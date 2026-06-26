CASEKOO se une a GRS: certificado Más ecológico, diseño audaz

LOS ÁNGELES, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- CASEKOO ha obtenido oficialmente la certificación Global Recycled Standard (GRS), convirtiéndose en una de las pocas marcas de accesorios para teléfonos que respalda sus afirmaciones de sostenibilidad con pruebas verificadas de forma independiente. Este hito marca un cambio en la filosofía de la marca: la protección ahora se extiende al planeta, no solo al teléfono. Este logro abre un nuevo capítulo para la marca, reforzando su compromiso de crear fundas para iPhone que no solo permiten tener las manos libres, sino que también contribuyen a la sostenibilidad del planeta.

The phone case that frees your hands now frees the planet too.

¿Qué significa realmente GRS?

El GRS es un estándar internacional, voluntario y de aplicación integral que establece requisitos rigurosos para la certificación por terceros del contenido reciclado, la cadena de custodia, las prácticas sociales y ambientales, y las restricciones químicas. Está supervisado por Textile Exchange, una organización dedicada a impulsar un cambio positivo en la industria de la moda y el textil.

A diferencia de una simple declaración, la certificación GRS proporciona una verificación independiente en cada etapa de la cadena de suministro, desde el origen del material reciclado hasta el producto final. Al cumplir con los requisitos de GRS, CASEKOO garantiza que cada maleta certificada contiene al menos un 50 % de materiales reciclados y que toda la cadena de suministro cumple con estrictos criterios sociales y ambientales. Esto asegura que, cuando un cliente elige una maleta CASEKOO con certificación GRS, está tomando una decisión respaldada por un estándar sólido y verificable.

Por qué GRS hace que CASEKOO sea más ecológico que nunca

Si bien CASEKOO lleva mucho tiempo comprometida con la sostenibilidad, la certificación GRS representa una mejora significativa con respecto a las certificaciones anteriores de socios climáticos. Anteriormente, las alianzas solían centrarse en compensar la huella de carbono mediante programas externos. El protocolo GRS, en cambio, aborda el origen mismo del producto.

La certificación GRS significa que se verifica que los materiales dentro de su estuche CASEKOO, desde la carcasa hasta el cordón y el anillo MagicStand, están fabricados a partir de fuentes recicladas. No diluido. No compensado. Recién reciclado, rastreado y probado.

Antes, la sostenibilidad significaba 'comprar compensaciones'. Hoy, significa diseñar productos que eliminen los residuos desde el principio, transformando el plástico viejo en nueva protección. Esta es la esencia de lo que hace que el nuevo CASEKOO sea más ecológico.

"La certificación GRS no es solo un distintivo para nosotros, sino una prueba de que la sostenibilidad puede ser elegante, funcional y transparente", afirmó Charlotte, responsable de relaciones públicas de CASEKOO. "Esto es más que un simple sello en nuestro embalaje; es un testimonio de la filosofía central de nuestra marca. Nuestros clientes no deberían tener que elegir entre proteger su teléfono y proteger el planeta. Ahora, no tienen que hacerlo".

CASEKOO invita a clientes y socios a verificar su certificación y conocer más sobre su compromiso con la sostenibilidad. La certificación de la empresa se puede consultar en la base de datos oficial de Textile Exchange.

https://textileexchange.org/find-certified-company/ .

Con esta certificación, CASEKOO ha ido más allá en su misión de demostrar que el estilo, la durabilidad y la sostenibilidad pueden coexistir, estableciendo un nuevo estándar en la industria de las fundas para teléfonos.

Acerca de CASEKOO

CASEKOO es una marca de accesorios de estilo de vida centrada en el diseño, basada en una idea simple: liberar tus manos en el día a día. A través de soluciones prácticas para tener las manos libres, ayudamos a las personas a moverse con fluidez entre los diferentes momentos del día, desde los más activos y dinámicos hasta los momentos de concentración y conexión.

Creemos que la tecnología debe facilitar la vida, no interrumpirla. Al diseñar productos que se adaptan de forma natural a la manera en que las personas viven, trabajan y se mueven, CASEKOO reduce las dificultades cotidianas y crea una experiencia más sencilla, dejando espacio para la libertad, la conexión y los momentos que realmente importan.

Hoy, ese compromiso va más allá de la comodidad: llega hasta el planeta mismo. Cada producto CASEKOO con certificación GRS es un paso hacia un futuro circular, sin comprometer el diseño ni la durabilidad.

Para obtener más información, visite aquí: casekoo.com.