Casa da Moeda Real Canadense e a Casa da Moeda Britânica se unem para comemorar o 95º aniversário da rainha

"A Casa da Moeda tem uma tradição honrada de comemorar marcos no histórico reinado da Rainha Elizabeth II e temos orgulho de registrar seu 95 º aniversário por meio de uma recordação exclusiva de colecionador", declarou Marie Lemay, presidente e CEO. "Estamos especialmente satisfeitos por poder colaborar com a Casa da Moeda Real neste projeto especial."

A CEO da Casa da Moeda Real, Anne Jessopp, comenta: "É maravilhoso trabalhar com a Casa da Moeda Real Canadense para comemorar o 95º aniversário da Sua Alteza Real, a Rainha Elizabeth. Este conjunto criado em parceria oferece uma maneira única e lindamente trabalhada para os colecionadores registrarem o marco."

A contribuição do Canadá para o conjunto de duas moedas de 2021-uma celebração real apresenta imagens elegantes de Sua Majestade em ambos os lados de uma moeda de prata pura de 1 onça. O reverso apresenta uma reprodução do monumento equestre da Rainha Elizabeth II, esculpido pelo artista canadense Jack Harman e revelado em 1992 por sua majestade na colina do Parlamento em Ottawa. Este majestoso monumento, que mostra a Rainha montada em seu cavalo Centenial, atualmente enfeita a entrada do Rideau Hall, a residência oficial do Governador Geral do Canadá. O verso é uma mostra de história numismática, com belas gravuras de todas as quatro efígies da Rainha Elizabeth que foram exibidas em moedas canadenses em todo o seu reinado.

A Casa da Moeda Real convocou o artista britânico Timothy Noad para desenhar sua moeda de prata pura. Seu reverso, datado de 1926-2021, inclui o Royal Cypher, emblema floral das nações do Reino Unido, bem como a inscrição "MY HEART AND MY DEVOTION" (MEU CORAÇÃO E MINHA DEVOÇÃO), da primeira mensagem de Natal televisionada da Rainha em 1957. O verso apresenta o retrato da efígie de Sua Majestade, a Rainha, da designer da Royal Mint, Jody Clark. Este retrato foi lançado em setembro de 2015 em conjunto com a rainha Elizabeth se tornando a monarca mais antiga da Grã-Bretanha.

O conjunto de duas moedas, limitado a uma cunhagem de 6.500 exemplares, é embalado em uma caixa preta com os logotipos de ambas as casas da moeda. A embalagem inclui um certificado de autenticidade para cada moeda e um cartão serializado com uma mensagem de ambas as casas da moeda.

Esses novos colecionáveis podem ser solicitados a partir de hoje entrando em contato com a Casa da Moeda Canadense em

1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, ou pelo site www.mint.ca. Para comprar diretamente da Casa da Moeda Real, visite www.royalmint.com.

O conjunto de moedas também está disponível através da rede de revendedores autorizados da Casa da Moeda.

Imagens desta moeda estão disponíveis aqui.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda Canadense é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo que oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos especializados de cunhagem de alta qualidade e serviços relacionados. Para obter mais informações sobre a Mint, seus produtos e serviços, acesse:www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no Twitter, Facebook e Instagram.

CONTATO: Alex Reeves, gerente sênior, Relações Públicas, Telefone: 613-884-6370, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1480102/Royal_Canadian_Mint_The_Royal_Canadian_Mint_and_Britain_s_Royal.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1480103/Royal_Canadian_Mint_The_Royal_Canadian_Mint_and_Britain_s_Royal.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1480104/Royal_Canadian_Mint_The_Royal_Canadian_Mint_and_Britain_s_Royal.jpg

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)