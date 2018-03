En stærk karakter i fri form - Ønskeformater hos Onlineprinters

Onlinetryk-serviceudbyderen Onlineprinters har nu også indført frit formatvalg i onlineshoppen for det mest fleksible marketinginstrument, nemlig flyers. Med mål fra min. 7 x 10 cm til maks. 21 x 31 cm kan de praktiske reklamemidler tilpasses til alle anvendelsesformål. En anden nyhed er hæfter/magasiner, som kan konfigureres millimeterpræcist ca. inden for standardstørrelserne A6 til A4. Med ønskeformaterne kan kunderne udforme deres reklamebudskaber ved hjælp af usædvanlige formater eller kreative ideer og således opnå en større effektivitet: "Flyers lever af det første indtryk. Så formatet og måden, de føles på, spiller en særlig stor rolle ved disse reklamemidler", forklarer Christian Würst, Chief Commercial Officer (CCO) hos Onlineprinters. "Men også ved andre produkter sørger en helt nøjagtig tilskæring for den bedste reklameeffekt - form follows function."

Introduktionen af ønskeformatet ved flyers og hæfter/magasiner kommer i forlængelse af frit formatvalg ved produkter i storformat i Onlineprinters' onlineshop som f.eks. plakater, bannere, klæbefilm, billedtapeter, flag og reklameskilte. Frit formatvalg er velegnet til anvendelsesformål, der kræver præcision: Plakater fylder deres præsentationskasse præcist ud, reklameskilte står i et korrekt forhold til dørrammen, bannere passer helt nøjagtigt til firmaporten.

Onlineprinters-gruppen hører til de førende onlinetrykkerier i Europa, har ansat flere end 1.400 medarbejdere og fremstillede sidste år over 2,5 milliarder trykte reklamemidler. Flere end 1.500 trykprodukter fra visitkort, brevpapir og flyers over kataloger og hæfter/magasiner til reklamesystemer i storformat sælges via 18 webshops til 800.000 kunder i 30 lande i Europa. Internationalt er onlinetrykudbyderen kendt under mærkenavnet Onlineprinters, i Tyskland optræder virksomheden som diedruckerei.de. Den markedsførende britiske virksomhed Solopress og hovedaktøren på det skandinaviske marked, LaserTryk, er en del af Onlineprinters-gruppen.

