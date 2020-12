CareCapital acquiert Neoss pour investir dans l'innovation

Le Dr Robert Gottlander est nommé président et directeur général de Neoss

HONG KONG, HARROGATE, Angleterre et GÖTEBORG, Suede, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- CareCapital Advisors Limited (« CareCapital »), un investisseur en capital axé sur le secteur des soins dentaires et bucco-dentaires, a annoncé aujourd'hui un accord pour l'acquisition de Neoss Limited (« Neoss »). CareCapital est l'un des plus grands investisseurs dentaires au monde, ayant investi plus d'un milliard de dollars US dans le secteur, et offre un environnement patient et collaboratif aux entrepreneurs dentaires et aux cadres talentueux pour réaliser leurs visions centrées sur le client. Neoss est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des implants dentaires, qui s'engage à concevoir des solutions intelligemment simples permettant de fournir des soins fiables et rentables aux patients, avec d'excellents résultats à long terme. La marque Neoss est synonyme d'innovation et de qualité, ce qui a permis à Neoss d'être leader sur le marché en 2020 malgré la pandémie de coronavirus.

Dans le cadre de cette transaction, le Dr Robert Gottlander a été nommé président et directeur général de Neoss. Avec plus de quarante ans d'expérience dans l'industrie dentaire, Gottlander a fait ses preuves dans le développement et la commercialisation de solutions dentaires.

Acquisition de Neoss

Neoss a développé une gamme de solutions dentaires de pointe et de procédures « intelligemment simples » conçues pour offrir de meilleurs soins aux patients et des temps d'intervention plus courts qui améliorent la productivité des cabinets. Grâce à un riche portefeuille de propriété intellectuelle et de données cliniques à long terme, le soutien clinique de Neoss, évalué par des pairs et publié, valide l'efficacité de ses solutions.

Dai Feng, co-fondateur et directeur général de CareCapital, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Neoss et Robert dans notre famille. Ce sont tous deux des pionniers de la dentisterie qui, associés, amélioreront l'expérience des clients de Neoss et feront progresser la mission de Neoss. La marque bien établie de l'entreprise, son histoire d'innovation, sa validation clinique et sa solide position sur le marché correspondent bien aux principes de Robert axés sur le client et à sa passion pour l'innovation. »

Michael J. Dormer, président et directeur général de Neoss, a déclaré : « En réfléchissant à un merveilleux parcours au cours des 20 dernières années, au cours desquelles Neoss a acquis une position formidable sur le marché dentaire, c'est avec une grande fierté que notre équipe de direction, notre personnel et nos partenaires seront au centre de la prochaine étape de progression sous la nouvelle direction. »

Robert Gottlander nommé directeur général

Après avoir obtenu son diplôme de l'école de dentisterie de l'université de Göteborg, Gottlander a rejoint Nobel Biocare, où il a occupé plusieurs postes de direction. Tout au long de ses 27 ans de carrière, il a dirigé l'équipe qui a établi les concepts cliniques et éducatifs de l'implantologie dentaire moderne, il a co-développé et lancé Procera, le premier système CAD/CAM au monde qui a connu le succès, et a développé de nouveaux concepts combinant les implants et la dentisterie numérique. Gottlander a ensuite rejoint Henry Schein, Inc. où, en tant que directeur du marketing de Global Dental, il a dirigé l'initiative mondiale en tant que planificateur stratégique pour les solutions prothétiques et implantaires, guidant les offres de produits dans le monde entier et créant des stratégies commerciales de vente et de marketing. Gottlander a ensuite servi l'industrie dentaire en tant que consultant. Tout au long de sa carrière, Gottlander a créé de nombreux partenariats industrie-université, des projets de recherche en architecture et des programmes éducatifs pour améliorer l'innovation en matière d'implants dentaires et de technologie numérique.

Après deux décennies de service, Dormer prendra sa retraite, conformément à ses intentions personnelles de longue date. Dormer restera au sein de l'entreprise dans un rôle consultatif afin d'assurer une transition en douceur.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe Neoss », a déclaré le Dr Gottlander. « S'appuyant sur son héritage estimé à Göteborg, berceau des implants dentaires modernes, Neoss partage mon aspiration à être un pionnier de l'innovation dentaire qui améliore les soins aux patients. J'applaudis l'équipe de Neoss et M. Dormer pour son leadership, qui, ensemble, ont créé une marque mondiale de premier plan. Je suis impatient de m'associer à CareCapital pour développer cet héritage et accélérer la croissance à long terme de l'entreprise grâce à un service client astucieux et à une innovation intelligemment simple. »

« Je suis ravi de collaborer avec CareCapital et Robert pour faire progresser la technologie de Neoss », a ajouté Fredrik Engman, co-fondateur et directeur de la technologie de Neoss. « Le soutien et le savoir-faire dentaire que cette transaction apporte bénéficiera à notre personnel pour permettre un meilleur service pour les besoins des médecins et des patients. »

À PROPOS DE CARECAPITAL ADVISORS LIMITED

Investisseur à long terme axé sur l'industrie mondiale des soins dentaires et bucco-dentaires, CareCapital s'est engagé à fournir un environnement patient et collaboratif aux entrepreneurs dentaires et aux cadres talentueux afin de réaliser leurs visions centrées sur le client. CareCapital investit massivement dans les technologies, la formation, les marques et les entreprises qui couvrent l'ensemble de l'industrie dentaire. Le portefeuille d'activités dentaires de CareCapital comprend l'enseignement dentaire, l'orthodontie numérique, l'imagerie, les implants, les produits biologiques, la céramique, la distribution, les logiciels, les organisations de services dentaires et les hôpitaux de recherche.

À PROPOS DE NEOSS

Fondée en 2000, la société Neoss propose des solutions dentaires intelligentes et intuitivement simples à utiliser. Les produits de la société sont conçus pour permettre aux professionnels du secteur dentaire de fournir à leurs patients des traitements fiables et rentables, avec d'excellents résultats à long terme. Dirigeant avec ingéniosité et intégrité, Neoss développe des solutions de traitement intelligentes et travaille en étroite collaboration avec chaque pratique pour conduire la Simplicité Intelligente, rendant le complexe moins compliqué. Basée à Harrogate, au Royaume-Uni, et dont la recherche et le développement sont basés à Göteborg, en Suède, la société a établi une empreinte mondiale avec une présence de longue date sur les marchés clés.

Neoss a été conseillé par BDA Partners, Eversheds Sutherland et PwC, CareCapital a été conseillé par Ernst & Young et White & Case LLP, pour cette transaction.

