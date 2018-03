Des créations à fort caractère et de forme libre - Formats personnalisés chez Onlineprinters

Le prestataire de services d'impression en ligne Onlineprinters a également introduit dans sa boutique en ligne la saisie de format libre pour l'instrument de marketing le plus flexible du marché : le flyer. Avec des dimensions allant d'un minimum de 7 x 10 cm à un maximum de 21 x 31 cm, ce matériel publicitaire bien pratique peut être adapté à tous les usages. De même, les brochures peuvent désormais être configurées dans les formats standard A6 et A4 au millimètre près. Grâce aux formats personnalisés, les clients peuvent concevoir leurs messages publicitaires à l'aide de formats inhabituels ou d'user d'idées créatives afin d'atteindre ainsi un degré d'efficacité plus élevé : « La réussite du flyer tient de la première impression, le format et le toucher jouant à cet effet un rôle particulièrement important pour ce support publicitaire », explique Christian Würst, Chief Commercial Officer (CCO) d'Onlineprinters. « Mais aussi pour les autres produits, le meilleur effet publicitaire est obtenu à l'aide d'une coupe parfaitement adaptée - la forme suit la fonction. »

Dans la boutique en ligne d'Onlineprinters, l'introduction du format personnalisé pour les flyers et les brochures vient compléter la saisie de format librement sélectionnable pour les produits grand format tels que les affiches, les bâches, les films autocollants, les papiers peints photo, les drapeaux et les panneaux publicitaires. Elle convient aux applications événementielles : les affiches s'intègrent exactement à leur boîte de présentation, les panneaux publicitaires sont parfaitement proportionnés dans le cadre de la porte, les bâches s'adaptent précisément à la porte d'entrée de l'entreprise.

Au sujet de l'entreprise

Le groupe Onlineprinters qui compte parmi les premières imprimeries en ligne d'Europe et emploie plus de 1 400 salariés, a fabriqué l'an passé plus de 2,5 milliards de supports publicitaires imprimés. À travers les 18 boutiques en ligne, le groupe commercialise à quelques 800 000 clients dans 30 pays d'Europe 1 500 imprimés dont des cartes de visite, papiers à lettre et flyers en passant par des catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. À l'international, l'entreprise d'impression en ligne est connue sous le nom commercial Onlineprinters, en Allemagne sous la marque allemande diedruckerei.de. Le leader britannique Solopress ainsi que LaserTryk, le principal acteur du marché scandinave, font partie du groupe Onlineprinters.

