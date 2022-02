CAS, la source d'information sur le chimie la plus fiable au monde, lance une importante expansion dans le domaine de la biologie

CAS SciFinder Discovery Platform™ redéfinit son rôle dans la découverte de médicaments grâce à l'inclusion d'une collecte de données et de capacités de bioséquences uniques

COLUMBUS, Ohio, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans les solutions d'information scientifique, annonce le lancement d'une expansion majeure de la plateforme CAS SciFinder Discovery Platform dans le domaine des sciences de la vie. La plateforme avancée comprend plus de 2 millions de bioséquences modifiées, 60 ans de brevets et l'une des plus grandes collections d'informations extraites de revues, y compris les données biomédicales et de sciences de la vie de PubMed.

« Au cours de la dernière décennie, d'énormes progrès ont été réalisés dans la découverte de médicaments biologiques. La recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires est très prometteuse et, plus récemment, nous avons vu les premiers vaccins à ARNm approuvés contre la COVID-19. Alors que la R&D s'appuie de plus en plus sur des données de qualité pour accélérer les découvertes, l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les chercheurs biomédicaux est l'exploitation de vastes quantités de données de séquences réparties sur des milliers de sources », déclare Manuel Guzman, président de CAS. « Cette extension significative de CAS SciFinder Discovery Platform souligne notre engagement envers les sciences de la vie en fournissant aux chercheurs en biologie moléculaire les informations de haute qualité pour lesquelles les chimistes ont fait confiance à CAS au cours des 110 dernières années. »

L'extension de CAS SciFinder Discovery Platform débloque des informations indexées par l'homme, extraites de journaux et de brevets remontant à 1957, dans plus de 50 langues, ainsi que 70 millions de bioséquences conservées par les scientifiques du CAS. La collection comprend également des bioséquences uniques que l'on ne trouve dans aucune autre ressource électronique.

« Nous sommes ravis de mettre à la disposition des biologistes moléculaires cette collection de contenus améliorée, ainsi que les puissantes capacités de recherche et de visualisation de données qui font la réputation de SciFinder depuis longtemps », a déclaré Tim Wahlberg, chef de produit au sein de CAS. « Il s'agit d'une avancée importante pour notre travail dans le domaine des sciences de la vie. L'objectif est de résoudre les problèmes auxquels les chercheurs sont confrontés chaque jour ».

Ce lancement est l'aboutissement d'un effort de 18 mois visant à recenser plus de 600 millions de protéines et de nucléotides supplémentaires et à intégrer, dans la plateforme, la méthode de recherche BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), CDR (régions déterminant la complémentarité) pour les récepteurs d'anticorps et de cellules T, ainsi que des fonctionnalités de recherches de motifs.

« Pour créer une plateforme unique intégrant la recherche de bioséquences et de petites molécules, nous devions réunir les meilleurs esprits scientifiques et techniques disponibles. Nous avons adopté ce que nous appelons une approche « synthétique-organique ». Selon nous, cela améliore considérablement le workflow scientifique, en particulier si vous commencez une recherche à partir d'une séquence », explique Adam Sanford, directeur de la gestion des produits de CAS. « Notre objectif était de créer l'expérience utilisateur la plus enrichissante et la plus intuitive possible, tout en permettant aux biologistes moléculaires de collaborer de manière transparente avec les chimistes. Le résultat est une plateforme conçue par des scientifiques pour des scientifiques, que nous considérons comme un élément puissant dans la découverte de médicaments ».

La version avancée de SciFinder Discovery Platform est déjà disponible.

À propos de CAS : CAS est un leader dans le domaine des solutions d'information scientifique, s'associant à des innovateurs du monde entier pour accélérer les percées scientifiques. CAS emploie plus de 1 400 experts qui rassemblent, relient et analysent les connaissances scientifiques afin de révéler des liens invisibles. Depuis plus de 100 ans, les scientifiques, les professionnels des brevets et les chefs d'entreprise font confiance aux solutions et à l'expertise de CAS pour obtenir le recul, la perspicacité et la prévoyance dont ils ont besoin pour s'appuyer sur les enseignements du passé et découvrir un avenir meilleur. CAS est une division de l'American Chemical Society. Rejoignez-nous sur cas.org .

À propos de CAS SciFinder Discovery Platform™ : La plateforme CAS SciFinder Discovery Platform exploite la plus grande source d'informations scientifiques du monde, en réunissant des solutions spécifiques à chaque tâche, notamment CAS SciFindern, CAS Formulus® et CAS Analytical Methods™. Elle prend en charge la recherche scientifique multidimensionnelle, par exemple, la planification rétrosynthétique, la conception de formulations, la recherche de méthodes d'essai et la recherche de bioséquences, afin d'accélérer les percées à chaque étape du parcours d'innovation. Consultez cas.org/cas-solutions pour en savoir plus.

