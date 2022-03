Cardo Systems dévoile la toute nouvelle génération de PACKTALK - Le PACKTALK EDGE. Greatness. Reborn

Nouveau design affiné sans antenne externe.

Deuxième génération de Dynamic Mesh Communication (DMC), avec une procédure d'appairage plus simple et plus rapide, et un intercom à large bande.

Moteur de commande vocale naturelle encore plus élaboré

Qualité sonore JBL Sound peaufinée

Microphone à annulation de bruit amélioré.

Nouvelle monture magnétique Air Mount pour une fixation sûre et sans effort de l'unité à n'importe quel casque.

PACKTALK EDGE fait franchir une nouvelle étape à la technologie primée de DMC de Cardo, qui offre une connectivité DMC de seconde génération avec une qualité sonore large bande inégalée, un processus d'appairage plus simple et plus rapide en mode DMC, un appairage plus rapide en mode Bluetooth et une prise en charge Live Intercom Bluetooth.

Le PACKTALK EDGE, qui renforce son avantage par rapport à ses prédécesseurs, a amélioré le son grâce à des haut-parleurs JBL repensés et à trois nouveaux profils sonores. Il se fixe à n'importe quel casque grâce à un nouveau support magnétique et dispose d'un microphone à annulation de bruit amélioré.

Parmi les autres caractéristiques, citons une batterie avec 13 heures d'autonomie, un port USB-C et une recharge rapide en standard – une recharge rapide de 20 minutes qui permet aux utilisateurs de disposer de deux heures d'autonomie, une recharge complète en seulement 1,5 à 2 heures. Les mises à jour logicielles par voie hertzienne, au moyen de l'application Cardo Connect, signifient qu'aucun câble ni adaptateur Wi-Fi ne sont requis pour disposer d'un PACKTALK EDGE à jour de la dernière version du micrologiciel. L'offre est complétée par une extension de la garantie à 3 ans.

Alon Lumbroso, Chief Executive Officer chez Cardo Systems, a précisé : « Le PACKTALK EDGE est le meilleur appareil de communication que nous ayons jamais développé et il constitue un ajout fantastique à notre vaste gamme de systèmes de communication. Cette nouvelle offre repose sur trois piliers chers à Cardo : qualité, innovation utile et priorité à l'utilisateur. L'innovation est dans l'ADN de notre entreprise et notre nouveau produit phare en est la preuve. »

Le nouveau PACKTALK EDGE est commercialisé au prix de vente recommandé de 389 $/389 € et sera disponible chez les détaillants à partir de fin avril ou dès à présent sur www.cardosystems.com. PACKTALK BOLD continuera d'être offert en parallèle du PACKTALK EDGE et sera disponible à l'échelle mondiale.

À propos de Cardo Systems

Cardo est le leader mondial des systèmes de communication et de divertissement sans fil pour les utilisateurs de sports motorisés. Cardo a été le premier à introduire un système de communication Bluetooth pour motocyclettes et a été le premier à introduire Mesh Communicators en 2015. Les produits de l'entreprise sont désormais en vente dans plus de 100 pays.

