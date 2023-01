CASA DA MOEDA REAL CANADENSE COMEMORA A HISTÓRIA DOS NEGROS COM MOEDA QUE HOMENAGEIA OS VOLUNTÁRIOS NEGROS DO 2° BATALHÃO DE CONSTRUÇÃO

OTTAWA, Ontário, Canadá, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O 2° Batalhão de Construção foi a primeira e única unidade totalmente negra do tamanho de um batalhão na história militar canadense. Agora, o Batalhão está sendo homenageado na edição de 2023 da série de moedas da Casa da Moeda Real Canadense dedicada à história dos negros. Nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, centenas de negros canadenses tentaram se alistar no exército do Canadá, mas o racismo impediu que muitos deles se juntassem a seus compatriotas brancos nos campos de batalha. Em 1916, uma campanha persistente e uma solicitação dos britânicos por batalhões de trabalho proporcionaram a oportunidade de criar uma unidade exclusivamente negra. O 2° Batalhão de Construção serviria ao lado do Corpo Florestal Canadense nas florestas da França. O batalhão ajudou nas operações de obtenção e serração de madeira, incluindo a carga e o transporte de madeira acabada por ferrovia. Essa madeira era fundamental para o esforço de guerra dos Aliados, pois permitia fortalecer as trincheiras, suportar os postos de observação e construir aeronaves na França. Alguns membros do batalhão combateram e sofreram baixas enquanto serviam com outras unidades da Força Expedicionária Canadense. O batalhão voltou para o Canadá no início de 1919 e foi dissolvido em 1920.

Depois de muita pesquisa, muitos textos e muita pressão política, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a ministra da defesa canadense, Anita Anand, apresentaram um pedido de desculpas formal pelo racismo e discriminação sofridos pela 2º Batalhão de Construção. O pedido foi apresentado a alguns descendentes dos membros do batalhão em uma cerimônia realizada em Truro (Nova Escócia, Canadá) em 9 de julho de 2022.

Lançada por ocasião do Mês da História dos Negros de 2023, a moeda tem o valor de 20 dólares canadenses e homenageia o serviço e o sacrifício dos corajosos membros do Batalhão de Construção Nº 2. A moeda estará disponível a partir de hoje.

"No início da Primeira Guerra Mundial, muitos negros sentiram o desejo de servir seu país. Muitos foram rejeitados devido ao racismo contra os negros. Depois de muitos anos de pressão, o Batalhão de Construção Nº 2 foi criado em 1916", disse Russell Grosse, diretor executivo do Centro Cultural Negro da Nova Escócia. "Esses homens corajosos tiveram que lutar pelo direito de servir. Eles forneceram um importante apoio logístico às linhas de frente. Esta moeda comemora o notável legado do Batalhão de Construção nº 2 e se assenta nas desculpas formais apresentadas pelo governo do Canadá no verão passado para garantir que esta importante história não seja esquecida".

"Quem serve nosso país merece ser honrado. Mas durante muito tempo, e sem outra razão que não a cor de sua pele, os homens do Batalhão de Construção nº 2 não receberam o reconhecimento que seu serviço ao Canadá merecia", disse Chrystia Freeland, vice-primeira-ministra e ministra das finanças canadense. "Temos a responsabilidade de lembrar seu sacrifício, e esta moeda ajudará a garantir que os canadenses conheçam e homenageiem os homens que lutaram pelo direito de servir seu país de forma tão corajosa".

"Apesar de terem sido discriminados antes, durante e após seu serviço na Grande Guerra, os homens do 2° Batalhão de Construção serviram corajosamente nosso país. Estaremos para sempre em dívida com eles", disse Anita Anand, ministra da defesa canadense. "Juntamente com as desculpas oficiais apresentadas pelo Canadá aos membros e descendentes do Batalhão no verão passado, esta moeda comemorará suas notáveis contribuições e ajudará a aumentar a conscientização sobre o Batalhão. Hoje, reafirmamos nossa gratidão a esses homens corajosos e prometemos nunca esquecer seu serviço ao Canadá".

O reverso desta moeda - feita de prata 99,99% pura e desenhada pelo artista Kwame Delfish - representa um soldado do 2° Batalhão de Construção entre duas ferrovias. O crachá do chapéu do batalhão é exibido de forma destacada à direita, junto a uma paisagem da região francesa de Jura, onde o batalhão ajudou a obter madeira e a construir uma ferrovia. À sua esquerda, camaradas do batalhão marcham em um desfile antes de serem enviados, em março de 1917, para a Europa.

"A existência e as conquistas dos homens do 2º Batalhão de Construção são um capítulo da história canadense que deve ser reconhecido, comemorado e homenageado - para sempre", disse o artista Kwame Delfish. "Espero ter conseguido representar esses grandes homens de uma forma que faça justiça à sua força e resiliência, aumentando também a conscientização sobre o importante papel que o 2º Batalhão de Construção desempenhou nas forças armadas canadenses".

O anverso da moeda tem um desenho atualizado que aparecerá nas moedas de colecionador e ouro de 2023, até que um novo anverso permanente seja adotado nas moedas canadenses. A efígie da rainha Elizabeth II, desenhada por Susanna Blunt e sobreposta a um padrão de folhas de ácer, é acompanhada por uma marcação especial que consiste em uma inscrição vertical das datas "1952" e "2022", separadas por quatro pérolas que simbolizam as quatro efígies que enfeitaram as moedas canadenses durante todo o reinado da monarca.

"A Casa da Moeda Real Canadense tem o orgulho de continuar apoiando a comemoração nacional do Mês da História dos Negros, lançando uma bonita moeda de prata que faz justiça à história do 2º Batalhão de Construção", disse Marie Lemay, presidente e diretora executiva da Casa da Moeda Real Canadense. "Cada nova moeda acrescenta uma peça a esse incrível mosaico que é a história do Canadá, e é com muito orgulho que registramos permanentemente as grandes conquistas dos homens do 2º Batalhão de Construção em uma bela moeda de prata que pode ser passada de geração em geração".

