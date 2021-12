Cargill se torna primeira fornecedora global de óleos comestíveis a comprometer o portfólio completo com a Organização Mundial da Saúde sobre gorduras trans produzidas industrialmente (iTFAs)

A iniciativa REPLACE da OMS oferece um guia para os governos e para o setor implementarem melhores práticas em relação às iTFAs na cadeia de suprimentos global de alimentos para endereçar preocupações com a saúde. A Cargill se torna, assim, a primeira fornecedora global de óleos comestíveis a assumir esse compromisso, e se une a muitas das maiores empresas de alimentos do mundo e a membros da Aliança Internacional de Alimentos e Bebidas (IFBA) , que se comprometeram com o objetivo da OMS.

"Estamos muito felizes em ver o compromisso da Cargill de reduzir as gorduras trans produzidas industrialmente (iTFAs) de todos seus óleos, a serviço do objetivo da Organização Mundial da Saúde de eliminar as iTFAs do fornecimento de alimentos", disse René Lammers, vice-presidente executivo e diretor de Ciências da PepsiCo. "Essa mudança está alinhada com os esforços da PepsiCo para reduzir as iTFAs de nossos alimentos e é uma parte crucial de nossa jornada pep+ (PepsiCo Positive) para evoluir nosso portfólio de alimentos e bebidas a fim de se tornar melhor para o planeta e para as pessoas. A Cargill é uma parte importante de nossa cadeia de suprimentos, e esperamos trabalhar em conjunto para continuar a acelerar o progresso e cumprir nossas metas em relação às iTFAs."

Nos últimos 25 anos, a Cargill removeu cerca de 450 milhões de quilos de iTFAs do fornecimento global de alimentos, resultando em aproximadamente 89% de seu portfólio global de óleos comestíveis já atendendo às melhores práticas da OMS em relação às iTFAs. Com esse compromisso, a Cargill vai alcançar 100% de conformidade, inclusive em países onde atualmente não há exigência legal. Para conquistar esses 11% restantes, a empresa está investindo em atualizações em diversas unidades para reduzir o total de gordura trans produzida durante o processamento, aproveitando décadas de inovação e expertise para fornecer formulações alternativas aos consumidores, o que vai ao encontro das melhores práticas da OMS.

"Embora o mundo continue a combater a pandemia da COVID-19, sabemos que, no mundo todo, melhorar a nutrição continua sendo uma questão importante", disse David Webster, líder de Ingredientes Alimentícios e Empreendimentos Bioindustriais e diretor de Riscos da Cargill. "Esse compromisso se alinha com nosso objetivo de nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável e nos dá a oportunidade, como setor coletivo, de remover as iTFAs do fornecimento global de alimentos, independentemente de onde os alimentos sejam fabricados ou consumidos. Sabemos que esse esforço levará tempo, e estamos ansiosos para trabalhar com os clientes à medida que eles derem esse passo importante."

Inovação torna possível reduzir as iTFAs

Esse compromisso da Cargill se baseia em décadas de inovação para abordar as iTFAs, que são formadas principalmente por meio da hidrogenação parcial de óleos vegetais (PHO), mas também podem resultar de um alto tratamento térmico durante o processo de refino. Embora haja regulamentações referentes às iTFAs em vigor em aproximadamente 40 países, seja por meio de proibições de PHO ou de limites máximos de iTFAs nos alimentos, elas continuam sendo uma preocupação sanitária em muitos locais.

Os centros de inovação da Cargill fizeram avanços significativos para a reformulação de alternativas para produtos que contenham iTFAs, oferecendo a mais de 300 clientes globais soluções viáveis e mais seguras até o momento.

"Estamos orgulhosos por fazer parte desse esforço para compartilhar e aplicar nossa experiência e ajudar fabricantes de alimentos de todos os tamanhos, onde quer que atuemos", disse Jennifer Shomenta, presidente do negócio global de Óleos Comestíveis da Cargill.

Para apoiar os esforços da OMS, a Cargill também dará suporte ao setor por meio de seu envolvimento com seus stakeholders regionais e nacionais, como governos e federações do setor de óleos, a fim de ajudar nas reformulações de todo o setor, principalmente em países onde ainda não existe legislação em vigor.

Sobre a Cargill

Os 155 mil funcionários da Cargill em 70 países trabalham incansavelmente para alcançar nosso objetivo de nutrir o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Todos os dias, conectamos agricultores com mercados, clientes com ingredientes e pessoas e animais com o alimento que precisam para prosperar.

Combinamos 155 anos de experiência com novas tecnologias e dados para atuar como um parceiro confiável para clientes nas áreas de alimentos, agricultura, finanças e indústria em mais de 125 países. Lado a lado, estamos construindo um futuro mais forte e sustentável para a agricultura. Para mais informações, acesse Cargill.com e nossa central de notícias.

Sobre a Cargill Global Edible Oil Solutions

A Global Edible Oil Solutions (GEOS) da Cargill tem mais de oito mil funcionários em mais de 50 unidades em 20 países. Impulsionados por nossa cultura, valores e estratégia, pretendemos ser o principal provedor global de energia lipídica vital e nutrição para a crescente população mundial.

Oferecemos uma gama de produtos e soluções para clientes das áreas de alimentação, varejo, fabricação e distribuição do mundo todo, influenciando a vida de bilhões de pessoas todos os dias.

Ao entender o mundo ao nosso redor e ouvir atentamente nossos clientes, estamos prontos para resolver seus maiores desafios com sucesso e sustentabilidade.

