienda

Il gruppo Onlineprinters è una delle stamperie online più importanti d'Europa, conta più di 1.400 dipendenti e solo l'anno scorso ha prodotto oltre 2,5 miliardi di mezzi pubblicitari. Oltre 1.500 prodotti (biglietti da visita, carta da lettera, volantini, cataloghi, riviste, sistemi pubblicitari di grande formato) vengono venduti attraverso 18 negozi online a 800.000 clienti di 30 paesi europei. La società è nota a livello internazionale con il nome commerciale di Onlineprinters e in Germania con diedruckerei.de. Il leader di mercato britannico Solopress e LaserTryk, il principale attore sul mercato scandinavo, sono ora entrati a far parte del gruppo Onlineprinters.

