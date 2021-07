Cardo Systems et HARMAN s'engagent dans une collaboration de cinq ans avec Sound by JBL

Cardo Systems est à l'avant-garde de la communication à moto depuis plus de 17 ans, innovant et changeant positivement la façon dont les motards communiquent lorsqu'ils roulent. Depuis 2004, la marque est un pionnier dans le développement des systèmes de communication Bluetooth et place l'expérience utilisateur au cœur de la conception et de la fonctionnalité du produit.

Grâce à une étude de marché approfondie, l'équipe de Cardo Systems a appris que la qualité du son était l'une des caractéristiques les plus importantes pour un client, en plus des performances et de la facilité d'utilisation. Dans un souci constant d'innovation et de développement, Cardo Systems a présenté une solution audio intégrée de qualité supérieure à travers ses produits PACKTALK et Freecom, optimisés par JBL.

Sound by JBL vient s'ajouter à la technologie d'interphone de pointe Dynamic Mesh Communication de Cardo dans ses systèmes PACKTALK ainsi qu'à la fonctionnalité de voix naturelle disponible sur les systèmes PACKTALK et Freecom 4+. La collaboration entre les deux marques continuera à profiter aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'une qualité sonore supérieure pour leur véhicule grâce aux haut-parleurs JBL qui seront intégrés aux futurs produits de Cardo Systems.

Johnny Williams, vice-président et directeur général de la division Embedded Audio de HARMAN, a déclaré : « Le son JBL agrémente les moments les plus excitants de la vie et l'extension de notre relation marque une nouvelle étape dans l'innovation et le développement des deux marques pour offrir à nos clients un son de classe mondiale. »

Shachar Harari, vice-président du développement commercial chez Cardo Systems, a ajouté : « Notre étude de marché a montré que la qualité audio est essentielle si nous voulons que nos produits restent inégalés dans le domaine de la communication et du divertissement des motards. La prolongation de notre collaboration et l'extension de notre accord avec HARMAN Embedded Audio reflètent notre engagement à fournir des produits de la plus haute qualité à nos clients, ce qui nous permet d'apporter une nouvelle norme de son pour la meilleure expérience de conduite possible. »

À propos de Cardo

Cardo Systems est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de systèmes de communication et de divertissement sans fil de pointe pour les motards. Depuis sa création en 2004, Cardo a été à l'origine de la grande majorité des innovations en matière de systèmes de communication Bluetooth pour motos. Les produits de la société, aujourd'hui disponibles dans plus de 100 pays, sont les premiers dispositifs de communication au monde pour l'industrie de la moto (www.cardosystems.com)

À propos de HARMAN

HARMAN (harman.com) conçoit et développe des produits et des solutions connectés pour les constructeurs automobiles, les consommateurs et les entreprises du monde entier, notamment des systèmes de voitures connectées, des produits audio et vidéo, des solutions d'automatisation d'entreprise et des services soutenant l'Internet des objets. Avec des marques de premier plan comme AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® et Revel®, la société HARMAN est reconnue par les audiophiles, les musiciens et les lieux de divertissement où ils se produisent dans le monde entier. Plus de 50 millions d'automobiles en circulation aujourd'hui sont équipées de systèmes audio et de voitures connectées HARMAN. Nos services logiciels alimentent des milliards d'appareils et de systèmes mobiles qui sont connectés, intégrés et sécurisés sur toutes les plateformes, du bureau à la maison, en passant par votre voiture et votre téléphone. HARMAN emploie environ 30 000 personnes en Amérique, en Europe et en Asie. En mars 2017, HARMAN est devenu la propriété exclusive de Samsung Electronics Co, Ltd.

À propos de Harman Embedded Audio

HARMAN Embedded Audio, une unité commerciale de HARMAN International, conçoit et développe des solutions audio et vocales pour les secteurs de l'électronique grand public, de l'IdO, de la maison connectée, de la robotique et des entreprises, en élevant les performances de chaque partenaire technologique de premier plan pour créer une véritable différenciation des produits et des solutions commerciales primées. Des haut-parleurs jusqu'aux plus petits microphones et à la conception de produits de bout en bout, HARMAN Embedded Audio aide ses partenaires technologiques à passer du concept au lancement du produit avec le soutien d'une équipe mondiale offrant une véritable collaboration de la conception jusqu'à la mise en œuvre.

