CareCapital förvärvar Neoss för att investera i innovation

Robert Gottlander utsedd till koncernchef och VD för Neoss

HONG KONG, HARROGATE, England och GÖTEBORG, Sverige, 22 december, 2020 /PRNewswire/ -- CareCapital Advisors Limited ("CareCapital"), en investerare inriktad på dental hälsovård, tillkännagav idag ett avtal om att förvärva Neoss Limited ("Neoss"). CareCapital är en av världens största investerare inom dental hälsovård med över en miljard dollar placerat kapital inom området. CareCapital skapar förutsättningar för dentalentreprenörer och begåvade chefer att förverkliga sina patient- och kundfokuserade visioner. Neoss är ett ledande globalt tandimplantatföretag som har åtagit sig att utforma intelligenta enkla lösningar som ger tillförlitlig och kostnadseffektiv patientvård med utmärkta, långsiktigt hållbara resultat. Varumärket Neoss är synonymt med innovation och kvalitet, vilket har lagt grunden för Neoss marknadsledande resultat 2020, trots rådande pandemi.

I samband med affärsuppgörelsen har Robert Gottlander utsetts till VD och koncernchef för Neoss. Med över fyrtio års erfarenhet av dentalindustrin har Gottlander en väl dokumenterad meritförteckning inom utveckling och kommersialisering av tandvårdslösningar.

Förvärvet av Neoss

Neoss har utvecklat en rad marknadsledande and patenterade tandvårdslösningar som är utformade för att ge både bättre patientvård och kortare behandlingstider som ökar praktikens produktivitet. De kliniska anspråken är byggda på en stor mängd fackgranskad och publicerad klinisk data med långtidsuppföljning.

Dai Feng, medgrundare och VD för CareCapital, fastslog: "Vi är glada över att kunna välkomna Neoss och Robert i vår familj. Båda är banbrytande inom tandvården och tillsammans kommer vi att öka servicen mot Neoss kunder och främja utvecklingen av Neoss. Företagets väletablerade varumärke, innovationshistoria, kliniska resultat och gedigna marknadsposition harmoniserar väl med Roberts kundcentrerade principer och hans passion för innovation."

Michael J. Dormer, styrelseordförande och VD för Neoss, konstaterade: "När man ser tillbaka på de senaste 20 årens underbara resa, där Neoss har byggt en mycket imponerande position på dentalmarknaden, så är det med stor stolthet att konstatera att vårt ledarteam, vår personal och våra partners kommer ta del av nästa nivå av framsteg under det nya ägandeskapet."

Robert Gottlander utsedd till verkställande direktör

Efter examen från Göteborgs universitets Tandläkarprogram började Gottlander på Nobel Biocare, där han hade flera ledande befattningar. Under hela sin 3 decennier långa karriär ledde han den grupp som etablerade kliniska och pedagogiska koncept för modern tandimplantologi, han var med och utvecklade och lanserade Procera, världens första framgångsrika CADCAM-system samt utvecklade nya koncept som kombinerar implantat och digital tandvård. Gottlander började sedan på Henry Schein, Inc., där han som Chief Marketing Officer ledde det globala initiativet som strategisk planerare för protes- och implantatlösningar, utformade riktade produkterbjudanden över hela världen och skapade kommersiella försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Gottlander fortsatte inom den dentala industrin på konsultbasis. Under sin karriär har Gottlander ansvarat för flera samarbetsprojekt mellan industri och universitet, och dragit upp riktlinjer för forskningsprojekt och utbildningsprogram för att förbättra dentalimplantat och innovationer inom digital teknologi.

Efter två decennier hos Neoss går Michael J. Dormer i pension, vilket är i linje med hans långsiktiga, personliga plan. Dormer stannar i företaget med en rådgivande funktion för att underlätta övergången.

"Jag är mycket glad över att få vara en del av Neoss", försäkrade Dr Gottlander. "Det är en stor ära att få bygga vidare på arvet i Göteborg - födelseplatsen för moderna tandimplantat – tillsammans med Neoss, som delar min strävan att vara pionjärer inom innovativ tandvård för att förbättra patientvården. Jag uppskattar personalen på Neoss och Michael J. Dormer för hans ledarskap. Tillsammans skapade de ett framstående globalt varumärke. Jag ser fram emot att samarbeta med CareCapital för att förvalta detta arv och påskynda verksamhetens långsiktiga tillväxt genom utomordentlig kundservice och intelligent enkel innovation."

"Jag är ser verkligen fram emot att samarbeta med CareCapital och Robert för att ytterligare utveckla Neoss teknik", tillade Fredrik Engman, grundare och Chief Technology Officer för Neoss. "Det stöd och det stora tandvårdskunnande som denna affär ger oss, kommer att underlätta för vår personal att bättre tillgodose tandläkarnas och patienternas behov."

OM CARECAPITAL ADVISORS LIMITED

Som långsiktig investerare med fokus på den globala dental hälsovård, har CareCapital åtagit sig att tillhandahålla en patient- och samarbetsmiljö för tandvårdsentreprenörer och begåvade chefer, för deras förverkligande av sina kundcentrerade visioner. CareCapital satsar stort på teknik, utbildning, varumärken och företag inom hela dentalindustrin. CareCapitals tandvårdsportfölj omfattar tandläkarutbildning, digital ortodonti, bildbehandlnig, implantat, biologi, keramer, distribution, programvara, tandvårdskedjor och forskningssjukhus.

OM NEOSS

Neoss grundades 2000 och förser marknaden med intelligenta tandläkarlösningar som är intuitivt enkla att använda. Företagets produkter är utformade så att tandläkare kan tillhandahålla tillförlitliga och kostnadseffektiva behandlingar till sina patienter med utmärkta långsiktiga resultat. Med uppfinningsrikedom och integritet utvecklar Neoss smarta behandlingslösningar och arbetar i enlighet med vedertagen praxis enligt ledordet "Intelligent Simplicity", som gör det komplexa mindre komplicerat. Med huvudkontor i Harrogate, Storbritannien, och med forskning och utveckling baserad i Göteborg, Sverige, har företaget gjort ett globalt avtryck med långsiktig närvaro på viktiga marknader.

Neoss rådgivare inför förvärvet var BDA Partners, Eversheds Sutherland och PwC. CareCapital rådgivare inför förvärvet var Ernst & Young och White & Case LLP.

