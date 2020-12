CareCapital adquire a Neoss para investir em inovação

HONG KONG, HARROGATE, Inglaterra e GOTEMBURGO, Suécia, 22 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- CareCapital Advisors Limited ("CareCapital"), um investidor de capital focado no setor de higiene bucal e odontológica, anunciou hoje um acordo para adquirir a Neoss Limited A CareCapital é um dos maiores investidores odontológicos do mundo, tendo investido mais de US$ 1 bilhão no setor, e oferece um ambiente colaborativo para empreendedores odontológicos e executivos talentosos concretizarem suas visões centradas no cliente. A Neoss é uma empresa líder mundial em implantes dentários, comprometida em projetar soluções inteligentes e simples que oferecem atendimento confiável e acessível aos pacientes com excelentes resultados a longo prazo. A marca Neoss é sinônimo de inovação e qualidade, o que sustentou o desempenho líder de mercado da Neoss em 2020, apesar da pandemia de coronavírus.

No contexto da transação, o Dr. Robert Gottlander foi nomeado Presidente e Diretor Executivo da Neoss. Com mais de quarenta anos de experiência na indústria odontológica, Gottlander possui um histórico comprovado no desenvolvimento e comercialização de soluções odontológicas.

A Aquisição da Neoss

A Neoss desenvolveu uma variedade de soluções odontológicas líderes de mercado e procedimentos "simples e inteligentes" desenvolvidos para oferecer melhor atendimento ao paciente e tempos mais curtos de procedimento que aumentam a produtividade. Com um extenso portfólio de propriedade intelectual e dados clínicos de longo prazo, o suporte clínico publicado e revisado por pares da Neoss valida a eficácia de suas soluções.

Dai Feng, cofundador e diretor administrativo da CareCapital, declarou: "Estamos entusiasmados em receber a Neoss e Robert em nossa família. Ambos são pioneiros odontológicos que, associados, elevarão a experiência do cliente da Neoss e farão avançar a missão da Neoss. A marca consolidada da empresa, o histórico de inovação, a validação clínica e a sólida posição no mercado se enquadram bem nos princípios centrados no cliente e na paixão por inovação de Robert."

Michael J. Dormer, presidente e CEO da Neoss, afirmou: "Refletindo sobre uma trajetória maravilhosa nos últimos 20 anos em que a Neoss construiu uma posição formidável no mercado odontológico, é com grande orgulho que nossa equipe de gestão, membros e parceiros serão essenciais para o avanço seguinte sob a nova direção."

Robert Gottlander designado Diretor Executivo

Após graduar-se na Faculdade de Odontologia da Universidade de Gotemburgo, Gottlander ingressou na Nobel Biocare, onde exerceu várias funções de liderança executiva sênior. Durante os 27 anos de seu mandato, ele liderou a equipe que definiu conceitos clínicos e educacionais para a moderna implantologia dentária, colaborou no desenvolvimento e lançou o Procera, o primeiro sistema CADCAM de sucesso do mundo, e desenvolveu novos conceitos que combinam implantes e odontologia digital. Gottlander entrou na Henry Schein, Inc., e, como Diretor de Marketing da Global Dental, liderou a iniciativa global como planejador estratégico de soluções de próteses e implantes, coordenando a oferta de produtos em todo o mundo e promovendo estratégias de vendas e marketing. Gottlander passou a atender o setor odontológico como consultor. Ao longo de sua carreira, Gottlander firmou várias parcerias entre indústria e universidade, arquitetando projetos de pesquisa e programas educacionais para melhorar os implantes dentários e a inovação da tecnologia digital.

Depois de duas décadas de serviço, Dormer se aposentará, em linha com seus projetos pessoais de longa data. Dormer continuará na empresa em uma função de consultoria para garantir uma transição tranquila.

"Estou entusiasmado em fazer parte da equipe da Neoss," disse o Dr. Gottlander. "Respaldada por sua valiosa tradição em Gotemburgo, berço dos implantes dentários modernos, a Neoss compartilha minha aspiração de ser a pioneira na inovação dentária que melhora o atendimento ao paciente. Meus cumprimentos à equipe da Neoss e ao Sr. Dormer por sua liderança que, juntos, criaram uma renomada marca global. Estou entusiasmado em fazer uma parceria com a CareCapital para expandir esse legado e acelerar o crescimento de longo prazo da empresa por meio de excelente atendimento ao cliente e inovação simples e inteligente."

Estou animado em colaborar com a CareCapital e Robert para avançar ainda mais a tecnologia da Neoss", acrescentou Fredrik Engman, cofundador e diretor de tecnologia da Neoss. "O suporte e o conhecimento que esta transação traz, beneficiará nossa equipe para possibilitar um melhor atendimento às necessidades de médicos e pacientes.

SOBRE A CARECAPITAL ADVISORS LIMITED

Um investidor de longo prazo focado no setor global de higiene bucal e odontológica, o CareCapital está comprometido em oferecer um ambiente colaborativo para que empreendedores e executivos talentosos concretizem suas visões centradas no cliente. A CareCapital investe fortemente em tecnologias, treinamento, marcas e empresas que abrangem todo o setor odontológico. O portfólio de negócios odontológicos da CareCapital cobre educação odontológica, ortodontia digital, imagem, implantes, produtos biológicos, cerâmicas, distribuição, software, DSOs e hospitais de pesquisa.

SORE A NEOSS

Fundada em 2000, a Neoss oferece soluções odontológicas inteligentes que são intuitivamente simples de usar. Os produtos da empresa são desenvolvidos para permitir aos profissionais da odontologia fornecer tratamentos confiáveis e acessíveis a seus pacientes com excelentes resultados a longo prazo. Liderando com engenhosidade e integridade, a Neoss desenvolve soluções de tratamento inteligentes e trabalha em estreita colaboração com cada cliente para impulsionar a Simplicidade Inteligente, tornando o complexo menos complicado. Sediada em Harrogate, Reino Unido, com pesquisa e desenvolvimento baseado em Gotemburgo, Suécia, a empresa estabeleceu uma pegada global com presença de longa data nos principais mercados.

Na transação, a Neoss foi assessorada pela BDA Partners, Eversheds Sutherland e PwC, e a CareCapital foi assessorada pela Ernst & Young e White & Case LLP.

Contato:

Neoss

Ruth Ramser

COO

[email protected]

+44 7969 917915

CareCapital

Ted Xie

Diretor de Investmentos

[email protected]

+86 138 1038 8877

Joyce Xu

Gerente Sênior de Relações Públicas

[email protected]

+86 133 9116 0872

