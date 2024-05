Caseware introduceert AiDA: de digitale assistent met AI die accounting en audit nieuwe vorm geeft

TORONTO, 28 May 2024 /PRNewswire/ -- Caseware International, de wereldleider op het gebied van audit-, financiële rapportage- en data-analyseoplossingen, kondigt enthousiast de pre-launch beschikbaarheid van Caseware AiDA, haar Artificial Intelligence digitale assistent, aan. AiDA is de nieuwste uitbreiding van het toonaangevende Caseware Cloud-platform en vormt een aanvulling op Caseware's uitgebreide oplossingenpakket dat speciaal is uitgedacht voor boekhoud-, audit- en financiële professionals.

AiDA is ontworpen om de efficiëntie te verbeteren, naleving te garanderen en nauwkeurige, contextbewuste antwoorden te geven op vakspecifieke vragen. Boekhoud-, audit- en financiële experts kunnen dan efficiënter samenwerken en meer inzicht krijgen.

Of het nu gaat om het tijdig beantwoorden van vragen over methodologie of naleving, het ondersteunen van de verwerking en analyse van auditinformatie of het assisteren bij de productie van belangrijke auditworkpapers en resultaten, AiDA stelt professionele gebruikers in staat om meer te bereiken met minder inspanning. Dit zal op zijn beurt de praktijkervaring stimuleren en het financiële succes van klanten bevorderen.

David Osborne, Chief Executive Officer bij Caseware International: "Caseware AiDA is de toekomst. Onze visie is om onze klanten krachtige tools in handen te geven waarmee ze hun werk beter kunnen doen dan ooit tevoren. Deze release is nog maar het begin van een golf van innovatie op het gebied van AI. Het legt de focus op onze versnelde roadmap voor een uitgebreider aanbod op het Caseware Cloud-platform. Caseware AiDA biedt accountants krachtige digitale ondersteuning en bewijst nogmaals Caseware's inzet om de relevantie van het beroep te ondersteunen."

Enkele voordelen van Caseware AiDA zijn:

Verbeterde workflow efficiëntie met precisie en relevantie - of het nu gaat om het samenvatten van lange PDF's of het geven van gefundeerde antwoorden over uw documentatie op het moment zelf, AiDA helpt u om slimmer - niet harder - te werken.

- of het nu gaat om het samenvatten van lange PDF's of het geven van gefundeerde antwoorden over uw documentatie op het moment zelf, AiDA helpt u om slimmer - niet harder - te werken. Geruststelling rond beveiliging en compliance - met AiDA worden geen prompts opgeslagen of teruggekoppeld naar het model. Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat AiDA de hoogste gegevensbeveiliging en compliance-normen handhaaft die Caseware altijd heeft geleverd aan de beroepsgroep.

- met AiDA worden geen prompts opgeslagen of teruggekoppeld naar het model. Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat hoogste gegevensbeveiliging en compliance-normen handhaaft die Caseware altijd heeft geleverd aan de beroepsgroep. Hulp bij routinetaken - AiDA helpt bij alledaagse taken, zodat professionals zich kunnen richten op strategische besluitvorming.

- AiDA helpt bij alledaagse taken, zodat professionals zich kunnen richten op strategische besluitvorming. Focus op kwaliteitsoutput - AiDA levert een veilige en geschikte bron die efficiënte workflows voor klanten garandeert.

Feedback over AiDA legt de nadruk op de vraag naar veilige AI-oplossingen op maat in professionele omgevingen Danielle Supkis Cheek, VP, Head of Analytics and AI bij Caseware International: "Onlangs hebben we AiDA aan een aantal klanten buiten onze gemeenschap in de bètafase laten zien tijdens Caseware's 2024 North American User Group. De fenomenale respons, in lijn met onze roadmap, maakt ons enthousiast om AiDA te blijven verbeteren op basis van feedback van gebruikers en technologische vooruitgang."

AiDA is momenteel beschikbaar voor Caseware Cloud-klanten in de Verenigde Staten en zal later dit jaar wereldwijd beschikbaar zijn, met name in Australië, Canada en Europa. Binnenkort zal AiDA een kernonderdeel zijn van alle cloudoplossingen in alle regio's. De mogelijkheden van AiDA ontwikkelen zich voortdurend, zoals een beter contextbewustzijn bij documentinteracties en uitgebreidere ondersteuning voor meertalige zoekopdrachten. AiDA zal de manier veranderen waarop professionals in de boekhouding en audit hun taken beheren, door ongeëvenaarde ondersteuning en efficiëntie te bieden.

Caseware AiDA (uitgesproken als AY-duh) is geïnspireerd op Ada Lovelace. Haar invloed op wetenschappelijk computergebruik blijft generaties lang leven bij technologen en wiskundigen wereldwijd.

Caseware moedigt gebruikers aan om de functies van AiDA te leren kennen en de toekomst van digitale assistentie te ervaren. Als u AiDA in actie wilt zien, ga dan naar ENGAGE in het ARIA Resort & Casino van 3-6 juni. U kunt u ook inschrijven om te luisteren naar Danielle Supkis Cheek op de webinar Streamlining Audits with AI: Efficiency and Quality Gains die plaatsvindt om 11:00 AM ET op 18 juli.

Over Caseware International

Caseware is wereldwijd de toonaangevende leverancier van desktop- en cloudoplossingen op het gebied van audit, assurance, financiële rapportage en data-analyse voor accountantskantoren, bedrijven en toezichthoudende overheidsinstanties. De innovatieve tools en platformen van Caseware helpen meer dan een half miljoen klanten in 130 landen slimmer, meer diepgaand te werken en verder te kijken terwijl ze kennis omzetten in impact. Ga voor meer informatie naar www.caseware.com.

