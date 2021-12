Cargill devient le premier fournisseur mondial d'huiles alimentaires à adopter pour l'ensemble de sa gamme la politique de l'Organisation Mondiale de la Santé définissant les meilleures pratiques en matière d'acides gras trans (AGT) produits industriellement

L'initiative REPLACE de l'OMS fournit un guide aux Etats et à l'industrie destiné à faciliter la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière d'AGT dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale et à apporter une réponse à un problème de santé publique. Cargill est le premier fournisseur mondial d'huiles alimentaires à prendre cet engagement, rejoignant ainsi certaines des plus grandes entreprises alimentaires mondiales et membres de l'Alliance internationale des produits alimentaires et des boissons (IFBA) qui se sont engagés à atteindre l'objectif fixé par l'OMS.

« Nous sommes très sensibles à cet engagement de Cargill visant à réduire les acides gras trans (AGT) produits industriellement dans toutes ses gammes d'huile. Cet objectif servira celui de l'Organisation mondiale de la Santé qui est de supprimer progressivement les AGT de toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire », déclare René Lammers, Vice-Président Exécutif et Directeur scientifique chez PepsiCo. « Cette initiative est similaire à celle engagée par PepsiCo visant à réduire les AGT de nos aliments et constitue un élément essentiel de notre démarche pep+ « PepsiCo Positive » dont l'ambition est de faire évoluer notre gamme de produits alimentaires et boissons pour un impact positif sur la planète et les consommateurs. Cargill représente une part importante de notre chaîne d'approvisionnement et nous sommes ravis de combiner nos efforts pour continuer les progrès en matière de réduction des AGT ».

Au cours des 25 dernières années, Cargill a retiré l'équivalent d'un milliard de livres (environ 500 000 tonnes) d'AGT de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. De ce fait, 89% de son portefeuille mondial d'huiles alimentaires est déjà conforme aux meilleures pratiques de l'OMS en matière d'AGT. Avec ce nouvel engagement, Cargill s'assure que 100% de son portefeuille mondial d'huiles alimentaires sera conforme, y compris dans les pays où il n'existe aucune disposition législative spécifique en la matière. Pour éliminer définitivement les derniers 11%, Cargill investit massivement dans la modernisation de plusieurs de ses installations afin de réduire la quantité d'AGT produite au cours du processus de fabrication de l'huile et mettre à profit plus d'une dizaine d'années d'innovation pour fournir à ses clients du secteurs alimentaires des solutions alternatives qui les aideront à respecter les meilleures pratiques recommandées par l'OMS.

« Alors même que le monde continue de lutter contre la pandémie de COVID-19, nous avons conscience que l'amélioration de la nutrition est une préoccupation mondiale majeure », déclare David Webster, Directeur général des activités ingrédients alimentaires et bioindustrielles de Cargill. « Cet engagement va de pair avec notre volonté de contribuer à nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable et nous donne l'opportunité, en tant qu'entreprise globale, de supprimer les AGT de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale, peu importe le lieu de fabrication ou de consommation des aliments. Nous savons que cet engagement prendra du temps, et nous avons hâte d'accompagner nos clients dans le franchissement de cette étape importante ».

L'innovation rend possible la réduction des AGT

Cet engagement de Cargill s'appuie sur des décennies d'innovation pour réduire les AGT, qui se forment principalement lors du procédé d'hydrogénation partielle des huiles végétales ou résultent d'un traitement thermique à haute température lors du processus de raffinage. Bien que les AGT soient réglementés dans une quarantaine de pays, par l'interdiction des procédés d'hydrogénation partielle ou la limitation des quantités maximales d'AGT dans les aliments, ils demeurent un problème de santé publique dans de nombreuses régions.

Les centres d'innovation de Cargill ont réalisé des avancées significatives vers des solutions alternatives aux produits contenant des AGT, offrant à ce jour à plus de 300 clients à travers le monde des solutions viables et sûres.

« Nous sommes fiers de participer à cet effort collectif et d'apporter notre expertise pour aider fabricants d'aliments de toutes tailles, où qu'ils soient », déclare Jennifer Shomenta, Présidente de l'activité mondiale de solutions d'huiles comestibles de Cargill.

Pour accompagner les efforts de l'OMS, Cargill soutiendra également l'industrie en s'engageant avec les parties prenantes au niveau régional et national, telles que les gouvernements et les fédérations industrielles, à apporter un large soutien à la révision des procédés de l'industrie en particulier dans les pays où aucune réglementation n'est encore en vigueur.

