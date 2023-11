CASA DA MOEDA CANADENSE REVELA EFÍGIE CANADENSE DA SUA MAJESTADE O REI CHARLES III

A Casa da Moeda também cunha a primeira moeda que circulará com a imagem da Sua Majestade

WINNIPEG, MB, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Casa da Moeda Canadense, Royal Canadian Mint, entrou em uma nova era da história das moedas canadenses quando a presidente e CEO, Marie Lemay, revelou e cunhou a primeiríssima moeda canadense que circulará com a efígie da Sua Majestade o Rei Charles III na unidade de fabricação da Casa da Moeda em Winnipeg, Manitoba. A moeda de $1 para circulação com a data de 2023 será a primeira a exibir o retrato de um novo monarca em 70 anos, após a efígie da Rainha Elizabeth II ter agraciado as moedas do país de 1953 a 2023. O retrato contemporâneo do Rei Charles III é o trabalho do artista canadense Steven Rosati, que também participou da cerimônia de lançamento.

"Desde sua abertura em 1908, a Casa da Moeda apresenta a imagem do monarca reinante nas moedas canadenses. Quando o Governo do Canadá anunciou que a efígie da Sua Majestade o Rei Charles III apareceria nas moedas canadenses, ficamos orgulhosos de mais uma vez apoiar uma longa tradição canadense", afirmou Marie Lemay, presidente e CEO da Casa da Moeda Canadense. "Muitos dos nossos funcionários trabalharam juntos para atender ao desafio histórico, e temos o prazer de estarmos prontos para a produção no dia do aniversário da Sua Majestade".

"A Efígie Real nas nossas moedas é um símbolo canadense importante", afirmou a Honorável Primeira Ministra e Ministra das Finanças, Chrystia Freeland. "O retrato produzido por Steven Rosati é uma homenagem adequada, e o Canadá tem o orgulho de marcar o aniversário da Sua Majestade com a cunhagem dessa primeira moeda para circulação".

Após o anúncio do Governo do Canadá em 6 de maio de que o anverso (lado da cara) das futuras moedas canadenses apresentará a efígie da Sua Majestade o Rei Charles III, a Casa da Moeda Canadense lançou imediatamente o processo para criar esse novo design. A Casa da Moeda convidou designers e cunhadores de moeda com experiência a enviar seu conceito de um retrato "made in Canada" do novo monarca. Após muitos artistas e cunhadores responderem a esse chamado histórico, Steven Rosati, de Montreal, se sobressaiu comparado a um leque competente de finalistas.

"Sinto-me honrado e humilde com o fato de que o meu design da efígie da Sua Majestade o Rei Charles III tenha sido escolhido para um momento tão prestigioso na história das moedas do Canadá e estou contente e orgulhoso de, por fim, vê-las em produção", afirmou o artista Steven Rosati. "Também estou muito grato por estar entre os vários artistas talentosos que criaram designs para a Casa da Moeda Canadense".

O Sr. Rosati é o terceiro artista canadense a criar uma efígie real para as moedas do Canadá desde 1990. Antes dele, estiveram Dora de Pédery-Hunt (1990-2002) e Susanna Blunt (2003-2023).

A Casa da Moeda planeja começar a circular um pequeno volume de moedas em todas as denominações circulantes até dezembro através de trocas das moedas públicas e atendendo à nova demanda do mercado através do sistema nacional de gestão de moedas. A adição da efígie da Sua Majestade no anverso das moedas de ouro e prata e numismáticas também começará em dezembro de 2023.

Os seguintes produtos para colecionadores serão lançados em comemoração a este marco:

A Série Clássica Não Circulada 2023 - Primeiras Cunhas;

A Coleção Especial 2023 em Rolo - Primeiras Cunhas; e

O Rolo Especial de Moedas de 50 Centavos para Circulação 2023.

Os designs visuais de todas as denominações para circulação apresentando a nova efígie da Sua Majestade o Rei Charles III e os produtos para colecionadores relacionados estão disponíveis aqui.

Sobre a Casa da Moeda Canadense

A Casa da Moeda Canadense é a corporação da Coroa responsável pela produção e distribuição das moedas circulantes do Canadá. É uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, produzindo premiadas moedas para colecionadores, produtos de ouro e prata líderes do mercado, bem como prestigiosas honrarias militares e civis do Canadá. Como refinadora estabelecida em Londres e de Entrega de Mercadorias de COMEX, a Casa da Moeda Canadense também oferece um espetro completo dos melhores serviços de refino de ouro e prata da categoria. Como organização que se esforça para cuidar melhor do meio ambiente, cultivar segurança e locais de trabalho inclusivos, e gerar um impacto positivo nas comunidades onde atua, a Casa da Moeda Canadense integra práticas ambientais, sociais e de governança em cada aspecto das suas operações.

