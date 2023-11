LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE DÉVOILE L'EFFIGIE CANADIENNE DE SA MAJESTÉ LE ROI CHARLES III

La Monnaie frappe également la première pièce de circulation canadienne arborant l'effigie de Sa Majesté

WINNIPEG, MB, le 14 nov. 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Monnaie royale canadienne a inauguré une nouvelle ère de l'histoire numismatique quand sa présidente, Marie Lemay, a dévoilé et frappé la toute première pièce de circulation canadienne à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III dans les installations de production de la Monnaie à Winnipeg, au Manitoba. Cette pièce de 1 $ millésimée 2023 est ainsi devenue la première en 70 ans à présenter le portait d'un nouveau monarque, l'effigie de la reine Elizabeth II ayant orné les pièces de monnaie canadiennes de 1953 à 2023. Le portrait contemporain de Sa Majesté le roi Charles III est l'œuvre de l'artiste canadien Steven Rosati, qui participait lui aussi à la cérémonie de dévoilement.

« Depuis son inauguration en 1908, la Monnaie a toujours représenté le monarque régnant sur les pièces canadiennes. Ainsi, quand le gouvernement fédéral a annoncé que les pièces canadiennes allaient arborer l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, nous étions fiers de pouvoir perpétuer cette tradition de longue date, souligne Marie Lemay, présidente de la Monnaie. Notre équipe a su relever le défi de terminer tous les préparatifs dans un court délai et nous sommes très heureux que la première pièce de circulation à l'effigie de Sa Majesté soit frappée le jour de son anniversaire de naissance. »

« L'effigie royale qui orne nos pièces constitue un symbole canadien d'importance, affirme l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. Le portrait réalisé par Steven Rosati est un digne hommage, et le Canada est fier de souligner l'anniversaire de Sa Majesté en frappant cette première pièce de circulation à son image. »

À la suite de l'annonce du gouvernement du Canada le 6 mai voulant que l'avers (le côté « face ») de toutes les futures pièces canadiennes présente l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, la Monnaie royale canadienne a immédiatement mis en branle le processus de création du nouveau motif. Elle a invité ses graveurs ainsi que des concepteurs de pièces chevronnés à soumettre leur portrait « fait au Canada » du nouveau monarque. De nombreux artistes et graveurs ont répondu à cet appel historique, au terme duquel le Montréalais Steven Rosati a été retenu parmi l'impressionnante liste de finalistes.

« C'est un très grand honneur pour moi que le portrait de Sa Majesté le roi Charles III que j'ai proposé ait été choisi comme nouvelle effigie. Il s'agit d'un moment des plus prestigieux de l'histoire du Canada! Je me réjouis à l'idée de voir la production commencer, mentionne l'artiste Steven Rosati. Je suis infiniment reconnaissant de compter parmi les talentueux artistes ayant conçu des motifs pour la Monnaie royale canadienne. »

M. Rosati n'est que le troisième artiste canadien, depuis 1990, à signer une effigie royale pour les pièces de monnaie du pays, après Dora de Pédery-Hunt (1990-2002) et Susanna Blunt (2003-2023).

La Monnaie entend mettre en circulation une petite quantité de pièces de chaque valeur nominale d'ici décembre, en passant par les échanges publics de pièces et en répondant à la nouvelle demande du marché par l'intermédiaire du système national de gestion des pièces. L'ajout de l'effigie de Sa Majesté aux pièces d'investissement et aux pièces numismatiques débutera aussi en décembre 2023.

Les articles de collection suivants s'ajoutent à la commémoration de ce jalon historique :

Ensemble de pièces hors-circulation classiques 2023 – Premières pièces frappées;

Collection de rouleaux spéciaux 2023 – Premières pièces frappées;

Rouleau spécial de pièces de circulation de 50 cents 2023.

Des images des pièces de circulation de chaque valeur nominale présentant la nouvelle effigie ainsi que des articles de collection se trouvent ici.

