Die Royal Canadian Mint erinnert mit einer neuen Feinsilbermünze aus der Schlachtenserie des Zweiten Weltkrieges an den 75. Jahrestag der Befreiung der Niederlande

OTTAWA, 5. Februar 2020 /CNW/ - Die langjährige Praxis der Royal Canadian Mint, Münzen herauszugeben, welche die Taten der kanadischen Kriegsteilnehmer ehren, wird auf einer neuen, von der Künstlerin Pandora Young gestalteten Feinsilbermünze fortgesetzt, die des 75. Jahrestages der Befreiung der Niederlande gedenkt. Die Szene auf der Rückseite der Münze illustriert die Emotion von Menschen, welche ihre lange verlorene Freiheit wieder entdecken – dank des Dienstes und der Taten der First Canadian Army, deren neunmonatiger Feldzug enorme Opfer forderte. Die Szene konzentriert sich auf einen kanadischen Soldaten, der von Kindern umringt wird, als sein Panzer auf der Straße eines typischen niederländischen Stadtzentrums paradiert. Eines der Kinder bietet dem Soldaten in einer einfachen Geste der Dankbarkeit eine Tulpe an. Diese Geste wird vom Königreich der Niederlande seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges jährlich wiederholt. Bis heute blühen in Ottawa tausende Tulpen als lebendes Symbol der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen Kanada und den Niederlanden. Dieses inspirierende Sammlerstück ist, neben vielen anderen, ab heute erhältlich.