CAS lança novos recursos preditivos retrossintéticos no SciFinder-n

COLUMBUS, Ohio, 13 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Como parte de seu compromisso contínuo de ajudar os líderes de pesquisa e desenvolvimento a acelerar a descoberta científica, hoje a CAS, uma divisão da American Chemical Society, anunciou o lançamento de uma inovadora capacidade retrossintética no SciFindern. Esta solução de design sintético auxiliado por computador (CASD) utiliza a tecnologia de IA, alimentada pela incomparável coleção de conteúdo de reação com curadoria de cientistas da CAS e aproveita a premiada tecnologia ChemPlanner da John Wiley and Sons, Inc. para agora identificar rotas retrossintéticas preditivas tanto para compostos conhecidos quanto para novos.

"Planejamento sintético é uma etapa crítica no pipeline de pesquisa e desenvolvimento, e geralmente é um gargalo significativo que impede a rápida comercialização", diz Tim Wahlberg, vice-presidente de gerenciamento de produtos da CAS. "Os clientes responderam com entusiasmo aos novos recursos retrossintéticos que lançamos no SciFindern no ano passado, e estamos entusiasmados em estender essa tecnologia com aprimoramentos preditivos que permitem que os químicos sejam significativamente mais inovadores, mais confiantes e mais eficientes".

O planejador de retrossíntese do SciFindern usa um avançado mecanismo retrossintético para construir rotas para os compostos desejados, consistindo em etapas de reação experimentais e preditivas de 121 milhões de reações na coleção CAS acumuladas ao longo de 110 anos de pesquisa química. O conteúdo científico com curadoria da CAS é reconhecido como o mais abrangente do mundo. O emparelhamento da IA com este conjunto de dados exclusivo e de alta qualidade maximiza o poder da tecnologia CASD de fornecer novas ideias para ajudar a resolver os desafios da síntese.

Os planos dinâmicos e interativos desenvolvidos no SciFindern permitem que os químicos revisem facilmente etapas de reação alternativas, fornecendo um meio intuitivo para inspirar novos pensamentos, avaliar estratégias sintéticas alternativas e comparar abordagens táticas. As capacidades retrossintéticas do SciFindern dão suporte a fluxos críticos de trabalho de pesquisa e desenvolvimento em química, incluindo a síntese de novas inovações de entidades moleculares, o aumento da reação e a identificação de oportunidades para novas descobertas no desenvolvimento de métodos. A aceleração dessas etapas principais no pipeline de pesquisa e desenvolvimento permitirá que os usuários do SciFindern obtenham mais inovações no mercado mais rapidamente.

Sobre a CAS

A CAS, uma divisão da American Chemical Society especializada em soluções de informações científicas, faz parceria com organizações de pesquisa e desenvolvimento globalmente para fornecer ideias acionáveis que ajudam a planejar, inovar, proteger suas inovações e prever como novos mercados e oportunidades evoluirão. Pesquisadores científicos, profissionais de patentes e líderes empresariais no mundo todo nos setores comercial, acadêmico e governamental confiam em nossas soluções e serviços para aconselhar descobertas e estratégias. Aproveite nosso conteúdo, tecnologia especializada e experiência humana incomparáveis para personalizar soluções que darão à sua organização uma vantagem informacional. Com mais de 110 anos de experiência, ninguém conhece mais sobre informações científicas que a CAS. Saiba mais em www.cas.org.

Sobre o SciFindern

SciFindern, a solução mais recente e avançada do SciFinder® permite que pesquisadores eliminem gargalos de produtividade e acelerem suas inovações no mercado. Com acesso otimizado à incomparável coleção de conteúdo CAS, soluções de planejamento sintético e o mais avançado mecanismo de relevância química do mercado, o SciFindern é o parceiro do cientista no laboratório, permitindo que façam suas melhores pesquisas em tempo recorde.

