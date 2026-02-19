Carrefour e Vusion uniscono le forze per implementare il negozio intelligente su larga scala

Questa importante partnership industriale prevede l'implementazione di etichette elettroniche di ultima generazione, binari intelligenti e telecamere basate su intelligenza artificiale per trasformare l'efficienza operativa e l'esperienza del cliente in negozio.

Dopo una massiccia implementazione iniziale negli Stati Uniti con Walmart, Vusion e Carrefour siglano una grande alleanza tecnologica per l'Europa. In questo contesto, Carrefour entra a far parte dell'International Advisory Board della piattaforma tecnologica.

Alexandre Bompard, Presidente e Amministratore Delegato di Carrefour, ha dichiarato: "Carrefour 2030 è un piano di crescita che si basa in particolare sull'accelerazione della tecnologia e dell'IA. Collaborando con Vusion, campione tecnologico francese con una presenza a livello mondiale, stiamo proiettando i nostri negozi in una nuova era. La digitalizzazione dei nostri scaffali rappresenta la base essenziale per realizzare la nostra visione di retail moderno, al servizio della competitività, della qualità della vita lavorativa dei nostri collaboratori e della soddisfazione dei clienti."

Thierry Gadou, Presidente e Amministratore Delegato di Vusion, ha commentato: "Con Carrefour condividiamo la stessa visione di un negozio moderno al centro del commercio omnicanale del futuro. Nei prossimi anni trasformeremo questa visione in realtà. Dopo la decisione di Walmart di implementare EdgeSense in tutti i suoi negozi negli Stati Uniti, Carrefour è il primo grande retailer europeo a implementare su larga scala la piattaforma Vusion di ultima generazione. L'obiettivo è triplice: migliorare le performance dell'insegna e la soddisfazione sia dei clienti sia dei collaboratori."

Dotando i propri scaffali di milioni di etichette intelligenti connesse al cloud, Carrefour compie un passo decisivo nella digitalizzazione dei propri asset fisici. Questa implementazione su larga scala posiziona Carrefour come il retailer più avanzato in Europa in termini di tecnologia di negozio, in linea con la trasformazione già avviata nel retail alimentare con Vusion oltre oceano. Questa operazione segue i progetti piloti di successo avviati da giugno 2025.

Le soluzioni implementate coniugheranno:

L'infrastruttura Vusion IoT: per aggiornamenti dei prezzi in tempo reale e assistenza con il flash per i collaboratori ("pick-to-light")

per aggiornamenti dei prezzi in tempo reale e assistenza con il flash per i collaboratori ("pick-to-light") La tecnologia EdgeSense ™ : binari connessi via Bluetooth che consentono la geolocalizzazione automatica dei prodotti per ottimizzare la preparazione degli ordini e-commerce e il riassortimento degli scaffali

binari connessi via Bluetooth che consentono la geolocalizzazione automatica dei prodotti per ottimizzare la preparazione degli ordini e-commerce e il riassortimento degli scaffali Intelligenza Artificiale Captana: micro-telecamere che analizzano continuamente gli scaffali per rilevare automaticamente rotture di stock, discrepanze di prezzo ed errori di planogramma

Per Carrefour questa alleanza contribuisce direttamente agli obiettivi finanziari e operativi del piano 2030:

Produttività: automazione delle attività a basso valore aggiunto per riallocare lo staff di negozio verso il servizio al cliente, dotandolo di dati intelligenti e strumenti basati sull'IA per guidare le azioni prioritarie e migliorare la conformità

automazione delle attività a basso valore aggiunto per riallocare lo staff di negozio verso il servizio al cliente, dotandolo di dati intelligenti e strumenti basati sull'IA per guidare le azioni prioritarie e migliorare la conformità Customer Experience: riduzione delle rotture di stock per massimizzare la disponibilità dei prodotti

riduzione delle rotture di stock per massimizzare la disponibilità dei prodotti Vendite: miglioramento delle performance grazie alla geolocalizzazione

Performance improvement thanks to geolocation Retail Media: creazione di un nuovo canale di comunicazione digitale direttamente sullo scaffale e monetizzazione dei dati

Per Vusion, questo contratto convalida la rilevanza della propria piattaforma tecnologica presso i maggiori retailer mondiali e accelera la sua penetrazione nel mercato europeo.

Una partnership per inventare il commercio di domani

Oltre all'implementazione, i due gruppi si impegnano in una stretta collaborazione sull'innovazione. Carrefour entra a far parte dell'"International Advisory Board" di Vusion, partecipando così alla definizione dei futuri standard tecnologici del settore. Verrà inoltre creato un laboratorio congiunto ("Next Retail Experience Center") per inventare il commercio di domani, in particolare attorno all'utilizzo dell'IA per migliorare le performance operative e l'esperienza cliente personalizzata, l'agentic commerce e l'attivazione dei dati dei consumatori in negozio.



Informazioni su Carrefour

Con una rete multiformato di oltre 15.500 negozi in più di 40 Paesi, il Gruppo Carrefour è uno dei principali retailer alimentari al mondo. Nel 2025, Carrefour ha generato un fatturato di 91,5 miliardi di euro. La sua rete di negozi integrati impiega oltre 300.000 persone, che contribuiscono a fare di Carrefour il leader globale nella transizione alimentare per tutti, offrendo ogni giorno alimenti di alta qualità, accessibili e a prezzi contenuti. Complessivamente, più di 500.000 persone lavorano sotto l'insegna Carrefour nel mondo. Per maggiori informazioni, visita www.carrefour.com, oppure segui su X (@news_carrefour) e LinkedIn (Carrefour).

Informazioni su Vusion

Vusion (precedentemente VusionGroup) è il leader globale nelle soluzioni di digitalizzazione per il commercio fisico basate sull'intelligenza artificiale, al servizio di oltre 350 grandi gruppi retail nel mondo.

Il gruppo sviluppa tecnologie che integrano Internet of Things (IoT), dati e intelligenza artificiale (IA) per abilitare il Commercio Connesso, trasformando i negozi fisici in ambienti intelligenti, efficienti e sostenibili per retailer, collaboratori e clienti. Fornisce ai punti vendita soluzioni per l'eccellenza operativa, l'e-commerce locale, il commercio basato sui dati, retail media & shopper experience. Attraverso il proprio ecosistema integrato, composto da tre livelli — Vusion Intelligence, Vusion Connect e Vusion Retail IoT — Vusion offre l'Artificial Intelligence of Things (AioT) per il retail, aiutando il settore a raggiungere performance superiori, migliori esperienze e una crescita più responsabile.

Pioniere del Positive Commerce, Vusion è impegnata nella costruzione di un futuro del retail più sostenibile, trasparente e centrato sulle persone. L'azienda sostiene l'iniziativa United Nations Global Compact e ha ottenuto il Platinum Sustainability Rating da EcoVadis, riferimento mondiale nelle valutazioni di sostenibilità aziendale.

Vusion è quotata nel comparto A di Euronext™ Paris ed è membro dell'indice SBF120.

Ticker: VU – ISIN code: FR0010282822 – Reuters: VU.PA – Bloomberg: VU.FP

www.vusion.com

