Casi 800 personas se reúnen para el simposio anual Latinas in Leadership número 23; el ícono de los derechos civiles Dolores Huerta define el liderazgo como "personas que hacen el trabajo"

HARTFORD, Connecticut, 5 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Casi 800 profesionales, empresarias, defensoras de la comunidad, estudiantes y aliadas se reunieron para el 23.º simposio anual Latinas in Leadership (Latinas en el liderazgo), con el tema "Atrévete...Because Representation Matters", una poderosa celebración de liderazgo, resiliencia y creciente influencia de las voces latinas en todo Connecticut y muchos otros lugares.

El evento anual sirvió como plataforma dinámica para conclusiones interesantes, desarrollo profesional y construcción de comunidad, lo que reafirma la misión de Latinas in Leadership de desarrollar, conectar y promover a líderes latinas a la vez que se generan oportunidades para que las mujeres prosperen en todos los sectores.

Uno de los momentos culminantes del día fue una conversación inolvidable con la legendaria líder de derechos civiles y activista sindical Dolores Huerta, cuyo compromiso de décadas con la justicia social inspiró a los asistentes. Huerta desafió a los participantes a ver el liderazgo desde la óptica de la acción y el servicio y brindó un mensaje que repercutió a lo largo del día: "Los líderes son personas que hacen el trabajo". Sus comentarios alentaron a los asistentes a aprovechar su poder, abogar por sus comunidades y liderar con propósito.

En reconocimiento a su extraordinaria vida de defensa, liderazgo y servicio, Dolores Huerta recibió el Premio Leyenda Viva de Latinas in Leadership, en honor a su impacto duradero en derechos civiles, justicia laboral y empoderamiento de las futuras generaciones de líderes.

Además, en el evento se recibió al gobernador Ned Lamont, quien se unió a los asistentes para reconocer las contribuciones fundamentales líderes latinas al panorama económico, cívico y cultural de Connecticut. La presencia del gobernador Lamont destacó la creciente influencia e impacto de las mujeres líderes en todo el estado.

A lo largo del día, los asistentes participaron en una sólida línea de talleres de desarrollo profesional centrados en avance de liderazgo, promoción comunitaria, crecimiento profesional y empoderamiento financiero. Una charla interesante junto a la chimenea exploró más a fondo temas, como resiliencia, representación y creación de vías para futuras generaciones de líderes.

Asimismo, el evento contó con un vibrante mercado con 45 expositores, que mostró empresas propiedad de mujeres, organizaciones sin fines de lucro y recursos dedicados al emprendimiento, la movilidad económica y el empoderamiento de la comunidad.

En el simposio también se celebraron los logros y el servicio sobresalientes mediante su presentación anual de premios. La organización rindió homenaje a tres distinguidas ganadoras del Premio Latina Champion por su compromiso con el avance de oportunidades y equidad para las latinas y reconoció a una líder empresarial excepcional con el Premio Emprendedora del Año por innovación, liderazgo y contribuciones al crecimiento económico y al desarrollo comunitario.

Uno de los momentos más inspiradores del Simposio fue el reconocimiento de las recién graduadas del Instituto Latinas in Leadership, el programa de desarrollo de liderazgo distintivo de la organización. Las graduadas fueron reconocidas por su dedicación, crecimiento y compromiso para generar un cambio considerable en sus profesiones, organizaciones y comunidades.

En representación del impacto transformador del Instituto, la graduada Khio Santos reflexionó sobre los poderosos vínculos forjados mediante el programa.

"En algún momento del camino, nuestro madrinazgo se convirtió en algo aún más grande que una familia", compartió Santos. "Se convirtió en supervivencia, curación y comunidad".

Sus comentarios capturaron el espíritu del instituto y de la red más amplia de Latinas in Leadership, una comunidad arraigada en la tutoría, el apoyo y el éxito colectivo. Además, Santos desafió a los asistentes a adoptar el tema del Simposio de Atrévete: atreverse a desafiar las limitaciones y redefinir cómo es el liderazgo.

"Como latinas, muchas de nosotras venimos de mujeres que se sacrificaron en silencio", afirmó Santos. "Pero hoy, cambiamos la narrativa. Lideramos con valentía, ocupamos espacio y nos atrevemos a soñar en grande. Entonces, Atrévete".

Al reflexionar sobre el éxito del evento, Marilyn Alverio, directora general y fundadora de Latinas in Leadership, destacó la importancia de invertir en el desarrollo del liderazgo y crear espacios donde las latinas puedan crecer y prosperar.

"La energía, el talento y la determinación que se percibieron durante el Simposio demuestran la fortaleza de nuestra comunidad y la importancia de invertir en el desarrollo del liderazgo centrado en la identidad", declaró Alverio. "Desde el poderoso llamado a la acción de Dolores Huerta hasta los logros de los graduados de nuestro instituto, el evento de este año nos recordó que el liderazgo no se trata de títulos, se trata de servicio, valentía y hacer el trabajo".

A medida que Latinas in Leadership mira hacia el futuro, la organización sigue comprometida a ampliar las oportunidades para que las mujeres lideren, inspiren el cambio y construyan comunidades más fuertes para las generaciones venideras

Las solicitudes están abiertas para la próxima cohorte (7), que comienza el 9 de septiembre. Para más información, visite: www.latinasinleadership.world

El 23.º Simposio Anual de Latinas in Leadership fue posible gracias al generoso apoyo de sus patrocinadores, incluidos Liberty Bank, It's A 10 Haircare, NBC/Telemundo & Comcast, Connecticut Public Television, MassMutual, VOYA, Greater Hartford YMCA, Hartford HealthCare, TJX, The Hartford, Beacon Bank, Fairview, Eversource, Webster Bank y AARP.

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FUENTE Latinas in Leadership Inc.