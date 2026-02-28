CARLSBERG GØR ALLE FANS TIL EN DEL AF KAMPEN MED BSL-VERSIONEN AF 'DU VIL ALDRIG GÅ ALENE'

COPENHAGEN, Danmark, 28. februar 2026 /PRNewswire/ -- Carlsberg og dets mangeårige partner, Liverpool FC (LFC), tager et vigtigt skridt for at sikre, at den elektriske atmosfære på Anfield Stadium er tilgængelig for alle fans.

Carlsberg erkendte, at alt for mange fans bliver holdt uden for kampdagens oplevelse, og samarbejdede derfor med Liverpool FC og British Deaf Association (BDA) om at lære fans på Anfield at synge "Du vil aldrig gå alene" på britisk tegnsprog (BSL). Dette initiativ vil gøre den ikoniske hymne til en virkelig inkluderende oplevelse under West Ham-kampen den 28. februar, der er anerkendt som klubbens officielle 'Red Together'-kamp, hvor klubbens engagement i ligestilling, mangfoldighed og inklusion fejres.

Undersøgelser fra Carlsberg fremhæver en betydelig inkluderingskløft inden for fodbold, da 82 % af danske døve og hørehæmmede fans gerne vil deltage i kampdagssangene, men føler sig ude af stand til det. Denne manglende tilgængelighed fører til en følelse af isolation, hvor 70 % af de berørte føler sig afskåret fra stadionatmosfæren.

Ved at gå glip af publikums jubel og fællessang fratages disse personer det kammeratskab og de følelsesmæssige højdepunkter, der kendetegner live-sportsoplevelsen.

97 % af danske døve og hørehæmmede fans føler sig udelukkede på pubber og i fanzoner, hvilket afholder dem fra at overvære live-sport, så behovet for forandring er tydeligt. Carlsberg er fast besluttet på at give flere adgang til det bedste inden for fodbold længe efter slutfløjtet den 28. februar 2026.

Carlsberg og LFC garanterer BSL-tolk til fans ved alle hjemmekampe for mænd og kvinder efter West Ham-kampen. De kaldes "Fan-tolke" og vil tegnsprogstolke kommentarerne før kampen og sangen "Du vil aldrig gå alene" med håb om at udvide deres rolle yderligere i næste sæson, så døve og hørehæmmede fans ikke går glip af disse vigtige elementer i kampen.

For at bekæmpe den eksklusion, som 91 % af danske døve og hørehæmmede fans oplever på kampdage, forpligter Carlsberg sig også til at uddanne LFC-barpersonale i grundlæggende tegnsprog og tilbyde tegnsprogsundervisning til personale i LFC-fanbarer og -pubber, herunder flere Greene King-pubber i Storbritannien.

Dette arbejde fremmer Carlsbergs kerneprincip om, at fodboldens styrke ligger i den kollektive passion. "En af de bedste ting ved fodbold er den fælles jubel og rå følelser, den spontane glædesudbrud. Det skaber en følelse af tilhørsforhold, der forener millioner af mennesker," siger Lynsey Woods, Global Brand Director hos Carlsberg.

"Dette er dog kun virkelig kollektivt, når alle har adgang til det. Som stolt partner til Liverpool FC i over 30 år har vi samarbejdet om at sikre, at fans får de bedste oplevelser – og hjulpet med at fjerne barrierer for dem, der går glip af oplevelserne. Ved at indføre tegnsprog i hjertet af Anfield lærer vi ikke kun tegn; vi underskriver vores forpligtelse til et mere inkluderende og tilgængeligt spil for alle, der bløder rødt."

Rishi Jain, direktør for Impact hos Liverpool FC, tilføjede: "Sammen med Carlsberg er vi stolte af at kunne præsentere et initiativ, der virkelig lever op til alt, hvad ›Du vil aldrig gå alene‹ betyder.

"Ved at lære fans på Anfield at tegne hymnen på britisk tegnsprog giver vi noget tilbage til vores døve og hørehæmmede tilhængere og sikrer, at de føler sig mere inkluderet i kampdagens oplevelse.

"Dette langsigtede engagement i BSL-tolkene og en bredere inklusion af tilhængere er kernen i vores igangværende 'Red Together'-strategi, der skal gøre vores klub tilgængelig og inkluderende for alle, og lanceringen af strategien under vores dedikerede 2025/26 Red Together-kamp gør den særlig meningsfuld."

Video https://mma.prnewswire.com/media/2922837/Carlsberg_Group_LFC.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2922838/Carlsberg_Group.jpg