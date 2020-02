Casa da Moeda Real Canadense celebra 75o aniversário da Libertação dos Países Baixos com sua mais nova moeda de prata fina da série Frente de Combate da Segunda Guerra Mundial

OTTAWA, 5 de fevereiro de 2020 /CNW/ - A prática consagrada pelo tempo da Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) de emitir moedas que reconhecem o sacrifício dos veteranos de guerra do Canadá persiste em uma nova moeda de prata fina, que celebra o 75º aniversário da libertação dos Países Baixos, ilustrada pela artista Pandora Young. A cena que aparece no reverso dessa moeda ilustra a emoção das pessoas redescobrindo sua liberdade perdida há tempos, graças ao serviço e sacrifício do Primeiro Exército Canadense (First Canadian Army), que liderou uma campanha de nove meses, com enormes custos pessoais. A cena se foca em um soldado canadense cercado por crianças, conforme seu tanque passa por uma rua típica do centro de uma cidade neerlandesa. Em uma simples exibição de gratidão, uma das crianças oferece uma tulipa ao soldado: um gesto repetido anualmente pelo Reino dos Países Baixos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, milhares de tulipas florescem em Ottawa, como um símbolo vivo ou a amizade inquebrantável entre o Canada e os Países Baixos. Esse item de coleção, junto com muitos outros, estão disponíveis ao público a partir de hoje.