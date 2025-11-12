Carl's Jr. enciende la guerra de precios con la nueva Cali XL Burger y la campaña "Sad Mac Buy Back"

El doble de carne de res, nuevos y audaces sabores, y un desafío divertido a la competencia, Carl's Jr. responde a la demanda de los consumidores de ofertas más grandes y mejores

FRANKLIN, Tennessee, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que la inflación y la reduflación (reducción de porciones o tamaños) modifican el panorama gastronómico de Estados Unidos, el comportamiento de los consumidores muestra que los comensales buscan ofertas a un ritmo sin precedentes. Carl's Jr.® se adelanta para satisfacer esta demanda con la totalmente nueva hamburguesa Cali XL, al ofrecer a los clientes el doble de carne de res que el Big Mac por solo $5.99, y con la ineludible campaña "Sad Mac Buy Back" que desafía a los amantes de las hamburguesas a hacer el cambio.

Desde el 12 hasta el 21 de noviembre, Carl's Jr. invita a los aficionados a probar algo más grande, audaz y mejor, una Cali XL gratis cargada directamente en su cuenta My Rewards.

"Las personas quieren una hamburguesa que realmente valga la pena. Nuestra nueva Cali XL tiene más carne, más sabor y más valor", afirmó Paz Romero, vicepresidente de marca de Carl's Jr. "La 'Sad Mac Buy Back' es nuestra forma de dejar que los clientes la prueben por sí mismos al cambiar la decepción por algo mejor, sin hacer preguntas".

"Sad Mac Buy Back": audaz canje de hamburguesas

Desde el 12 hasta el 21 de noviembre, Carl's Jr. invita a los aficionados a cambiar su viejo recibo de los Arcos Dorados por algo más grande, audaz y mejor, una Cali XL gratis cargada directamente en su cuenta My Rewards. Para reclamar este beneficio, los clientes simplemente cargan una foto de cualquier recibo de hamburguesa de McDonald's con fecha entre el 1 de enero y el 11 de noviembre de 2025 en carlsjr.com/sadmacbuyback. Los clientes que califiquen recibirán su recompensa de Cali XL gratis a partir del 22 de noviembre. El lanzamiento está respaldado por anuncios de televisión y una campaña en redes sociales que envía un mensaje claro a los amantes de las hamburguesas en todas partes: "Más carne. Más sabor. Más valor".

Cali XL: valor y tamaño que sobresalen

Disponible ahora por tiempo limitado, la Cali XL apila dos medallones de carne de res de 3.5 oz a la parrilla (7 oz en total; peso antes de cocinar), doble queso americano, cebollas a la parrilla, salsa clásica, lechuga y tomate en un pan con semillas. Con un precio de $5.99, ofrece a los amantes de las hamburguesas el doble de carne de res que los líderes de la industria, verificado por expertos independientes e internos.

Para conseguir aún más ahorros, los clientes pueden disfrutar de un combo de Cali XL, completo con papas fritas de corte natural y una Coca-Cola® bien fría, por solo $2 más.

Términos de la oferta de la hamburguesa Cali XL gratis

*Reclame su hamburguesa Cali XL gratis hoy mismo. La promoción "Sad Mac Buy Back" es válida del 12 al 21 de noviembre de 2025 solo en restaurantes participantes. Debe enviar un comprobante de la compra de una hamburguesa de McDonald's® entre el 1 de enero de 2025 y el 11 de noviembre de 2025 para calificar. Oferta disponible solo para miembros registrados de My Rewards. La promoción es canjeable en la aplicación, en order.carlsjr.com o en el restaurante. El canje en el restaurante se hace al escanear el código QR de canje de la oferta desde la aplicación de Carl's Jr. antes de pagar al cajero. Límite de un canje por usuario registrado. Se darán 599 hamburguesas gratis. No es válido para usar dentro de un combo ni en combinación con ninguna otra oferta o descuento. Oferta no disponible para canje con proveedores externos ni socios de entrega a domicilio. Podrían aplicar exclusiones. Sujeto a cancelación en cualquier momento. © 2025 Carl's Jr. Restaurants LLC. La oferta de $5.99 es válida hasta el 21 de enero de 2026. Todos los derechos reservados.

Programa de fidelización My Rewards: Únase aquí

FUENTE CKE Restaurants Holdings, Inc.