Cargill is de eerste wereldwijde leverancier die voor heel zijn assortiment eetbare oliën de beste praktijken van de WHO volgt voor industrieel geproduceerde transvetten (iTFAs)

Het REPLACE-initiatief van de WHO omvat richtlijnen voor overheden en de sector om beste praktijken voor iTFAs in de wereldwijde voedselketen toe te passen en zo gerelateerde gezondheidsproblemen aan te pakken. Cargill is de eerste leverancier van eetbare oliën die dat engagement aangaat. De onderneming sluit zich hiermee aan bij heel wat van 's werelds grootste voedingsbedrijven en leden van de International Food & Beverage Alliance (IFBA) die zich inzetten om de WHO-doelstelling te realiseren.

"We zijn verheugd dat Cargill zich engageert om de hoeveelheid iFTAs in al zijn oliën te beperken en het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie te behalen: iFTAs uit de voedselketen verwijderen", zegt René Lammers, Executive Vice President en Chief Science Officer bij PepsiCo. "Dit initiatief sluit aan bij de inspanningen van PepsiCo om de hoeveelheid iFTAs in onze voedingsproducten te verminderen, en vormt een cruciaal onderdeel van pep+ (PepsiCo Positive). Met dat programma willen we ons voedings- en drankenportfolio verbeteren voor de planeet en de mensen. Cargill is een belangrijke schakel in onze toeleveringsketen. We kijken ernaar uit om samen te werken en de inspanningen op te drijven om zo onze doelstellingen op het vlak van iFTAs te behalen."

De afgelopen 25 jaar heeft Cargill naar schatting bijna 500 miljoen kilo iFTAs uit de wereldwijde voedselketen gehaald. Ongeveer 89% van z'n mondiale portfolio eetbare oliën volgt daarmee al de beste praktijken rond iFTAs van de WHO. Met dit engagement zal het bedrijf voortaan voor 100% voldoen aan de normen – ook in landen waar er momenteel geen wettelijke basis is. Om die laatste 11% te behalen, investeert Cargill aanzienlijk in verschillende fabrieken. Het bedrijf voert er verbeteringen door met als doel de hoeveelheid iTFA's te verminderen die tijdens het productieproces van olie ontstaan. Cargill maakt ook gebruik van zijn decennialange expertise op het vlak van innovatie om klanten uit de voedingssector alternatieve producten te bieden waarmee ze aan de beste praktijken van de WHO voldoen.

"Ook vandaag, nu de wereld nog altijd de COVID-19-pandemie bestrijdt, blijft een betere voeding een topprioriteit in de hele wereld", zegt David Webster, hoofd voedingsingrediënten & bio-industriële activiteiten en chief risk officer bij Cargill. "Dit engagement sluit aan bij ons doel om de wereld op een veilige, verantwoorde en duurzame manier te voeden. Het biedt ons ook de kans om met de hele sector iFTAs te bannen uit de wereldwijde voedselketen – waar de voedingsmiddelen ook geproduceerd of geconsumeerd worden. We weten dat deze inspanning tijd vraagt, en kunnen niet wachten om onze klanten te helpen bij het zetten van deze belangrijke stap."

Minder iFTAs dankzij innovatie

Het engagement van Cargill bouwt voort op tientallen jaren innovatie op het vlak van iFTAs. Die worden hoofdzakelijk gevormd door plantaardige oliën gedeeltelijk te hydrogeneren, maar ze kunnen ook ontstaan door hoge temperaturen te gebruiken bij de raffinage. Hoewel voorschriften rond iFTAs van kracht zijn in zo'n 40 landen – door hydrogenatie van plantaardige oliën te verbieden of door de maximale hoeveelheid iFTAs in voedingsmiddelen te beperken – blijven de transvetten in heel wat locaties een bron van bezorgdheid.

De innovatiecentra van Cargill hebben een aanzienlijke vooruitgang geboekt als het gaat om alternatieven ontwikkelen voor producten die iFTAs bevatten. Zo kunnen we nu meer dan 300 klanten wereldwijd haalbare en veiligere oplossingen bieden. De innovaties tonen aan dat het niet alleen mogelijk is om de beste praktijken van de WHO rond iFTAs toe te passen, maar dat dit ook kan gebeuren zonder de smaak of de textuur van de favoriete voedingsmiddelen van consumenten drastisch te veranderen.

Jennifer Shomenta, voorzitter Cargill Global Edible Oil Solutions: "We zijn er trots op dat we een rol mogen spelen in dit initiatief. We willen graag onze expertise delen en inzetten om zo voedselproducenten van om het even welke omvang, waar ook ter wereld, te helpen iFTAs te elimineren."

Om de inspanningen van de WHO te ondersteunen, zal Cargill ook de sector tegemoetkomen door de handen ineen te slaan met specifieke regionale en nationale belanghebbenden, zoals overheden en overkoepelende organen voor de oliesector. Het doel: aanpassingen in de hele branche doorvoeren, en dan vooral in landen waar nog geen wetgeving rond iFTAs bestaat.

Over Cargill

De 155.000 medewerkers van Cargill, verspreid over 70 landen, zetten zich continu in om het doel van het bedrijf te realiseren: de wereld voeden op een veilige, verantwoorde en duurzame manier. Dag na dag brengen we landbouwers in contact met markten, klanten met ingrediënten, en mensen en dieren met de voedingsmiddelen die ze nodig hebben om in goede conditie te blijven.

We combineren 155 jaar ervaring met nieuwe technologieën en inzichten om een betrouwbare partner te zijn voor klanten uit de voedingsindustrie, de landbouwsector, de financiële branche en de nijverheid in ruim 125 landen. Samen met hen bouwen we aan een sterkere, duurzame toekomst voor de landbouw. Surf voor meer informatie naar Cargill.com en ons News Center.

Over Cargill Global Edible Oil Solutions

Cargills Global Edible Oil Solutions (GEOS) telt meer dan 8000 medewerkers in ruim 50 vestigingen verspreid over 20 landen. We streven ernaar dé toonaangevende wereldwijde aanbieder te zijn van onmisbare vetten en voedingsmiddelen voor de toenemende wereldbevolking. Daarbij laten we ons leiden door onze cultuur, waarden en strategie.

We bieden een assortiment producten en oplossingen aan klanten in de horeca, de detailhandel, het fabriekswezen en de distributiesector overal ter wereld, en spelen zo elke dag een rol in het leven van miljarden mensen.

Door de wereld rondom ons te begrijpen en aandachtig te luisteren naar onze klanten kunnen we met succes en op een duurzame manier oplossingen creëren voor hun grootste uitdagingen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1703019/Cargill_Edible_Oil.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488953/Cargill_Logo.jpg

Related Links

www.cargill.com



SOURCE Cargill, Inc.