CASEKOO adopte la norme GRS : certifié plus écologique, construit avec plus d'audace

LOS ANGELES, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- CASEKOO a officiellement obtenu la certification Global Recycled Standard (GRS), ce qui en fait l'une des rares marques d'accessoires pour téléphones à étayer ses allégations en matière de développement durable par des preuves vérifiées de manière indépendante. Cette étape importante marque un tournant dans la philosophie de la marque : la protection s'étend désormais à la planète tout entière, et non plus seulement au téléphone. Cet acquis marque le début d'un nouveau chapitre audacieux pour la marque, réaffirmant son engagement à créer des coques pour iPhone qui sont non seulement des solutions mains libres, mais aussi des solutions sans déchets pour la planète.

The phone case that frees your hands now frees the planet too.

Que signifie réellement « GRS » ?

La norme GRS est une norme internationale, facultative et applicable à l'ensemble des produits, qui définit des exigences rigoureuses en matière de certification par un organisme tiers concernant la teneur en matières recyclées, la chaîne de traçabilité, les pratiques sociales et environnementales, ainsi que les restrictions relatives aux substances chimiques. Elle est supervisée par Textile Exchange, une organisation qui s'emploie à favoriser des changements positifs dans le secteur de la mode et du textile.

Contrairement à une simple allégation, la certification GRS garantit une vérification indépendante à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, depuis la source des matériaux recyclés jusqu'au produit final. En respectant les exigences du programme GRS, CASEKOO garantit que chaque coque certifiée contient au moins 50 % de matériaux recyclés — et que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement répond à des critères sociaux et environnementaux stricts. Ainsi, lorsqu'un client choisit une coque CASEKOO certifiée GRS, il a la certitude de faire un choix qui repose sur une norme rigoureuse et vérifiable.

Pourquoi GRS rend CASEKOO plus écologique que jamais

Si CASEKOO s'engage depuis longtemps en faveur du développement durable, la certification GRS marque une avancée significative par rapport aux précédentes certifications de partenaires climatiques. Par le passé, les partenariats visaient souvent à compenser l'empreinte carbone par le biais de programmes externes. Le protocole GRS, en revanche, agit à la source même du produit.

La certification GRS garantit que les matériaux présents à l'intérieur de votre coque CASEKOO — de la coque à la lanière en passant par l'anneau MagicStand — sont certifiés provenir de sources recyclées. Pas dilués. Pas compensés. Juste recyclés, suivis et attestés.

Autrefois, le développement durable consistait à « acheter des crédits carbone ». Aujourd'hui, cela signifie éliminer les déchets dès la conception — en transformant les vieux plastiques en nouveaux matériaux de protection. C'est là l'élément essentiel qui rend le nouveau CASEKOO « plus écologique ».

« Pour nous, la certification GRS n'est pas seulement un label : c'est la preuve que le développement durable peut allier style, fonctionnalité et transparence », a déclaré Charlotte, responsable des relations publiques chez CASEKOO. « C'est plus qu'un simple logo sur nos emballages : c'est le reflet de la philosophie fondamentale de notre marque. Nos clients ne devraient pas avoir à choisir entre protéger leur téléphone et protéger la planète. Ils n'ont désormais plus à le faire. »

CASEKOO invite ses clients et ses partenaires à vérifier sa certification et à en savoir plus sur son engagement en faveur du développement durable. La certification de l'entreprise est disponible dans la base de données officielle de Textile Exchange :

https://textileexchange.org/find-certified-company/.

Grâce à cette certification, CASEKOO s'est montré encore plus audacieux dans sa mission visant à prouver que style, durabilité et développement durable peuvent aller de pair, établissant ainsi une nouvelle référence dans le secteur des coques de téléphone.

À propos de CASEKOO

CASEKOO est une marque d'accessoires « lifestyle » axée sur le design, fondée sur un principe simple : libérer vos mains au quotidien. Grâce à des solutions mains libres bien pensées, nous aidons les utilisateurs à passer en toute fluidité d'un moment de la journée à l'autre, qu'il s'agisse de moments actifs et dynamiques ou de moments propices à la concentration et aux échanges.

Nous sommes d'avis que la technologie doit être au service de la vie, et non la perturber. En concevant des produits qui s'adaptent naturellement au mode de vie, au travail et aux déplacements des personnes, CASEKOO réduit les contraintes du quotidien et offre une expérience plus fluide, laissant ainsi la place à la liberté, aux relations et aux moments qui comptent vraiment.

Aujourd'hui, cet engagement va au-delà de la simple commodité : il concerne la planète elle-même. Chaque produit CASEKOO certifié GRS constitue un pas vers un avenir circulaire, sans pour autant faire de compromis sur le design ou la durabilité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur casekoo.com.