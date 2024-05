Caseware stellt AiDA vor: Der KI-gestützte digitale Assistent, der das Gesicht der Buchhaltung und Rechnungsprüfung verändert

TORONTO, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Caseware International, ein weltweit führender Anbieter von cloudfähigen Lösungen für Wirtschaftsprüfung, Finanzberichterstattung und Datenanalyse, freut sich, die Vorabverfügbarkeit von Caseware AiDA, seinem digitalen Assistenten mit künstlicher Intelligenz, bekannt zu geben. Als jüngste Erweiterung der branchenführenden Caseware Cloud-Plattform ergänzt AiDA die umfassende Lösungssuite von Caseware, die speziell für Fachleute aus den Bereichen Rechnungswesen, Revision und Finanzen entwickelt wurde.

AiDA wurde entwickelt, um die Effizienz zu steigern, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und präzise, kontextbezogene Antworten auf berufsspezifische Anfragen zu geben, so dass Buchhaltungs-, Prüfungs- und Finanzexperten effizienter arbeiten, effektiver zusammenarbeiten und tiefere Einblicke gewinnen können.

Ob es um die zeitnahe Beantwortung von Fragen zur Methodik oder zur Einhaltung von Vorschriften geht, um die Unterstützung bei der Verarbeitung und Analyse von Prüfungsnachweisen oder um die Unterstützung bei der Erstellung von wichtigen Prüfungsunterlagen und -ergebnissen – AiDA versetzt professionelle Anwender in die Lage, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Dies wiederum wird das Wachstum der Praxis fördern und den finanziellen Erfolg der Kunden unterstützen.

David Osborne, Geschäftsführer von Caseware International, sagte: „Caseware AiDA ist die Zukunft. Unsere Vision ist es, unseren Kunden leistungsfähige Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Arbeit besser erledigen können als je zuvor. Dieses Release ist nur der Anfang einer Innovationswelle im Bereich KI und zeigt den Fokus, den wir auf unsere beschleunigte Roadmap legen, um unser Angebot auf der Caseware Cloud-Plattform auszubauen. Caseware AiDA bietet Wirtschaftsprüfern eine leistungsstarke digitale Unterstützung und ist ein weiterer Beleg dafür, wie Caseware die Relevanz des Berufsstandes untermauert."

Einige der Vorteile von Caseware AiDA sind:

Verbesserte Workflow-Effizienz mit Präzision und Relevanz – Ob Sie lange PDFs zusammenfassen oder fundierte Antworten zu Ihrer Dokumentation im Moment geben, AiDA hilft Ihnen, intelligenter zu arbeiten, nicht mehr.

Sicherheit in Bezug auf Sicherheit und Compliance – Mit AiDA werden keine Eingabeaufforderungen gespeichert oder in das Modell zurückgeführt. Die Anwender können sich darauf verlassen, dass AiDA die höchsten Standards für Datensicherheit und Compliance einhält, die Caseware seit jeher für die Branche bietet.

Unterstützung bei Routineaufgaben – AiDA hilft bei alltäglichen Aufgaben und ermöglicht es Fachleuten, sich auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren.

Fokus auf Qualitätsoutput – AiDA liefert eine sichere und zweckmäßige Ressource, die effiziente Arbeitsabläufe für Kunden gewährleistet.

Das Feedback auf AiDA hat die Nachfrage nach maßgeschneiderten, sicheren KI-Lösungen in professionellen Umgebungen unterstrichen. Danielle Supkis Cheek, Vizepräsidentin, Leiterin der Abteilung Analytik und KI bei Caseware International, kommentiert: „Wir haben AiDA kürzlich einer Reihe von Kunden außerhalb unserer Beta-Phasen-Community auf der Caseware 2024 North American User Group vorgestellt. Die Resonanz war phänomenal, und wir freuen uns darauf, AiDA im Einklang mit unserer Roadmap auf der Grundlage von Nutzerfeedback und technologischen Fortschritten weiter zu verbessern."

AiDA ist derzeit für Caseware Cloud-Kunden in den USA verfügbar und wird im Laufe des Jahres weltweit und insbesondere in Australien, Kanada und Europa verfügbar sein. Bald wird AiDA eine Kernkomponente aller cloudfähigen Lösungen sein, und zwar in allen Regionen. Die Funktionen von AiDA werden ständig weiterentwickelt, einschließlich einer besseren Kontexterkennung bei der Interaktion mit Dokumenten und einer umfassenderen Unterstützung für mehrsprachige Abfragen. AiDA wird die Art und Weise verändern, wie Fachleute in den Bereichen Buchhaltung und Rechnungsprüfung ihre Aufgaben bewältigen, und bietet unvergleichliche Unterstützung und Effizienz.

Caseware AiDA (sprich: ÄI-dah) ist inspiriert von Ada Lovelace, deren Einfluss auf das wissenschaftliche Rechnen weiterhin Generationen von Technologen und Mathematikern auf der ganzen Welt beeinflusst.

Caseware ermutigt die Nutzer, die Funktionen von AiDA zu erkunden und die Zukunft der digitalen Assistenz zu erleben. Um AiDA in Aktion zu sehen, besuchen Sie uns auf der ENGAGE im ARIA Resort & Casino vom 3. bis 6. Juni oder melden Sie sich an, um beim Webinar Streamlining Audits with AI: Efficiency and Quality Gains („Optimierung von Audits mit KI: Effizienz- und Qualitätsgewinne"), das am 18. Juli um 11:00 Uhr ET stattfindet, mehr von Danielle Supkis Cheek zu hören.

Informationen zu Caseware International

Caseware ist der weltweit führende Anbieter von Desktop- und Cloud-fähigen Lösungen für Wirtschaftsprüfung, Assurance, Finanzberichterstattung und Datenanalyse für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmen und staatliche Aufsichtsbehörden. Casewares innovative Tools und Plattformen helfen mehr als einer halben Million Kunden in 130 Ländern dabei, intelligenter zu arbeiten, tiefer zu graben und mehr zu sehen, indem sie Erkenntnisse in Wirkung umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.caseware.com.

