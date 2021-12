Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) apresenta o presente de ouro e prata puros com lingotes premium em embalagem especial

Agora, os clientes podem comprar a moeda de 5 dólares de 1 onça de prata com 99,99% de pureza, 2022 Treasured Silver Maple Leaf, em três estilos de embalagem distintos: Felicitações , Feliz Aniversário ou Ano do Tigre . A moeda de ouro de 5 dólares de 1/10 onças com 99,99% de pureza, 2022 Treasured Gold Maple Leaf, está disponível nas embalagens de Felicitações ou Ano do Tigre . Esses produtos emitidos diretamente pela Mint também facilitam a personalização de um presente escrevendo uma mensagem especial dentro do cartão da pasta.

Os produtos de lingotes premium em embalagens especiais apresentam as autênticas e mundialmente conhecidas moedas de prata e ouro Maple Leaf da casa da Moeda em condições de não circulação. A SML é fabricada com 1 onça de prata com 99,99% de pureza e aprimorada com recursos de segurança de última geração, que inclui uma marca de segurança microgravada e linhas radiais. Também conta com a tecnologia de antifalsificação Bullion DNATM e a proteção de superfície MintshieldTM. A GML de 1/10 onças é fabricada com 3,11 gramas de ouro com 99,99% de pureza e apresenta um complexo conjunto de linhas radiais em seu anverso e reverso. O reverso de ambas as moedas apresenta o desenho característico da folha de bordo criado em 1979 pelo ex-mestre gravador Walter Ott, enquanto que a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, desenhada pela artista Susanna Blunt, adorna o anverso.

Os produtos Treasured Silver Maple Leaf são oferecidos inicialmente a um preço de venda ao público de $59,95 dólares canadenses, enquanto que os produtos Treasured Gold Maple Leaf são vendidos por $349,95 dólares canadenses. Os preços estão sujeitos a alterações. Os termos e condições também se aplicam à compra de lingotes premium em embalagem especiais.

Com exceções de suas boutiques, os produtos de lingotes da Royal Canadian Mint costumam ser vendidos unicamente por distribuidores de lingotes autorizados. No entanto, a oferta de lingotes premium em embalagens especiais agora pode ser solicitada diretamente junto à Mint pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, no site da Mint em www.mint.ca, ou por meio do aplicativo móvel da Mint. Também estão disponíveis nas boutiques da Casa da Moeda Canadense (Mint) em Otawa e Winnipeg, bem como por meio de nossa rede mundial de revendedores e distribuidores, incluindo os pontos de venda participantes do Canada Post.

As imagens desses novos e interessantes produtos estão disponíveis aqui.

