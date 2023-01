LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REND HOMMAGE À L'HISTOIRE DES NOIRS AVEC UNE PIÈCE HONORANT LES SOLDATS CANADIENS NOIRS DU 2e BATAILLON DE CONSTRUCTION

OTTAWA, ON, le 30 janv. 2023 /PRNewswire/ -- Le 2e Bataillon de construction, la première et seule grande unité entièrement composée de Noirs dans l'histoire militaire canadienne, est commémoré sur l'émission 2023 de la série Commémoration de l'histoire des Noirs de la Monnaie royale canadienne. Au début de la Première Guerre mondiale, des centaines de Canadiens noirs ont activement tenté de s'enrôler afin de combattre pour le Canada, mais le racisme systémique les a empêchés de rejoindre leurs compatriotes blancs sur les champs de bataille outremer. En 1916, grâce à la persistance de leurs revendications et à une demande des Britanniques pour des bataillons de travail, une unité Noire a été créée. Le 2e Bataillon de construction a servi aux côtés du Corps forestier canadien dans les forêts de France. Ses membres ont participé aux activités d'exploitation forestière et d'usinage : ils transportaient le bois d'œuvre jusqu'au chemin de fer et le chargeaient dans des wagons. Ce bois d'œuvre était essentiel aux efforts de guerre, car il servait à garnir les tranchées, à renforcer les postes d'observation et à construire des avions en France. Quelques membres du bataillon ont même combattu au front et ont subi des pertes durant leur service avec d'autres unités du Corps expéditionnaire canadien. Le bataillon est retourné au Canada au début de 1919 et a été dissous en 1920.

Après de nombreux travaux de recherche, d'écriture, de narration et de revendication, les descendants des membres du 2e Bataillon de construction et leurs alliés ont réussi à obtenir des excuses officielles pour le racisme et la discrimination subis par les hommes du bataillon. Ces excuses ont été présentées par le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et l'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, devant les descendants réunis à Truro, en Nouvelle-Écosse, le 9 juillet 2022.

Lancée à l'occasion de la célébration annuelle du Mois de l'histoire des Noirs, la pièce de 20 dollars en argent fin 2023 – Commémoration de l'histoire des Noirs rend hommage au service et au sacrifice des fiers membres du 2e Bataillon de construction. Elle est en vente dès aujourd'hui.

« Au début de la Première Guerre mondiale, beaucoup d'hommes noirs voulaient servir leur pays. Beaucoup ont été rejetés en raison du racisme à leur égard. Après des années de revendications, le 2e Bataillon de construction a été autorisé en 1916, raconte Russell Grosse, directeur général du Black Cultural Centre for Nova Scotia. Ces hommes courageux ont dû se battre pour avoir le droit de servir et ont fourni un soutien logistique précieux aux lignes de front. Cette pièce commémore l'héritage remarquable du 2e Bataillon de construction et fait suite aux excuses officielles présentées par le gouvernement du Canada l'été dernier, afin de veiller à ce que cette page importante de l'histoire reste gravée dans nos mémoires. »

« Les personnes qui se sacrifient pour servir notre pays méritent d'être honorées. Pendant bien trop longtemps cependant, et uniquement en raison de la couleur de leur peau, les membres du 2e Bataillon de construction ont été privés d'une reconnaissance dûment méritée pour leurs services, souligne l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. Nous avons le devoir de garder en mémoire leurs sacrifices. Cette pièce contribuera à faire connaître l'histoire de ce bataillon et à rendre hommage aux militaires qui se sont battus pour avoir le droit d'endosser avec bravoure l'uniforme militaire. »

« Les hommes du 2e Bataillon de construction ont subi de la discrimination avant, pendant et après leur service durant la Grande Guerre. Malgré cela, ils ont vaillamment servi notre patrie. Nous leur en serons à jamais reconnaissants, précise l'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale. Suivant les excuses officielles présentées par le Canada aux membres du bataillon et à leurs descendants cet été, cette pièce vient commémorer les contributions de ces braves et les fait rayonner. Aujourd'hui, nous réitérons notre gratitude envers ces hommes courageux et promettons de ne jamais oublier les sacrifices qu'ils ont faits pour le Canada. »

Le revers de cette pièce en argent pur à 99,99 %, réalisé par l'artiste Kwame Delfish, représente un soldat du 2e Bataillon de construction, au garde-à-vous entre deux voies ferrées. L'insigne de son bataillon est bien visible sur sa droite, à côté d'un paysage du Jura français, où le bataillon a participé à l'abattage d'arbres et à la construction d'un chemin de fer. À sa gauche, ses camarades de bataillon défilent lors d'une parade, avant leur déploiement en Europe en mars 1917.

« L'existence et les réalisations des hommes du 2e Bataillon de construction constituent une facette de l'histoire du Canada qui doit être reconnue, célébrée et honorée – pour toujours, affirme l'artiste Kwame Delfish. J'espère avoir réussi à illustrer la force et la résilience de ces hommes honorables ainsi qu'à faire connaître le rôle crucial qu'a joué le 2e Bataillon de construction dans les Forces armées canadiennes. »

L'avers de la pièce présente un motif actualisé qui figurera sur les pièces de collection et les pièces d'investissement de 2023 jusqu'à ce qu'un nouvel avers permanent soit adopté sur les pièces canadiennes. Sur un champ à motif de feuilles d'érable, l'effigie de la reine Elizabeth II selon Susanna Blunt est accompagnée d'une marque spéciale : une inscription verticale des dates « 1952 » et « 2022 » séparée par quatre perles symbolisant les quatre effigies qui ont orné les pièces canadiennes durant son règne.

« La Monnaie royale canadienne est fière de continuer à participer à la célébration nationale du Mois de l'histoire des Noirs avec une magnifique pièce d'argent qui fait rayonner le parcours du 2e Bataillon de construction, parcelle d'histoire que nous devons tous connaître, explique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Chaque nouvelle pièce permet d'ajouter un morceau à l'incroyable mosaïque qu'est l'histoire du Canada, et nous sommes heureux et heureuses de pouvoir représenter les réalisations honorables des hommes du 2e Bataillon de construction sur une belle pièce en argent qui pourra être transmise de génération en génération. »

Limitée à un tirage de 5 500 pièces, la pièce de 20 dollars en argent fin 2023 – Commémoration de l'histoire des Noirs : le 2e Bataillon de construction est vendue au prix de 99,95 $. Pour commander cette nouvelle pièce de collection dès aujourd'hui, il suffit de communiquer avec la Monnaie au 1-800-267-1871 (Canada) ou au 1-800-268-6468 (États-Unis), ou de consulter le site www.monnaie.ca .

Vous la trouverez également dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements participants de Postes Canada et dans le réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

