La Real Casa de la Moneda de Canadá y el equipo de la Real Casa de la Moneda de Gran Bretaña se unen para celebrar el 95º cumpleaños de la Reina

La directora ejecutiva de la Real Casa de la Moneda, Anne Jessopp, comentó: "Es maravilloso trabajar con la Real Casa de la Moneda de Canadá para celebrar elcumpleaños número 95 de Su Majestad la Reina Isabel. Este conjunto ofrece una forma maravillosamente elaborada y única para que los coleccionistas marquen el hito".

La contribución de Canadá al conjunto de dos monedas de 2021 se convierte en una celebración real que presenta imágenes elegantes de Su Majestad en ambos lados de una moneda de plata pura de una onza. El reverso muestra una reproducción del monumento ecuestre de la Reina Isabel II, esculpido por la artista canadiense Jack Harman y revelado en 1992 por Su Majestad en la colina del Parlamento en Ottawa. Este monumento majestuoso, que muestra a la Reina a horcajadas sobre su caballo Centenial, actualmente adorna la entrada a Rideau Hall, la residencia oficial del gobernador general de Canadá. La conmemoración es una presentación de historia numismática, con grabados finos de las cuatro efigies de la Reina Isabel que han aparecido en las monedas canadienses a lo largo de su reinado.

La Real Casa de la Moneda reclutó al artista británico heráldico Timothy Noad para diseñar su moneda de plata pura. Su reverso, con las fechas 1926 y 2021, incluye el tesoro real, el emblema floral de las naciones del Reino Unido, así como la inscripción "MY HEART AND MY DEVOTION" (Mi corazón y mi devoción), del primer mensaje de Navidad televisado de la reina en 1957. El anverso presenta el retrato efigie de Su Majestad la Reina de la diseñadora de la Real Casa de la Moneda Jody Clark. Este retrato se lanzó en septiembre de 2015 en conjunto con la fecha en que la Reina Isabel se convirtió en el monarca con más años de servicio en Gran Bretaña.

El juego de dos monedas, con una acuñación limitada de 6.500, viene empacado en una caja de belleza negra con los logotipos de ambas monedas. El empaque incluye un certificado de autenticidad para cada moneda y una tarjeta serializada con un mensaje de ambas monedas.

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la autoridad de la Corona responsable de acuñar y distribuir las monedas circulantes de Canadá. Esta Casa de la Moneda es una de las más grandes y versátiles del mundo y ofrece una amplia gama de productos de monedas especializados y de alta calidad, así como servicios relacionados a escala internacional. Para obtener más información sobre la Casa de la Moneda, sus productos y sus servicios, visite www.mint.ca. Siga a la Casa de la Moneda en Twitter, Facebook e Instagram.

