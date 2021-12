Die Royal Canadian Mint stellt das Geschenk von reinem Gold und Silber mit Premium-Bullion in spezieller Verpackung vor

Kunden können jetzt die 2022 $5 1 Unze 99,99 % Pure Silver Coin Treasured Silver Maple Leaf in drei verschiedenen Verpackungsarten kaufen: Congratulations , Happy Birthday oder Year of the Tiger . Die 2022 $5 1/10 Unze 99,99 % reine Goldmünze Treasured Gold Maple Leaf ist in einer Congratulations oder Year of the Tiger Verpackung erhältlich. Diese Produkte, die direkt von der Münzanstalt herausgegeben werden, machen es auch einfach, ein Geschenk zu personalisieren, indem man eine besondere Nachricht in die Kartenhülle schreibt.